«Это чудо — потомки оценят». Авиаэксперт объяснил, полетит ли МС-21 в 2026 году на самом деле Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU











Весна 2025 года отметилась сразу несколькими прекрасными событиями в отечественном авиапроме. В небо поднялся самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами. На лето намечен полет полностью импортозамещенного лайнера. И уже есть смелые заявления о том, что сертификационные испытания завершатся через год. Насколько эти обещания могут быть выполнимыми? Ответ на этот наши коллеги из IRCITY.RU узнали у аналитика авиаотрасли, главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

В конце апреля МС-21 в сопровождении учебно-боевого Як-130М пролетел прямо над Иркутском Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Роман Гусаров подчеркнул, что в процессе создания самолета важен любой этап, но первый полет самолета с отечественными системами и агрегатами может говорить о том, что «мы выходим на финишную прямую».

Правда, с МС-21 «выходит на финишную прямую» не в первый раз. Это связано с санкционным давлением, из-за которого приходилось останавливаться на каких-то этапах. Аналитик напомнил, что впервые это произошло в 2018 году, когда были введены санкции против предприятия «Аэрокомпозит», которое изготавливает композитное крыло для МС-21 (его еще называют черным крылом из-за цвета углепластика).

На тот момент использовались западные материалы, но санкции фактически заблокировали их поставки. «Это задержало проект на два года», — оценил Гусаров, добавив, что за это время разработаны, испытаны и сертифицированы отечественные материалы, построен завод по их производству.

Аналитик подчеркивает, что старт серийного производства был намечен на начало 2022 года, но по проекту ударили тотальные санкции.

— И вновь мы, имея фактически готовый самолет, не смогли двигаться дальше. Пришлось заниматься импортозамещением доброй половины систем. Сейчас мы, по сути, возвращаемся к тому уровню, который был в 2022 году, но уже на своей собственной компонентной базе, — подчеркнул эксперт.

Гусаров говорит, что за три года проведена колоссальная и очень трудная работа, так как для производства новых систем и агрегатов потребовалось создавать не только заводы, но и делать оборудование для этих заводов, а также готовить специалистов.

Поэтому то, что мы приступили к завершающему этапу сертификации и испытаний импортозамещенного самолета, говорит о том, что мы совершаем подвиг, потомки потом оценят. На данном этапе это чудо, потому что мы еще и создаем новую индустрию. Роман Гусаров аналитик авиаотрасли, главный редактор портала Avia.ru Network

По его мнению, планы завершить испытания летом 2026 года «более-менее реальны».

— Когда говорили, что это будет сделано в 2024 году, я очень скептически к этому относился. Так как нужно время, чтобы не просто разработать необходимые системы, но еще и создать производства, а затем всё это испытать и сертифицировать. Поэтому, конечно, я отнесся с большим недоверием. Когда говорили про 2025 год, я видел, что импортозамещенный самолет еще не взлетел, а ведь на полеты требуется еще примерно год, — уточнил эксперт.

Гусаров подчеркивает, что к лету 2026 года «вполне реально выполнить всю программу зачетных полетов». По словам эксперта, важно, что параллельно с испытаниями самого лайнера проводятся испытания отдельных систем и агрегатов, которые уже удалось импортозаместить.

— То есть полностью готовый импортозамещенный самолет уже будет частично сертифицирован, уже испытан частично. Значит, быстрее пойдет дело, — уверен эксперт.

Он обратил внимание, что на Иркутском авиазаводе самолеты уже производятся серийно, то есть внешне это готовые машины, но в них не хватает некоторых комплектующих компонентов и систем, которые как раз сейчас испытывают. По оценкам эксперта, сейчас самолет импортзамещен примерно на 80–90%. Гусаров не исключает, что через год уже будет готово около 20 машин.

Мы наверстаем упущенное время. По первоначальным планам в первый год должны были произвести 6 самолетов, на следующий — 12, потом — 24 и так далее. Я думаю, что в следующем году производители смогут отдать самолеты и за 2024-й, и за 2025-й сразу. Роман Гусаров аналитик авиаотрасли, главный редактор портала Avia.ru Network

Аналитик не стал оценивать возможную стоимость самолета. Но он предположил, что для авиакомпаний МС-21 будет дешевле, чем Boeing и Airbus. По данным Гусарова, каталожная стоимость новейшего Boeing 737 Max составляет около 117 миллионов долларов. Но на самом деле для авиакомпаний это неважно.

По словам Гусарова, авиакомпании не покупают машины, а берут их в лизинг — это долгосрочная аренда с фиксированным ежемесячным платежом. Поэтому для перевозчиков важна не стоимость лайнера, а лизинговая ставка. Она рассчитывается по сложной формуле, и в ней учитывается не только цена самолета, но и ставка кредита, по которому приобреталась машина, а также страховка и расходы на поддержание летного состояния, обслуживание, ремонт и запчасти.

— Надо смотреть на конечную программу, которая будет предложена «Аэрофлоту» (группа компаний станет первым эксплуатантом МС-21. — Прим. ред.) со стороны лизингодателя, и на то, какая будет поддержка со стороны государства. Это тоже немаловажно, — уточнил Гусаров.

По его словам, среднемагистральный МС-21 будет летать ровно по тем же маршрутам, что и его «одноклассники» — Boeing и Airbus.

Гусаров подчеркивает, что все самолеты, которые сегодня разрабатывают российские авиаконструкторы, перспективны и крайне необходимы. Но каждый лайнер предназначен для своего сегмента. «МС-21 — среднемагистральный самолет, а на лайнерах такого класса перевозят до 80% пассажиропотока. Получается, что это главный самолет гражданской авиации, — замечает аналитик.

По словам эксперта, проект МС-21 аккумулировал самые передовые достижения самолетостроения — как отечественного, так и мирового.

По тому, что заложено в него, МС-21 опережает нынешние Boeing и Airbus. Роман Гусаров аналитик авиаотрасли, главный редактор портала Avia.ru Network

Одним из преимуществ МС-21 аналитик назвал то, что самолет спроектирован с нуля с использованием современных материалов и технологий, тогда как Boeing 737 и Airbus 320 уходят корнями в середину прошлого столетия.

— В этом отношении МС-21 уже обогнал их, а иностранные машины уже до него не дотянутся, потому что невозможно из старой конструкции выжимать что-то новое. Boeing и Airbus не хотят вкладывать деньги в создание совершенно нового самолета, им и так хорошо, у них и так нет конкурентов, — заметил Роман Гусаров.

Аналитик называет несколько преимуществ МС-21.

— В первую очередь всегда говорят, что он самый просторный самолет. Но я бы отметил то, что на нем стоит крутая интеллектуальная система, он очень умный. И что самое ценное, МС-21 — молодой проект. Если Boeing и Airbus за 50 лет уже выжали всё что можно, то у отечественного самолета эти 50 лет жизни еще впереди, — подчеркнул Роман Гусаров.