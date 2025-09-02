В Ярославле изменили маршрут трех автобусов из-за ямы на дороге

В Ярославле изменили маршрут трёх автобусов из-за провалившегося асфальта на дороге. Об этом 2 сентября сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
«На улице Центральной в районе дома 6, в Красноперекопском районе Ярославля с 10:10 движение автобусных маршрутов № 17, 85 и 107 временно осуществляется в объезд», — уточнили в Министерстве.
Автобусы будут следовать по улицам 18-я Линия посёлка Творогово и 1-я Линия посёлка Починки без заезда в Ивняки.
По данным местных жителей, за утро несколько машин провалились в яму на дороге.
«Между остановками у „Пятёрочки“ — огромная яма, залитая водой. Много машин за утро уехали без колёс», — написала Di Volkova в городском паблике «Ивняки Онлайн Ярославский округ» / Vk.com.
