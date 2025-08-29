«Не повезло»: Ярославль сковали пробки. Где образовались плотные заторы

В Ярославле автомобилисты оказались в пробках Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Пятничным вечером 29 августа Ярославль сковали пробки. Автомобилисты пожаловались на заторы на Московском проспекте и Юго-Западной окружной дороге.

По словам очевидцев, причиной пробки на Московском в сторону центра стало ДТП в районе остановки «Выемка».

«Город встал в большие пробки. Не повезло Московскому проспекту, там ДТП. А видео с ЮЗОД. Там тоже большущая пробка», — написали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе 16:00 пробки в городе оценивались на четыре балла. При этом участки Московского проспекта и ЮЗОД были отмечены красным цветом.

Ближе к 18:00 агрегатор оценивает пробки уже на шесть баллов. Судя по карте, заторы образовались на Богоявленской площади, проспекте Толбухина, Комсомольской улице, проспекте Октября, проспекте Фрунзе, улице Калинина. Движение на Московском проспекте в сторону центра стало свободнее, но растянулась пробка в сторону Крестов.