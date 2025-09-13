В ярославском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об введении данной меры в 5:13 13 сентября сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.
Согласно расписанию на сайте аэропорта рейсов из Ярославля и в Ярославль на 13 сентября не запланировано.
В 8:59 появилось сообщение от Росавиации о снятии ограничений.
Напомним, также временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в ночь на 12 сентября. Из-за этого были задержаны утренние рейсы. Вылет пассажирского самолета в Сочи перенесли с 06:25 на 11:30. Обратный рейс из Сочи в Ярославль, запланированный на 05:25, сдвинули на 10:50. В Росавиации добавили, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ярославль. Сообщение о снятии ограничений появилось в 9:50.