В Ярославской области внесли изменения в работу транспорта на праздники

В Ярославской области расписание общественного транспорта изменится на время праздников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











3 мая в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали об изменениях в расписании автобусов во время праздников. Они продлятся с 11 июня по 15-е.

«В связи с ожидаемым изменением пассажиропотока в период праздничных дней внесены изменения в расписание дополнительных рейсов», — сообщили в Министерстве.

Как будут работать автобусы во время праздников

В Ярославле и Ярославском округе пригородные маршруты 11 июня будут работать по расписанию рабочего дня, 12, 13, 14-го — по расписанию субботы, 15 июня — по расписанию воскресенья. Кроме маршрутов:

№ 129 — 11 июня работает по расписанию пятницы, 13-го числа — не работает;

№ 156 (Ярославль — Курба (через Шопшу)), № 157 (Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск)), № 160 Ярославль — Иванищево — работают по расписанию согласно дням недели.

Городские маршруты 11 июня работают по расписанию рабочего дня, а 12, 13, 14, 15-го — как в воскресенье. Изменения затронули маршрут № 22с. 14 июня он работает по расписанию субботы.

Изменятся некоторые маршруты в округе

В Ростовском округе маршруты № 139, 139К, 139Н, 139П, 148, 148П, 151, 151Н, 151Ф, 152, 152Д, 152Н, 152Ф работают по расписанию, согласно дням недели. Остальные пригородные и городские маршруты 11 июня работают по расписанию рабочего дня, 12, 13, 15-го — по расписанию воскресенья, 14-го — по расписанию субботы;

в Угличском округе пригородные маршруты № 104, 104г работают по расписанию, согласно дням недели. Остальные 11 июня работают по расписанию рабочего дня, а 12, 13, 14, 15-го — по расписанию воскресенья, городские маршруты работают в идентичном режиме;

в Даниловском округе пригородные маршруты 11, 12, 13, 14 и 15 июня работают согласно дням недели, городские — 11 июня по расписанию рабочего дня, а 12, 13, 14, 15-го — по расписанию воскресенья;

в Переславль-Залесском округе пригородные маршруты 11 июня работают по расписанию рабочего дня, 12, 13, 14, 15-го — по расписанию воскресенья, кроме маршрутов № 106, 106Н, 108, 109, 110, 110В, 111, 111В. Они работают по расписанию, согласно дням недели. Городские маршруты 11 июня работают по расписанию рабочего дня, 12, 13, 14-го — по расписанию субботы, 15 июня — по расписанию воскресенья.