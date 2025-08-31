НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

3 м/c,

ю-з.

 751мм 61%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Съемки в Ярославле
Отзыв на отдых в Таиланде
Прогноз на 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Какие обследования пройти осенью
Пропал подросток
Тест СССР
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Дороги и транспорт Толпы туристов застряли в Сочи перед началом учебного года

Толпы туристов застряли в Сочи перед началом учебного года

Рейсы задерживают уже несколько дней

174
1 комментарий
Аэропорт Сочи едва справляется с нагрузкой под конец лета | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUАэропорт Сочи едва справляется с нагрузкой под конец лета | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Аэропорт Сочи едва справляется с нагрузкой под конец лета

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В аэропорту Сочи до сих пор не восстановилось расписание самолетов после вводимых ограничений на полеты 28 и 30 августа. По состоянию на 10 утра 31 августа, согласно онлайн-табло, задержаны более 50 рейсов: 24 на вылет и 30 на прилет. Задержки наблюдаются как по внутренним, так и по международным направлениям, пишет SOCHI1.RU.

Самолеты не могут вылететь вовремя в Тбилиси, Батуми, Анталью, Стамбул, Москву, Уфу, Сыктывкар, Екатеринбург, Ереван, Сургут, Самару, Новосибирск, Оренбург.

В аэропорту ожидается прилет рейсов из Антальи, Батуми, Тбилиси, Еревана, Москвы, Нижневартовска, Екатеринбурга, Бахрейна, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Уфы, Сыктывкара, Сургута.

Ограничения на полеты в международном аэропорту Сочи вводились на 3 часа в ночь на 30 августа, когда воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты для обеспечения безопасности.

В пресс-службе аэропорта сразу предупредили, что для нормализации расписания потребуется около двух суток. Многие рейсы отменят, другие объединят, чтобы вывезти людей.

Особенно сложная ситуация сложилась из-за того, что расписание не успели нормализовать после предыдущего ограничения, введенного 28 августа, когда из графика выбились около 60 рейсов.

Ожидающим вылета в Сочи пассажирам раздают коврики «для комфорта», а в одну из бессонных ночей сидящих на ступеньках людей развлекал баянист, пытаясь скрасить томительное ожидание. Кресел для ожидания на всех не хватает, люди сидят на полу.
Конец лета — период массового оттока туристов, которые спешат успеть к началу учебного года, но пунктуальность явно не стала сильной стороной авиации в эти дни.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Аэропорт Сочи Самолет Транспорт Задержка авиарейса
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
39 минут
Утро, рады люди все, солнечные лица, самолет не полетел, можно похмелиться.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление