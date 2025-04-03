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Дороги и транспорт эксперт От лекарств до книжек: что нельзя перевозить в легковых авто и какое наказание грозит — разбор с экспертом

От лекарств до книжек: что нельзя перевозить в легковых авто и какое наказание грозит — разбор с экспертом

В большинстве случаев действуют не 100%-ные запреты, а ограничения

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8 комментариев
Только прав на вождение недостаточно: законность перевозки некоторых грузов нужно подтверждать другими документами | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаТолько прав на вождение недостаточно: законность перевозки некоторых грузов нужно подтверждать другими документами | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Только прав на вождение недостаточно: законность перевозки некоторых грузов нужно подтверждать другими документами

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Владельцы легковых автомобилей нередко используют их и для перевозки грузов. Ну не нанимать же «Газель», если нужно забрать кабачки и картошку с дачного участка. Но перевозить в салоне или багажнике разрешено далеко не всё: за некоторые грузы можно схлопотать штраф или даже реальный срок. Наши коллеги из 59.RU подробно разбирались в этом вопросе с адвокатом коллегии адвокатов Пермского края Sed Lex («Закон») Натальей Нечаевой.

«Нет одного закона с перечнем грузов, которые запрещено перевозить именно в легковых авто, — уточняет Наталья. — В основном речь о том, что нельзя перевозить никаким транспортом и вообще иметь при себе. Или можно, но с ограничениями».

  1. Газ
  2. Деревья и дрова
  3. Жидкое топливо
  4. Книги и листовки
  5. Крупногабаритные грузы
  6. Лекарства и ядовитые вещества
  7. Металлолом
  8. Наркотики
  9. Немаркированный алкоголь
  10. Оружие, включая ножи
  11. Охотничьи трофеи
1

Газ

Сжатые под давлением и сжиженные газы — пропан, бутан и другие — относятся к опасным грузам. Перевозить их на легковом авто можно только в специальных баллонах. При этом обязательно выполнять все требования к таким грузам. В частности, нельзя ехать со скоростью выше 60 километров в час или везти в одной машине газ разных видов. Промаркированные баллоны нужно фиксировать крепежами, веревками или скотчем. Если есть опасность попадания солнечных лучей, баллоны необходимо накрывать светоотражающей пленкой или брезентом.

Важно: перевозить газ объемом более 1000 литров можно только на автомобиле, у которого есть соответствующий допуск. При этом потребуется пакет документов — от паспорта безопасности до путевого листа, согласованного с ГАИ.

Какой закон регулирует: статья 12.21.2 КоАП РФ.

Какое наказание грозит: водителю могут назначить штраф от 1000 до 2500 рублей или лишить прав на 4–6 месяцев. Для юрлиц (если газ перевозят для нужд компании) штраф гораздо выше — до 500 тысяч рублей.

2

Деревья и дрова

Незаконная вырубка леса в России запрещена. Везете одно дерево (например, новогоднюю елку) и не можете предоставить документы на него? Готовьтесь платить штраф. То же самое касается дров — инспектор ДПС может спросить на них документы и, не получив требуемое, задержать водителя и доставить в полицию.

Какой закон регулирует: статья 260 УК РФ.

Какое наказание грозит: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

3

Жидкое топливо

Бензин, керосин и другие виды топлива — это легковоспламеняющиеся жидкости, которые относятся к опасным грузам. В легковой машине можно перевозить лишь небольшой объем для личного использования и только в специализированной закрытой таре. То есть одна канистра бензина не вызовет вопросов у инспекторов ДПС, а вот десять уже станут поводом для серьезной проверки.

Как и в случае с баллонами газа, для перевозки жидкого топлива в больших объемах нужны спецразрешения. Причем для этого подойдет далеко не каждый автомобиль.

Какой закон регулирует: часть 1 статьи 9.11 КоАП РФ.

Какое наказание грозит: водителю — штраф до 2 тысяч рублей, юрлицу (если бензин перевозят для нужд предприятия) — штраф до 40 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток. Кроме того, инспектор ДПС вправе изъять опасный груз.

4

Книги и листовки

В данном случае речь только о материалах, включенных в список экстремистских. Перечни таких материалов периодически обновляются, поэтому заранее уточняйте, не относится ли перевозимая вами литература к запрещенной.

Какой закон регулирует: статья 20.29 КоАП РФ.

Какое наказание грозит: от штрафа в 1 тысячу рублей до ареста на 15 суток. Обнаруженные материалы конфискуют.

