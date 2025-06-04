Ярославцев предупредили о введении ограничений на движение транспорта. Когда перекроют дороги

3 мая жителей Ярославля предупредили о введении временных ограничений движения на улицах города. Они продлятся с 5 по 6 июня.
«Вводится временное ограничение движения на улице Терешковой на участке от Флотского спуска до улицы Победы», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Там будут ремонтировать дорогу. В мэрии попросили граждан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Также будут введены ограничения на движение транспортных средств 5 июня с 23:00 до 14:00 6 июня при проведении мусульманского праздника Курбан-байрам.
«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении мусульманского праздника Курбан-байрам», — сообщили в мэрии.
Какие дороги перекроют
Участок улицы Победы от Советской до проспекта Октября;
на местном проезде от дома № 20б по улице Победы до улицы Победы;
на местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и дома № 63, корп. 1 по улице Советской.
Там же с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств
Ранее стало известно, как во время праздников, с 11 по 15 июня, будут работать пригородные и городские автобусы.