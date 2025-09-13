В ярославском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об введении данной меры в 5:13 13 сентября сообщили в Росавиации.

Напомним, также временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в ночь на 12 сентября. Из-за этого были задержаны утренние рейсы. Вылет пассажирского самолета в Сочи перенесли с 06:25 на 11:30. Обратный рейс из Сочи в Ярославль, запланированный на 05:25, сдвинули на 10:50. В Росавиации добавили, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ярославль. Сообщение о снятии ограничений появилось в 9:50.