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Дороги и транспорт Ремонт на Машиностроителей Готовимся к пробкам: в Ярославле начались ремонты на двух крупных проспектах

Готовимся к пробкам: в Ярославле начались ремонты на двух крупных проспектах

Где будет затруднено движение

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3 комментария
В Ярославле начался ремонт на проспектах Авиаторов и Машиностроителей | Источник: мэрия ЯрославляВ Ярославле начался ремонт на проспектах Авиаторов и Машиностроителей | Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт на проспектах Авиаторов и Машиностроителей

Источник:

мэрия Ярославля

29 мая на проспекте Авиаторов в Заволжском районе начинались работы по фрезеровке асфальта.

«Cпециалисты отремонтируют участок от памятника Ахмет-Хану Султану до Яковлевского кольца», — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Власти предупредили, что в связи с ремонтом будет затруднено движение. О сроках завершения ремонта на данном участке в ДГХ не сообщили.

Кроме того, в мэрии рассказали, что с наступлением благоприятных погодных условий возобновились ремонтные работы на проспекте Машиностроителей.

«В районе остановки „Сабанеевская улица“ уже установлены островки безопасности, которые необходимы для безопасного перехода пешеходов через проезжую часть. Дорога на этом участке имеет по две полосы в каждом направлении. Специальный островок безопасности позволит пешеходам переждать проезд большого потока машин и беспрепятственно перейти широкий участок. В первую очередь островки помогают перейти дорогу маломобильным группам населения», — пояснили в городской администрации.

Сейчас с обеих сторон проезжей части установлены дорожные знаки, информирующие водителей о ведущихся ремонтных работах.

Перед островками безопасности также будут установлены дорожные знаки, предупреждающие водителей о наличии препятствия на проезжей части. Также на участке дороги нанесут разметку, которая разделит транспортные потоки. Ремонтные работы на проспекте Машиностроителей планируют завершить до конца лета.

Мы публиковали список дорог, которые должны построить в Ярославле в ближайшие годы, а также перечень участков, где будет ремонт в 2025 году.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ремонт дорог Проспект Машиностроителей Проспект Авиаторов
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Комментарии
3
Гость
3 часа
Какие ещё нужны благоприятные условия, для возобновления работ на Машиностроителей?
Гость
2 часа
А Яковлевское кольцо будут модернизировать?
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