«Зависает при поиске билетов». На сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой

На сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Сайт и приложение «Российских железных дорог» (РЖД) подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — добавили в РЖД.

Читатели MSK1.RU также сообщают, что сайт компании не открывается. Приложение РЖД открывается, но купить билеты через него невозможно.

«В приложении открывается только главная страница, а при поиске билетов оно зависает и дальше не грузит», — рассказала читательница Виктория.

Пользователи сообщают, что не могут купить билеты через приложение РЖД Источник: Виктория, читательница MSK1.RU











Сайт компании также недоступен Источник: rzd.ru











По данным сервиса Downdetector, который фиксирует сбои, проблемы в работе РЖД начались около часа назад. За это время более полутора тысяч человек пожаловались на проблемы. Сбой затронул жителей разных регионов страны. У людей не получается зайти на сайт, использовать приложение, узнать там расписание и купить билеты.