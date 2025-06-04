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Дороги и транспорт «Вообще не двигались»: в Ярославле собрались пробки на двух крупных проспектах. В чем причина

«Вообще не двигались»: в Ярославле собрались пробки на двух крупных проспектах. В чем причина

Жители города пожаловались на утренние заторы

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12 комментариев
На Московском проспекте в Ярославле собралась пробка | Источник: читательница 76.RUНа Московском проспекте в Ярославле собралась пробка | Источник: читательница 76.RU

На Московском проспекте в Ярославле собралась пробка

Источник:

читательница 76.RU

Утром 4 июня на Московском проспекте в Ярославле собралась пробка. Жители города пожаловались, что они подолгу ждали общественный транспорт, а на остановках собирались толпы.

«Ждала своего автобуса минут 15. Казалось, что они вообще в потоке не двигались. На остановке „Московский вокзал“ в сторону центра людей было гораздо больше, чем обычно. И ехали дольше», — рассказала читательница 76.RU.

Утренние заторы образовались на двух проспектах | Источник: Яндекс. КартыУтренние заторы образовались на двух проспектах | Источник: Яндекс. Карты

Утренние заторы образовались на двух проспектах

Источник:

Яндекс. Карты

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9:30, движение затруднено на участке Московского проспекта от поворота на улицу Писемского до пересечения с проспектом Фрунзе. Бордовым отмечен участок на Суздальском шоссе. На самом проспекте Фрунзе, в сторону выезда на Московский проспект, движение тоже затруднено.

Ярославцы сообщали, что причина затора — троллейбус, сломавшийся в районе Большой Федоровской улицы. Руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал, что на линии из-за технической неисправности встал троллейбус маршрута № 5.

«В настоящее время троллейбус эвакуирован с проезжей части автомобилем технической помощи предприятия», — уточнил Денис Пырлог в беседе с 76.RU.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пробка Затор Московский проспект
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Комментарии
14
Гость
1 час
Если в городе транспортный коллапс, значит руководство некомпетентно
Гость
1 час
Наждо делать выделенные линии, сколько можно людей мучать
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