От лекарств до книжек: что нельзя перевозить в легковых авто и какое наказание грозит — разбор с экспертом

Сжатые под давлением и сжиженные газы — пропан, бутан и другие — относятся к опасным грузам. Перевозить их на легковом авто можно только в специальных баллонах. При этом обязательно выполнять все требования к таким грузам. В частности, нельзя ехать со скоростью выше 60 километров в час или везти в одной машине газ разных видов. Промаркированные баллоны нужно фиксировать крепежами, веревками или скотчем. Если есть опасность попадания солнечных лучей, баллоны необходимо накрывать светоотражающей пленкой или брезентом.

Важно: перевозить газ объемом более 1000 литров можно только на автомобиле, у которого есть соответствующий допуск. При этом потребуется пакет документов — от паспорта безопасности до путевого листа, согласованного с ГАИ.

Какой закон регулирует: статья 12.21.2 КоАП РФ.

Какое наказание грозит: водителю могут назначить штраф от 1000 до 2500 рублей или лишить прав на 4–6 месяцев. Для юрлиц (если газ перевозят для нужд компании) штраф гораздо выше — до 500 тысяч рублей.