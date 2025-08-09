«Сотни миллиардов потратили впустую». Где в России самые качественные и самые разбитые дороги: рейтинг регионов

В Москве все дороги в нормативном состоянии. Больше такими результатами не может похвастаться ни один российский регион Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, Темур Абдуллаев

Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по качеству дорог. По состоянию на конец 2024 года 54,8% дорог регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют нормативам — это на 0,7 процентного пункта выше, чем год назад.

Москва лидирует с идеальным показателем — 100% дорог здесь соответствуют требованиям. В пятерку лучших также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ингушетия и Краснодарский край, где доля нормальных дорог колеблется от 82,3 до 89,4%. При этом Ингушетия выделяется высокой плотностью дорог с твердым покрытием — больше только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

«Ситуация кардинально не меняется, и регионы, стабильно поддерживающие свою инфраструктуру, получают высокие места в рейтинге», — уточнил MSK1.RU автоэксперт Темур Абдуллаев.

Хуже всего ситуация в Архангельской области: нормативным требованиям отвечает лишь 16,9% дорог. Среди региональных и межмуниципальных трасс этот показатель составляет 33,7%, а среди местных — всего 6,6%. Также в списке регионов-аутсайдеров Кировская, Вологодская, Амурская, Магаданская и Ярославская области, а также Республика Марий Эл и Алтайский край.

«В той же Ярославской области денег было вложено прилично. Но основной целью были километры бравурных отчетов, а реальные километры делали криво и косо. Это привело к тому, что сотни миллиардов потратили впустую. А регион как был в хвосте рейтинга, так в нем и околачивается», — добавил Темур Абдуллаев.

Полный рейтинг российских регионов по качеству дорог Узнать 1 Москва 100,0 2 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 89,4 3 Челябинская область 84,2 4 Республика Ингушетия 83,6 5 Краснодарский край 82,3 6 Севастополь 79,6 7 Республика Адыгея 78,9 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 76,2 9 Республика Дагестан 74,3 10 Московская область 73,8 11 Тюменская область 73,6 12 Хабаровский край 72,7 13 Белгородская область 72,4 14 Санкт-Петербург 71,8 15 Кемеровская область 70,3 16 Республика Башкортостан 68,6 17 Ставропольский край 67,1 18 Ненецкий автономный округ 66,3 19 Чукотский автономный округ 65,7 20 Пермский край 65,5 21 Липецкая область 65,4 22 Республика Татарстан 65,4 23 Красноярский край 64,3 24 Республика Хакасия 64,2 25 Кабардино-Балкарская Республика 62,6 26 Калининградская область 62,5 27 Приморский край 61,9 28 Сахалинская область 61,4 29 Воронежская область 61,0 30 Пензенская область 60,6 31 Мурманская область 60,2 32 Ростовская область 60,1 33 Ленинградская область 60,1 34 Ульяновская область 59,5 35 Курганская область 59,2 36 Ивановская область 58,7 37 Самарская область 58,7 38 Новгородская область 57,1 39 Новосибирская область 55,7 40 Тверская область 55,5 41 Камчатский край 55,2 42 Оренбургская область 54,3 43 Томская область 54,2 44 Чеченская Республика 54,0 45 Тульская область 53,8 46 Свердловская область 53,1 47 Калужская область 52,8 48 Республика Карелия 52,6 49 Республика Саха (Якутия) 51,7 50 Орловская область 51,7 51 Костромская область 51,0 52 Вологодская область 50,2 53 Брянская область 49,4 54 Республика Калмыкия 49,0 55 Псковская область 48,5 56 Республика Бурятия 47,9 57 Забайкальский край 47,1 58 Иркутская область 46,0 59 Омская область 45,7 60 Карачаево-Черкесская Республика 45,7 61 Республика Северная Осетия — Алания 45,7 62 Курская область 45,3 63 Саратовская область 45,1 64 Владимирская область 45,1 65 Республика Коми 44,7 66 Смоленская область 44,2 67 Республика Мордовия 43,4 68 Нижегородская область 43,2 69 Удмуртская Республика 43,2 70 Республика Тыва 43,1 71 Республика Крым 42,8 72 Еврейская автономная область 40,9 73 Астраханская область 40,6 74 Рязанская область 40,0 75 Республика Алтай 39,7 76 Тамбовская область 39,5 77 Чувашская Республика 39,0 78 Ярославская область 38,6 79 Алтайский край 37,9 80 Магаданская область 37,4 81 Республика Марий Эл 34,1 82 Амурская область 33,9 83 Волгоградская область 28,9 84 Кировская область 27,9 85 Архангельская область 16,9

«Простых решений тут нет»

Транспортный аналитик Владислав Булгаков

«В топе в основном богатые регионы, особенно южные. Там действительно много денег вкладывают в дороги, но и климат играет роль: зимы почти нет, поэтому покрытие служит дольше. Но не только Краснодарский край славится отличными дорогами. В Дагестане, например, денег не так много, но климат всё равно для дорог комфортный.

Но есть и сюрпризы — например, Ярославская и Нижегородская области. В Нижнем Новгороде дороги не самые лучшие, а в Ярославской области с ними всегда были проблемы. И это удивительно, ведь оба региона довольно богатые.

Возможно, дело в приоритетах бюджета. В Нижнем Новгороде, например, много тратят на культуру и соцпрограммы. Кроме того, ремонтируют дороги по нацпроектам, а финансирование на них идет по конкурсному отбору, и денег на всех не хватает.

Еще важный момент — нагрузка. Ярославская и Нижегородская области — крупные логистические и промышленные центры. Там много фур, а железные дороги развиты слабо: в основном это две основные ветки, остальные — однопутные. Из-за этого вся нагрузка ложится на автотрассы, особенно региональные. После введения системы «Платон» многие перевозчики стали использовать их чаще, чтобы избежать платы.

Для сравнения: в Ленинградской области дорожники работают очень эффективно. Несмотря на скромные бюджеты, они ремонтируют по 200 км дорог в год — столько же, сколько в Петербурге, хотя масштабы несравнимы. Они применяют новые технологии, например чип-сил, который позволяет экономить миллионы. У них даже есть своя передвижная лаборатория для контроля качества асфальта — редкая роскошь для регионов.

Всё упирается в три фактора: деньги, компетенции специалистов и климат. На севере, как в Магадане, дороги строить сложно и дорого, а на юге, в том же Дагестане или Краснодарском крае, условия куда благоприятнее.

Еще одна проблема — неэффективные траты. Например, в городах любят строить автобусные карманы, хотя они не всегда нужны. Эти деньги можно было бы направить на более важные участки.

В общем, ситуация с дорогами зависит от множества факторов, и простых решений тут нет».