Штрафы для нетерпеливых и запрет пауэрбанков: зарубежные авиакомпании ужесточили требования — это касается и россиян

Пауэрбанки под контроль, а за резкие вставания с кресел — штраф. Зарубежные авиакомпании ужесточают правила перевозок, и за их нарушение теперь придется платить. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, какие ограничения ждут пассажиров, которые летят за границу из России, и что нужно знать, чтобы не попасть на крупную сумму.

Вскочил с места — получил штраф

Этим летом туристы из России могут столкнуться с неприятными нововведениями. Отныне на всех рейсах всех турецких перевозчиков — авиакомпаний Turkish Airlines, Ajet, Corendon, Southwind и Pegasus действует новая система наказаний. Всё потому, что 2 мая Главное управление гражданской авиации Турции утвердило новый циркуляр, согласно которому пассажиры, встающие с места до полной остановки самолета, получат штраф.

Turkish Airlines летает из Антальи и Стамбула в Москву, Казань, Санкт-Петербург, ее «дочка» Ajet соединяет с Турцией российскую столицу и город на Неве. Жесткий лоукост Pegasus выполняет рейсы между турецкими городами и Москвой, Петербургом, Казанью и Пермью. В полетной программе Corendon есть такие направления, как Москва, Екатеринбург, Уфа. А Southwind выполняет чартерные рейсы по курортным направлениям в Архангельск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Минводы, Новосибирск, Омск и Оренбург, Уфа, Челябинск.

Впрочем, покидать свои кресла до того, как самолет прибудет на стоянку, было строго запрещено и раньше. Такие правила действовали и в российской, и в зарубежной авиации. Ведь когда самолет совершил посадку и остановился, это не значит, что он не продолжит движение, и об этом не знают ни бортпроводники, ни тем более пассажиры.

«Иногда после остановки самолет буксируют на стоянку. К борту подкатывает тягач и подсоединяется к передней стойке шасси. Во время буксировки возможны толчки. Из-за этого пассажирам стоит оставаться на местах с пристегнутыми ремнями, — рассказала MSK1.RU Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий „Туту“. — Если начать ходить по салону, доставать чемоданы или сумки с полок, можно получить травму самому и травмировать других путешественников».

Если вы пропустили этот анонс мимо ушей, последствия ударят по вашему кошельку Источник: karadzhainternation / t.me

Согласно новым правилам, пассажиры смогут вставать с мест только после выключения сигнальной лампы ремня безопасности и анонса бортпроводников — на английском и турецком языках.

Кроме того, даже после посадки и отключения сигнала ремней можно вставать только после того, как пассажиры впереди поднялись, достали вещи и освободили проход . Запрещено толкаться и теснить других пассажиров, чтобы достать свою ручную кладь, за это тоже можно получить штраф.

«Предполагаю, что „Турецкие авиалинии“ часто сталкивались с нарушением правил, с тем, что пассажиры вставали со своих мест, открывали багажные полки, и в связи с этим были вынуждены первыми в мире ввести штрафы», — отметила в разговоре с MSK1.RU эксперт по Турции и предприниматель Екатерина Караджа.

Сколько стоит нарушение правил на борту

Турецкие авиакомпании будут передавать информацию о нарушителях в Главное управление гражданской авиации. Штраф для пассажиров, которые не соблюдают правила, составляет 2603 лиры, то есть почти 5100 рублей .

Санкции уже последовали — в конце июля на рейсе турецкого лоукостера Pegasus. После прибытия самолета из Софии в Стамбул некоторые пассажиры встали с кресел и стали доставать вещи с багажных полок до того, как самолет прибыл на стоянку. Нарушители проигнорировали требования бортпроводников занять свои места и устроили перепалку с экипажем.

Пассажиры не сели на места во время анонса, в котором говорилось о запрете на турецком и английском языках Источник: airporthaber / экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

В итоге капитан вызвал полицию к трапу, и пассажиры получили денежный штраф.

«Поддерживаю решение штрафовать. Люди ничего не слушают, даже когда их предупреждают об опасности! — рассказала MSK1.RU москвичка Влада. — Пару лет назад я летела в Бодрум турецкой авиакомпанией. Мы приземлились и уже ждали выгрузку через „рукав“, многие пассажиры повскакивали с мест и доставали чемоданы. Как вдруг самолет резко дернулся, и все, кто стоял, попадали в проход, уронили свои вещи на сидевших людей, дети то ли испугались, то ли травмировались — они стали громко плакать».

В Федеральном агентстве воздушного транспорта России пока не поддержали нововведение турецких коллег. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в нашей стране не планируют вводить такие санкции для пассажиров.

«Для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines, — сказал Ядров в разговоре с ТАСС. — Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства».

Зарядка под запретом

Также Минтранс Турции рекомендовал авиакомпаниям запретить использование пауэрбанков после инцидента. Во время рейса Стамбул — Сеул в воздушном пространстве Казахстана один из пассажиров уронил зарядное устройство в пространство между сиденьями, и экипаж не смог его достать. В целях безопасности капитан принял решение вернуться в Стамбул.

Глава турецкого Минтранса Абдулькадир Уралоглу напомнил о недавнем инциденте в Южной Корее, где произошло возгорание из-за взрыва пауэрбанка во время полета. Он подчеркнул, что портативные аккумуляторы могут воспламеняться при повреждении, сдавливании или ударе.

«Чтобы предотвратить подобные риски, через наше Генеральное управление гражданской авиации мы направили авиакомпаниям рекомендацию о запрете использования портативных зарядных устройств во время полетов», — заявил Уралоглу.

Строгие правила на провоз пауэрбанков начали действовать и в Китае. С 28 июня введены ограничения по сертификации и мощности устройства, правда, пока это касается только внутренних рейсов, отметили в сервисе «Туту».

«Требования такие: должна быть местная государственная сертификация China Compulsory Certificate; мощность до 100 Вт·ч. Устройства мощностью от 100 до 160 Вт·ч можно перевозить только после согласования с авиакомпанией. При этом взять можно не более двух таких устройств на одного пассажира», — сообщила MSK1.RU Екатерина Долгих.

В России правила провоза пауэрбанков в самолете пока остаются прежними. Запрещено сдавать портативные зарядные устройства в багаж , так как из-за перепадов давления они могут самопроизвольно загораться или взрываться. Устройства нужно брать только в ручную кладь .

«Пауэрбанк пропустят, если его мощность не превышает 160 Вт·ч и устройство содержит не более двух граммов лития, — предупреждает Екатерина Долгих. — Проверьте, чтобы все характеристики были указаны на самом пауэрбанке. Если на аккумуляторе не хватает информации, служба авиационной безопасности может его изъять».

Так, в правилах перевозки на сайте Аэрофлота сказано, что пауэрбанки с мощностью литиевых батарей свыше 160 Вт·ч провезти не получится. При этом «пауэрбанки, в которых удельная мощность каждой батареи превышает 100 Вт·ч, но не превышает 160 Вт·ч, можно перевозить с разрешения авиакомпании на одно лицо не более двух штук». В реальности за правилами следят строго:

«У меня изъяли перед рейсом пауэрбанк на 40 тысяч MaH. Он был в чемодане, сданном в багаж. Пришлось идти в специальную комнатку в аэропорту и под пристальным надзором охраны аэропорта вытаскивать его из вещей и выкидывать. А в другой раз и менее мощный пауэрбанк попросили из багажа в ручную кладь переложить», — рассказала MSK1.RU пассажирка «Аэрофлота».

Запомните: при перевозке аккумуляторов на борту самолета авиакомпании, как правило, руководствуются тремя ключевыми параметрами. Во-первых, мощность устройства не должна превышать 100 Вт·ч . Во-вторых, емкость аккумулятора ограничивается 30 000 мА·ч . И наконец, содержание лития в батарее не может быть более двух граммов . Соблюдение этих требований позволяет провозить портативные источники питания в салоне воздушного судна.