5

Крупногабаритные грузы

Если груз помещается в багажник или салон и при этом закреплен — никаких ограничений нет, пожалуйста, везите. Но он не должен мешать другим авто на дороге. Поэтому нельзя, чтобы груз выпирал спереди или сзади больше чем на метр, а сбоку — больше чем на 40 сантиметров. К примеру, впихнуть холодильник в салон легковушки вряд ли получится.

Если везете несколько грузов, будьте готовы предъявить на них документы. К примеру, пять телевизоров в одном салоне однозначно вызовут вопросы у инспекторов ДПС.

Какой закон регулирует: статья 12.21 КоАП РФ.

Какое наказание грозит: штраф — 500 рублей.

Соотносите размеры грузов и автомобиля, иначе заработаете штраф | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСоотносите размеры грузов и автомобиля, иначе заработаете штраф | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Соотносите размеры грузов и автомобиля, иначе заработаете штраф

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

6

Лекарства и ядовитые вещества

Перевозить медикаменты на личном автомобиле можно лишь в небольших объемах — для личного использования. То есть пачку таблеток можно, а вот коробку — уже нет. Исключение — препараты наркотической группы, которые полностью запрещено перевозить на легковых машинах.

То же самое касается пестицидов, гербицидов и прочих ядовитых веществ, применяемых садоводами-огородниками. Небольшое количество провезти можно, а вот закупить на весь СНТ и доставить на своем авто уже нельзя.

Большие объемы лекарств и ядовитых веществ можно перевозить лишь на специально оборудованных машинах и в особых контейнерах. При проверке также необходимо предоставить пакет разрешительных документов.

Какой закон регулирует: статья 14.1.4 КоАП РФ, статья 234 УК РФ.

Какое наказание грозит: от штрафа в 1500 рублей до лишения свободы на 8 лет.

7

Металлолом

Одна старая кастрюля в салоне вопросов у инспекторов не вызовет. А вот если металлоломом полностью забит багажник, с вас могут спросить документы, подтверждающие его законность. К примеру, при перевозке кучи хлама с дачи придется попотеть, чтобы доказать ее происхождение.

Какой закон регулирует: статья 175 УК РФ.

Какое наказание грозит: если подтвердится нелегальное происхождение металлолома (что он был украден или куплен у преступников), то суд может назначить штраф до 40 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

8

Наркотики

Под запретом не только наркотические и психотропные вещества, но и растения, которые их содержат. За их перевозку грозит уголовное наказание.

Какой закон регулирует: статья 228 УК РФ.

Какое наказание грозит: от штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы на 1015 лет.

9

Немаркированный алкоголь

Перевозить алкоголь без акцизных марок можно в расчете 10 литров на человека. То есть небольшую канистру домашнего вина вы можете везти без опаски, а вот десять пятилитровок с самогоном уже вызовут претензии полицейских.

Какой закон регулирует: статья 14.17.2 КоАП РФ.

Какое наказание грозит: штраф — от 3000 до 5000 рублей.

10

Оружие, включая ножи

И холодное, и огнестрельное оружие запрещено перевозить в открытом виде: обязателен чехол или кобура. Охотничье ружье или пистолет должны быть в разряженном виде. Также требуется, чтобы у владельца оружия были разрешения на его хранение и ношение. За один раз можно перевозить не более пяти единиц оружия.

Какой закон регулирует: часть 2 статьи 20.12 КоАП РФ, часть 1 статьи 222 УК РФ.

Какое наказание грозит: штраф от 1000 до 1500 рублей, при уголовном разбирательстве — лишение свободы на срок до 5 лет.

11

Охотничьи трофеи

Везете несколько туш убитых на охоте животных? Готовьтесь предоставить охотничий билет. Обязательно соблюдайте сроки, в которые разрешена охота на разные виды зверей и птиц. Если же вы только перевозите мясо, нужны документы, которые это подтверждают.

Какой закон регулирует: статья 8.37 КоАП.

Какое наказание грозит: штраф — от 35 до 50 тысяч рублей.

Ранее мы разбирались, как по новым правилам оформляют наследство.

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Марина КузнецоваМарина Кузнецова
Марина Кузнецова
корреспондент раздела «Бизнес»
Законы Перевозка грузов
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Комментарии
8
Гость
3 апреля, 15:11
БРЕД!!! А вот если металлоломом полностью забит багажник, с вас могут спросить документы, подтверждающие его законность. Какое ведомство выдаёт документы на металлолом в багажнике? Вы хоть думайте иногда, что пишите. Ладо ещё металловоз сорокотонник, я понимаю, что документы на лом и накладная нужны, как и путевой лист. Но в багажнике у металлолома откуда документы возьмуться?
Гость
3 апреля, 15:23
Ничего глупее не читал.
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