Дороги и транспорт «Не повезло»: Ярославль сковали пробки. Где образовались плотные заторы

«Не повезло»: Ярославль сковали пробки. Где образовались плотные заторы

Жители города пожаловались на дорожную обстановку в соцсетях

221
3 комментария
В Ярославле автомобилисты оказались в пробках

В Ярославле автомобилисты оказались в пробках

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Пятничным вечером 29 августа Ярославль сковали пробки. Автомобилисты пожаловались на заторы на Московском проспекте и Юго-Западной окружной дороге.

По словам очевидцев, причиной пробки на Московском в сторону центра стало ДТП в районе остановки «Выемка».

«Город встал в большие пробки. Не повезло Московскому проспекту, там ДТП. А видео с ЮЗОД. Там тоже большущая пробка», — написали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Очевидцы рассказали, что на Московском проспекте произошла авария

Очевидцы рассказали, что на Московском проспекте произошла авария

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На ЮЗОД движение тоже было затруднено

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе 16:00 пробки в городе оценивались на четыре балла. При этом участки Московского проспекта и ЮЗОД были отмечены красным цветом.

Автомобилисты отмечали места аварий на Московском проспекте

Автомобилисты отмечали места аварий на Московском проспекте

Источник:

Яндекс.Карты

Ближе к 18:00 агрегатор оценивает пробки уже на шесть баллов. Судя по карте, заторы образовались на Богоявленской площади, проспекте Толбухина, Комсомольской улице, проспекте Октября, проспекте Фрунзе, улице Калинина. Движение на Московском проспекте в сторону центра стало свободнее, но растянулась пробка в сторону Крестов.

Заторов стало больше

Заторов стало больше

Источник:

Яндекс.Карты

Комментарии
3
Гость
7 минут
Третий мост когда сделают? Надоели уже со своими глупыми обещаниями
Гость
6 минут
Не забудь! Он будет платным
Читать все комментарии
