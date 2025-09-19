НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, дождь

ощущается как +11

2 м/c,

южн.

 749мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
«Яавтобус» с символикой Москвы
Суд по дому с атлантами
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Когда включат отопление
Растет заболеваемость
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Умер бодибилдер из Ярославля
Никитин обратился к ярославцам
Дороги и транспорт «Непривычно плавно ехал»: ярославцы заметили логотипы столичного транспорта в новом «Яавтобусе»

«Непривычно плавно ехал»: ярославцы заметили логотипы столичного транспорта в новом «Яавтобусе»

Власти дали объяснение

703
В «Яавтобусе» заметили символику московского транспорта | Источник: читатель 76.RUВ «Яавтобусе» заметили символику московского транспорта | Источник: читатель 76.RU

В «Яавтобусе» заметили символику московского транспорта

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы сообщили порталу 76.RU о подозрительном «Яавтобусе», который курсирует по маршруту № 1 в Ярославле.

«Внутри автобуса нанесены логотипы московского транспорта. Это значит, что автобус не новый? Требования властей о подвижном составе не старше года в данном случае не выполняются?» — спросили пассажиры.

При этом люди отметили, что автобус со столичной атрибутикой ехал непривычно плавно.

«Он не дергался в отличие от большинства наших автобусов», — отметили пассажиры.

Так выглядит салон автобуса | Источник: читатель 76.RUТак выглядит салон автобуса | Источник: читатель 76.RU

Так выглядит салон автобуса

Источник:

читатель 76.RU

Мы попросили у Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области прокомментировать ситуацию. Там ответили, что автобус принадлежит перевозчику «Ярославская транспортная компания — 2».

«В апреле 2025 года автопарк перевозчика пополнился новым автобусом ЛиАЗ Citymax 12, переданным на опытную эксплуатацию. Современный городской автобус большого класса курсирует по маршруту № 1 „Улица Волгоградская — 5 МКР“. По информации перевозчика, в автобусе была произведена замена разбитого стекла. Поскольку это опытный образец и с поставкой запчастей на данную модель автобуса в настоящее время возникают сложности, необходимое стекло было оперативно предоставлено коллегами из Москвы, где также работают автобусы этой модели», — пояснили в Минтрансе.

При этом власти уточнили, что сам автобус новый — 2025-го года выпуска. А значит соответствует требованиям, предъявляемым к подвижному составу.

Номера у автобуса тоже московские | Источник: читатель 76.RUНомера у автобуса тоже московские | Источник: читатель 76.RU

Номера у автобуса тоже московские

Источник:

читатель 76.RU

Citymax 12 — новая модель автобуса большого класса марки ЛиАЗ. Автобус обладает высокой маневренностью и отличается увеличенной шириной дверных проемов и проходов между сидений. Кроме того, салон оборудован по системе «чистый пол». Все сиденья, кронштейны и поручни закреплены не на полу, а на бортах кузова. Автобус оснащен системами кондиционирования, видеонаблюдения и бесконтактной оплаты проезда. Примечательно, что ЛиАЗ Citymax 12 оснащен новым дизельным двигателем ярославского производства ЯМЗ-537 с увеличенным до 7,7 л рабочим объемом и мощностью 360 л. с.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус Транспортная реформа
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Работа автобуса и дерганье зависит от водителя,а не от автобуса.,
Гость
1 час
Скоро весь Ярославль будет Московским
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление