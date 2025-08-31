Толпы туристов застряли в Сочи перед началом учебного года

В аэропорту Сочи до сих пор не восстановилось расписание самолетов после вводимых ограничений на полеты 28 и 30 августа. По состоянию на 10 утра 31 августа, согласно онлайн-табло, задержаны более 50 рейсов: 24 на вылет и 30 на прилет. Задержки наблюдаются как по внутренним, так и по международным направлениям, пишет SOCHI1.RU .

Ограничения на полеты в международном аэропорту Сочи вводились на 3 часа в ночь на 30 августа, когда воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты для обеспечения безопасности.



В пресс-службе аэропорта сразу предупредили, что для нормализации расписания потребуется около двух суток. Многие рейсы отменят, другие объединят, чтобы вывезти людей.



Особенно сложная ситуация сложилась из-за того, что расписание не успели нормализовать после предыдущего ограничения, введенного 28 августа, когда из графика выбились около 60 рейсов.



Ожидающим вылета в Сочи пассажирам раздают коврики «для комфорта», а в одну из бессонных ночей сидящих на ступеньках людей развлекал баянист, пытаясь скрасить томительное ожидание. Кресел для ожидания на всех не хватает, люди сидят на полу.

Конец лета — период массового оттока туристов, которые спешат успеть к началу учебного года, но пунктуальность явно не стала сильной стороной авиации в эти дни.