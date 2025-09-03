НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт В Петербурге отменили вечерний рейс в Ярославль

В Петербурге отменили вечерний рейс в Ярославль

Самолет должен был вылететь из Пулково в 19:55

Из Санкт-Петербурга отменили рейс в Ярославль 3 августа | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИз Санкт-Петербурга отменили рейс в Ярославль 3 августа | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Из Санкт-Петербурга отменили рейс в Ярославль 3 августа

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В среду, 3 сентября, в Санкт-Петербурге отменили вечерний рейс в Ярославль. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе ярославского Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Аэропорт Туношна получил информацию об отмене рейса Санкт-Петербург — Ярославль», — указали в пресс-службе Министерства.

«Суперджет» авиакомпаний Red Wings и «Белавиа» должен был вылететь из Пулково в Туношну в 19:55. Время в пути составляет 1,5 часа. Помимо ярославского рейса, из петербургского аэропорта также отменили самолет авиакомпании «Победа» в Москву.

Мы запросили в авиакомпании Red Wings комментарий об отмене рейса. Ответ опубликуем.

Обновление на 18:55 3 сентября.

В авиакомпании Red Wings назвали причину отмены рейса Санкт-Петербург — Ярославль.

«Произошли вынужденные корректировки плана полетов», — прокомментировали 76.RU представители авиакомпании.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Задержка рейса Аэропорт Пулково Аэропорт Туношна
