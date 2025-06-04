«Вообще не двигались»: в Ярославле собрались пробки на двух крупных проспектах. В чем причина

Утром 4 июня на Московском проспекте в Ярославле собралась пробка. Жители города пожаловались, что они подолгу ждали общественный транспорт, а на остановках собирались толпы.
«Ждала своего автобуса минут 15. Казалось, что они вообще в потоке не двигались. На остановке „Московский вокзал“ в сторону центра людей было гораздо больше, чем обычно. И ехали дольше», — рассказала читательница 76.RU.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9:30, движение затруднено на участке Московского проспекта от поворота на улицу Писемского до пересечения с проспектом Фрунзе. Бордовым отмечен участок на Суздальском шоссе. На самом проспекте Фрунзе, в сторону выезда на Московский проспект, движение тоже затруднено.
Ярославцы сообщали, что причина затора — троллейбус, сломавшийся в районе Большой Федоровской улицы. Руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал, что на линии из-за технической неисправности встал троллейбус маршрута № 5.
«В настоящее время троллейбус эвакуирован с проезжей части автомобилем технической помощи предприятия», — уточнил Денис Пырлог в беседе с 76.RU.