Ярославцев предупредили о введении ограничений на движение транспорта. Когда перекроют дороги

В Ярославле ведут ограничения на движение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











3 мая жителей Ярославля предупредили о введении временных ограничений движения на улицах города. Они продлятся с 5 по 6 июня.

«Вводится временное ограничение движения на улице Терешковой на участке от Флотского спуска до улицы Победы», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Там будут ремонтировать дорогу. В мэрии попросили граждан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Также будут введены ограничения на движение транспортных средств 5 июня с 23:00 до 14:00 6 июня при проведении мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении мусульманского праздника Курбан-байрам», — сообщили в мэрии.

Какие дороги перекроют

Участок улицы Победы от Советской до проспекта Октября;

на местном проезде от дома № 20б по улице Победы до улицы Победы;

на местном проезде в районе домов № 14а по улице Победы и дома № 63, корп. 1 по улице Советской.

В центре Ярославля ограничат движение в Курбан-байрам Источник: мэрия Ярославля / Telegram











Там же с 19:00 5 июня до 14:00 6 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств