«Непривычно плавно ехал»: ярославцы заметили логотипы столичного транспорта в новом «Яавтобусе»

В «Яавтобусе» заметили символику московского транспорта Источник: читатель 76.RU

Ярославцы сообщили порталу 76.RU о подозрительном «Яавтобусе», который курсирует по маршруту № 1 в Ярославле.

«Внутри автобуса нанесены логотипы московского транспорта. Это значит, что автобус не новый? Требования властей о подвижном составе не старше года в данном случае не выполняются?» — спросили пассажиры.

При этом люди отметили, что автобус со столичной атрибутикой ехал непривычно плавно.

«Он не дергался в отличие от большинства наших автобусов», — отметили пассажиры.

Так выглядит салон автобуса Источник: читатель 76.RU

Мы попросили у Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области прокомментировать ситуацию. Там ответили, что автобус принадлежит перевозчику «Ярославская транспортная компания — 2».

«В апреле 2025 года автопарк перевозчика пополнился новым автобусом ЛиАЗ Citymax 12, переданным на опытную эксплуатацию. Современный городской автобус большого класса курсирует по маршруту № 1 „Улица Волгоградская — 5 МКР“. По информации перевозчика, в автобусе была произведена замена разбитого стекла. Поскольку это опытный образец и с поставкой запчастей на данную модель автобуса в настоящее время возникают сложности, необходимое стекло было оперативно предоставлено коллегами из Москвы, где также работают автобусы этой модели», — пояснили в Минтрансе.

При этом власти уточнили, что сам автобус новый — 2025-го года выпуска. А значит соответствует требованиям, предъявляемым к подвижному составу.

Номера у автобуса тоже московские Источник: читатель 76.RU