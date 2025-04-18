«Ждать снижения цен не приходится». Россиянам в сезон отпусков обещают нехватку самолетов и подорожание авиабилетов

Перелеты становятся дорогим удовольствием Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Желающим отдохнуть летом легкой жизни не обещают. Якобы цены на авиабилеты вырастут на 10–15% по сравнению с прошлым годом, а на самых популярных направлениях — и до 40%. Основные причины такого повышения — дефицит авиапарка, высокая инфляция, подорожание топлива, новые аэропортовые сборы…

Например, с 1 сентября введут новый сбор на модернизацию аэропортов. Перечислять его будут авиакомпании в федеральный фонд реконструкции. Хотя уже сейчас перевозчики и так платят аэропортам за обслуживание инфраструктуры. Но, выходит, это плата за сегодня, а нужно платить еще и за завтра.

Туроператоры уже хватаются за голову. Ведь стоимость авиабилетов по некоторым зарубежным направлениям составляет до половины стоимости тура. Подробности — в материале MSK1.RU.

Если покупают задорого, то зачем продавать дешево

— Рост стоимости авиабилетов, безусловно, приведет к удорожанию турпакетов и снижению их доступности, — прогнозирует PR-аналитик туристической группы «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко. — Сильнее всего это будет заметно на дальнемагистральных направлениях, где билетная составляющая более объемная, и в отношении стран с ограниченной полетной программой, на которые спрос и так превышает предложение.

— А что будет, например, с Турцией, Эмиратами и другими массовыми направлениями?

— С высокой долей вероятности можно предположить, что на таких направлениях повышение цен будет не так заметно из-за большого числа перевозчиков. Клиенты просто смогут выбрать более выгодные варианты. Кроме этого, важно помнить, что стоимость тарифов динамическая, а это значит, что цены на перелет зависят от заполняемости рейсов. Чем раньше туристы приобретают билеты, тем они, как правило, обходятся бюджетнее. А по мере роста продаж тариф на перевозку и без общего удорожания может достигать весьма приличных сумм.

— Можно ли вообще сэкономить в этой ситуации? Что посоветуете?

— Мы советуем туристам: бронируйте заранее, особенно если планируете поездку за границу. Пакетные туры с чартером пока дают шанс сэкономить, но с каждым месяцем «ловить момент» всё сложнее, — говорит руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева. — Ситуация простая: если билеты и так покупают дорого, то зачем авиакомпаниям продавать их дешевле? У нас сейчас в стране дефицит авиаперевозок, и, пока он сохраняется, ждать снижения цен не приходится. Люди всё равно летают — особенно летом, особенно в отпуск.

Дефицит всё больше

По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, главного редактора профильного портала Avia.ru, спрогнозировать, на каких конкретно направлениях произойдет самый существенный рост цен, сложно.

— В авиации много факторов, от которых зависит рынок. И эти все факторы мы спрогнозировать не можем. Например, изменили визовый режим в какой-то стране — и вдруг туда стало легко лететь. Быстро появилось много предложений, туроператоров — и вот тебе, пожалуйста, всплеск спроса. Или же была ситуация, помните, когда в Турции взяли и резко подняли стоимость гостиниц. Соответственно, конечно же, это негативно сказалось на спросе.

— Один из факторов, который толкает цены вверх, — это якобы дефицит самолетов. Неужели действительно из-за санкций их скоро не будет хватать?

— В предыдущие годы были достаточно высокие темпы роста пассажиропотока. Примерно 10% каждый год прибавляли. Будет ли в этом году такой рост, мы не знаем. Проблема в том, что если раньше рынок был более-менее стабилен и прогнозировать было легко, то сегодня на спрос влияет большое количество факторов, которые мы не можем предсказать. Ну, например, как известно, на зарубежный туризм сильно влияет курс рубля.

Вот сейчас он в районе 90 рублей за евро. Прекрасный курс, да. А вдруг он завтра возьмет и к 100 улетит. И спрос, соответственно, не сразу упадет, потому что многие подумают: наверное, дороговато лететь.

Наличие провозных емкостей (то есть количество кресел, которые могут предоставить в гражданской авиации) тоже является одним из тех факторов, который влияет на цены. Если спрос не сильно вырастет и останется плюс-минус на уровне прошлого года, то провозных емкостей хватит. Если будет хорошая динамика, то может возникнуть где-то и нехватка. Может увеличиться поток на дальних направлениях, а флот здесь все-таки ограничен.

— И с каждым годом дефицит будет всё сильнее?

— У нас в наших авиакомпаниях более-менее молодой флот и, слава богу, каннибализации, которой нас все пугали, не произошло. Самолеты практически все на крыле, то есть летают. Проблема в том, что новых самолетов не получает гражданская авиация. А спрос растет. И вы правы, это вызывает опасение, что дефицит может возникнуть. Уже в прошлом году мы летали почти на пределе возможностей, с очень высокой нагрузкой летали самолеты. И надо что-то делать, предпринимать какие-то шаги, чтобы не возникли проблемы этим летом.