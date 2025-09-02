НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле изменили маршрут трех автобусов из-за ямы на дороге

Как скорректируют движение транспорта

В Ярославле изменили маршрут трех автобусов из-за ямы на дороге

Как скорректируют движение транспорта

791
14 комментариев
В Ярославле скорректируют движение транспорта | Источник: Di Volkova, «Ивняки Онлайн Ярославский округ» / Vk.comВ Ярославле скорректируют движение транспорта | Источник: Di Volkova, «Ивняки Онлайн Ярославский округ» / Vk.com

В Ярославле скорректируют движение транспорта

Источник:

Di Volkova, «Ивняки Онлайн Ярославский округ» / Vk.com

В Ярославле изменили маршрут трёх автобусов из-за провалившегося асфальта на дороге. Об этом 2 сентября сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«На улице Центральной в районе дома 6, в Красноперекопском районе Ярославля с 10:10 движение автобусных маршрутов № 17, 85 и 107 временно осуществляется в объезд», — уточнили в Министерстве.

Автобусы будут следовать по улицам 18-я Линия посёлка Творогово и 1-я Линия посёлка Починки без заезда в Ивняки.

По данным местных жителей, за утро несколько машин провалились в яму на дороге.

«Между остановками у „Пятёрочки“ — огромная яма, залитая водой. Много машин за утро уехали без колёс», — написала Di Volkova в городском паблике «Ивняки Онлайн Ярославский округ» / Vk.com.

Напомним, что ранее запустят дополнительные автобусы на маршруте № 97с «Фабрика „Красный перевал“ — Улица Большие Полянки». Рейсы добавили на утренние часы.

Комментарии
14
Гость
51 минута
Мыши являются виновниками масштабного наводнения в Орске. Именно они прогрызли дамбу стоимостью в миллиард рублей, заявил в эфире Первого канала Сергей Комаров, директор компании, которая и возводила дорогостоящее сооружение. Как думаете, способны ли мыши на такое?
Гость
51 минута
Вот дожили! Ямы меняют маршрут автобусов! Во времена СССР как-то Урицкого стала такой убитой, что водители 11-го автобуса не вышли на линию, устали менять рвущиеся пневмоподушки. Через день вся улица была закатана в новый асфальт, без всяких конкурсов. Вот как работала КПСС.
Читать все комментарии
