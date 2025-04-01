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Дороги и транспорт «Зависает при поиске билетов». На сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой

«Зависает при поиске билетов». На сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой

Рассказываем, что об этом известно

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На сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНа сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сайт и приложение «Российских железных дорог» (РЖД) подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — добавили в РЖД.

Читатели MSK1.RU также сообщают, что сайт компании не открывается. Приложение РЖД открывается, но купить билеты через него невозможно.

«В приложении открывается только главная страница, а при поиске билетов оно зависает и дальше не грузит», — рассказала читательница Виктория.

Пользователи сообщают, что не могут купить билеты через приложение РЖД | Источник: Виктория, читательница MSK1.RUПользователи сообщают, что не могут купить билеты через приложение РЖД | Источник: Виктория, читательница MSK1.RU

Пользователи сообщают, что не могут купить билеты через приложение РЖД

Источник:

Виктория, читательница MSK1.RU

Сайт компании также недоступен | Источник: rzd.ruСайт компании также недоступен | Источник: rzd.ru

Сайт компании также недоступен

Источник:

rzd.ru

По данным сервиса Downdetector, который фиксирует сбои, проблемы в работе РЖД начались около часа назад. За это время более полутора тысяч человек пожаловались на проблемы. Сбой затронул жителей разных регионов страны. У людей не получается зайти на сайт, использовать приложение, узнать там расписание и купить билеты.


ПО ТЕМЕ
Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
РЖД Сбой в работе приложения DDoS-атака
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