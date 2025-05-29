Готовимся к пробкам: в Ярославле начались ремонты на двух крупных проспектах

В Ярославле начался ремонт на проспектах Авиаторов и Машиностроителей Источник: мэрия Ярославля











29 мая на проспекте Авиаторов в Заволжском районе начинались работы по фрезеровке асфальта.

«Cпециалисты отремонтируют участок от памятника Ахмет-Хану Султану до Яковлевского кольца», — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Власти предупредили, что в связи с ремонтом будет затруднено движение. О сроках завершения ремонта на данном участке в ДГХ не сообщили.

Кроме того, в мэрии рассказали, что с наступлением благоприятных погодных условий возобновились ремонтные работы на проспекте Машиностроителей.

«В районе остановки „Сабанеевская улица“ уже установлены островки безопасности, которые необходимы для безопасного перехода пешеходов через проезжую часть. Дорога на этом участке имеет по две полосы в каждом направлении. Специальный островок безопасности позволит пешеходам переждать проезд большого потока машин и беспрепятственно перейти широкий участок. В первую очередь островки помогают перейти дорогу маломобильным группам населения», — пояснили в городской администрации.

Сейчас с обеих сторон проезжей части установлены дорожные знаки, информирующие водителей о ведущихся ремонтных работах.

Перед островками безопасности также будут установлены дорожные знаки, предупреждающие водителей о наличии препятствия на проезжей части. Также на участке дороги нанесут разметку, которая разделит транспортные потоки. Ремонтные работы на проспекте Машиностроителей планируют завершить до конца лета.