В Ярославле собираются организовать платные парковки на дорогах: когда

Дороги в Ярославле и Угличе разметят под платные парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявлен аукцион на поиск подрядчика, который нанесет разметку и установит дорожные знаки для платных парковок на дорогах. Из аукционной документации следует, что местом проведения работ станут Ярославль и Углич.

От подрядчика требуют выполнить работы в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Также компания должна будет предоставить гарантию на выполненные работы на срок от 24 месяцев.

За работы власти готовы заплатить 70,5 миллиона рублей. Итоги аукциона должны подвести 14 августа.

Участки, на которых планируют организовать платные парковки, в опубликованных на сайте Госзакупок документах не указаны.

«Адреса выполнения работ определяются заказчиком в заявках на выполнение работ», — прописано в техническом задании.

Портал 76.RU направил запрос в мэрию Ярославля с просьбой указать, про какие именно отрезки дорог идет речь.

Между тем, власти ранее заявляли, что хотят полностью запретить проезд автомобилей на улицах Кирова, Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова и в Депутатском переулке. А платные парковки могут появиться вдоль дорог на территории от Волжской и Которосльной набережной до улицы Республиканской. При этом бесплатные парковки, которые сейчас действуют на Которосльной набережной у моста на Даманский остров, на улицах Первомайской, Свободы, Собинова останутся.

По мнению мэрии, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, ликвидировать заторы на проезжей части, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет города.

Мы публиковали полный список улиц, где хотят ввести платную парковку.

Сейчас платные муниципальные парковки в Ярославле действуют на Красной и Богоявленской площадях, а также у вокзала Ярославль-Главный.