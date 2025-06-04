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Дороги и транспорт Ярославцев предупредили о введении ограничений на движение транспорта. Когда перекроют дороги

Ярославцев предупредили о введении ограничений на движение транспорта. Когда перекроют дороги

Рассказываем, где проезд будет невозможен

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2 комментария
В Ярославле ведут ограничения на движение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ведут ограничения на движение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ведут ограничения на движение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

3 мая жителей Ярославля предупредили о введении временных ограничений движения на улицах города. Они продлятся с 5 по 6 июня.

«Вводится временное ограничение движения на улице Терешковой на участке от Флотского спуска до улицы Победы», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Там будут ремонтировать дорогу. В мэрии попросили граждан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Также будут введены ограничения на движение транспортных средств 5 июня с 23:00 до 14:00 6 июня при проведении мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении мусульманского праздника Курбан-байрам», — сообщили в мэрии.

Какие дороги перекроют

  • Участок улицы Победы от Советской до проспекта Октября;

  • на местном проезде от дома № 20б по улице Победы до улицы Победы;

  • на местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и дома № 63, корп. 1 по улице Советской.

В центре Ярославля ограничат движение в Курбан-байрам | Источник: мэрия Ярославля / TelegramВ центре Ярославля ограничат движение в Курбан-байрам | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

В центре Ярославля ограничат движение в Курбан-байрам

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

Там же с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств

Ранее стало известно, как во время праздников, с 11 по 15 июня, будут работать пригородные и городские автобусы.

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Комментарии
2
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Везде коровий вирус...
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Лето, хорошая пора для осваивания бюджета
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