В Петербурге отменили вечерний рейс в Ярославль

В среду, 3 сентября, в Санкт-Петербурге отменили вечерний рейс в Ярославль. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе ярославского Министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Аэропорт Туношна получил информацию об отмене рейса Санкт-Петербург — Ярославль», — указали в пресс-службе Министерства.
«Суперджет» авиакомпаний Red Wings и «Белавиа» должен был вылететь из Пулково в Туношну в 19:55. Время в пути составляет 1,5 часа. Помимо ярославского рейса, из петербургского аэропорта также отменили самолет авиакомпании «Победа» в Москву.
Мы запросили в авиакомпании Red Wings комментарий об отмене рейса. Ответ опубликуем.
Обновление на 18:55 3 сентября.
В авиакомпании Red Wings назвали причину отмены рейса Санкт-Петербург — Ярославль.
«Произошли вынужденные корректировки плана полетов», — прокомментировали 76.RU представители авиакомпании.