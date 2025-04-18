НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

южн.

 755мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Дайджест ко Дню Победы
Фигуранты по делу главы района
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Дороги и транспорт Кризис-2025 эксперт «Ждать снижения цен не приходится». Россиянам в сезон отпусков обещают нехватку самолетов и подорожание авиабилетов

«Ждать снижения цен не приходится». Россиянам в сезон отпусков обещают нехватку самолетов и подорожание авиабилетов

Авиационная отрасль страны переживает сложное время — есть ли возможность сэкономить

106
Написать комментарий
Перелеты становятся дорогим удовольствием | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПерелеты становятся дорогим удовольствием | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Перелеты становятся дорогим удовольствием

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Желающим отдохнуть летом легкой жизни не обещают. Якобы цены на авиабилеты вырастут на 10–15% по сравнению с прошлым годом, а на самых популярных направлениях — и до 40%. Основные причины такого повышения — дефицит авиапарка, высокая инфляция, подорожание топлива, новые аэропортовые сборы…

Например, с 1 сентября введут новый сбор на модернизацию аэропортов. Перечислять его будут авиакомпании в федеральный фонд реконструкции. Хотя уже сейчас перевозчики и так платят аэропортам за обслуживание инфраструктуры. Но, выходит, это плата за сегодня, а нужно платить еще и за завтра.

Туроператоры уже хватаются за голову. Ведь стоимость авиабилетов по некоторым зарубежным направлениям составляет до половины стоимости тура. Подробности — в материале MSK1.RU.

Если покупают задорого, то зачем продавать дешево

— Рост стоимости авиабилетов, безусловно, приведет к удорожанию турпакетов и снижению их доступности, — прогнозирует PR-аналитик туристической группы «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко. — Сильнее всего это будет заметно на дальнемагистральных направлениях, где билетная составляющая более объемная, и в отношении стран с ограниченной полетной программой, на которые спрос и так превышает предложение.

— А что будет, например, с Турцией, Эмиратами и другими массовыми направлениями?

— С высокой долей вероятности можно предположить, что на таких направлениях повышение цен будет не так заметно из-за большого числа перевозчиков. Клиенты просто смогут выбрать более выгодные варианты. Кроме этого, важно помнить, что стоимость тарифов динамическая, а это значит, что цены на перелет зависят от заполняемости рейсов. Чем раньше туристы приобретают билеты, тем они, как правило, обходятся бюджетнее. А по мере роста продаж тариф на перевозку и без общего удорожания может достигать весьма приличных сумм.

— Можно ли вообще сэкономить в этой ситуации? Что посоветуете?

— Мы советуем туристам: бронируйте заранее, особенно если планируете поездку за границу. Пакетные туры с чартером пока дают шанс сэкономить, но с каждым месяцем «ловить момент» всё сложнее, — говорит руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева. — Ситуация простая: если билеты и так покупают дорого, то зачем авиакомпаниям продавать их дешевле? У нас сейчас в стране дефицит авиаперевозок, и, пока он сохраняется, ждать снижения цен не приходится. Люди всё равно летают — особенно летом, особенно в отпуск.

Дефицит всё больше

По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, главного редактора профильного портала Avia.ru, спрогнозировать, на каких конкретно направлениях произойдет самый существенный рост цен, сложно.

— В авиации много факторов, от которых зависит рынок. И эти все факторы мы спрогнозировать не можем. Например, изменили визовый режим в какой-то стране — и вдруг туда стало легко лететь. Быстро появилось много предложений, туроператоров — и вот тебе, пожалуйста, всплеск спроса. Или же была ситуация, помните, когда в Турции взяли и резко подняли стоимость гостиниц. Соответственно, конечно же, это негативно сказалось на спросе.

— Один из факторов, который толкает цены вверх, — это якобы дефицит самолетов. Неужели действительно из-за санкций их скоро не будет хватать?

— В предыдущие годы были достаточно высокие темпы роста пассажиропотока. Примерно 10% каждый год прибавляли. Будет ли в этом году такой рост, мы не знаем. Проблема в том, что если раньше рынок был более-менее стабилен и прогнозировать было легко, то сегодня на спрос влияет большое количество факторов, которые мы не можем предсказать. Ну, например, как известно, на зарубежный туризм сильно влияет курс рубля.

Вот сейчас он в районе 90 рублей за евро. Прекрасный курс, да. А вдруг он завтра возьмет и к 100 улетит. И спрос, соответственно, не сразу упадет, потому что многие подумают: наверное, дороговато лететь.

Наличие провозных емкостей (то есть количество кресел, которые могут предоставить в гражданской авиации) тоже является одним из тех факторов, который влияет на цены. Если спрос не сильно вырастет и останется плюс-минус на уровне прошлого года, то провозных емкостей хватит. Если будет хорошая динамика, то может возникнуть где-то и нехватка. Может увеличиться поток на дальних направлениях, а флот здесь все-таки ограничен.

— И с каждым годом дефицит будет всё сильнее?

— У нас в наших авиакомпаниях более-менее молодой флот и, слава богу, каннибализации, которой нас все пугали, не произошло. Самолеты практически все на крыле, то есть летают. Проблема в том, что новых самолетов не получает гражданская авиация. А спрос растет. И вы правы, это вызывает опасение, что дефицит может возникнуть. Уже в прошлом году мы летали почти на пределе возможностей, с очень высокой нагрузкой летали самолеты. И надо что-то делать, предпринимать какие-то шаги, чтобы не возникли проблемы этим летом.

А вы заметили подорожание авиабилетов?

Да, сильно подорожали!
Не летаю самолетами
Покупаю заранее или ищу скидки

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Авиаперелеты Рост цен на авиабилеты Нехватка самолетов Росавиация РФ Авиапассажиры
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление