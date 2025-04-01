«Зависает при поиске билетов». На сайте и в приложении РЖД произошел крупный сбой

Сайт и приложение «Российских железных дорог» (РЖД) подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — добавили в РЖД.
Читатели MSK1.RU также сообщают, что сайт компании не открывается. Приложение РЖД открывается, но купить билеты через него невозможно.
«В приложении открывается только главная страница, а при поиске билетов оно зависает и дальше не грузит», — рассказала читательница Виктория.
По данным сервиса Downdetector, который фиксирует сбои, проблемы в работе РЖД начались около часа назад. За это время более полутора тысяч человек пожаловались на проблемы. Сбой затронул жителей разных регионов страны. У людей не получается зайти на сайт, использовать приложение, узнать там расписание и купить билеты.