Водитель снес остановку в Кургане — погибла женщина: кадры

В Кургане водитель врезался в автобусную остановку Источник: ЧП Курган / «ВКонтакте»











В Кургане произошло смертельное ДТП. Водитель въехал в остановку, на которой находились люди. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции УМВД России.

Крыша остановки провалилась Источник: ЧП Курган / «ВКонтакте»











По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen врезался в остановочный комплекс. В это время там свой транспорт ожидала 50-летняя женщина. К сожалению, она скончалась от полученных травм на месте.

Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану подполковник полиции Владимир Кудрин сообщает об аварии Источник: отдел Госавтоинспекции УМВД России по гроду Кургану

Судя по кадрам, легковушка снесла опоры остановочного комплекса. Из-за этого рухнула крыша, которая накрыла автомобиль. Почему водитель Volkswagen въехал в остановку, пока не известно. По данным 112, он не справился с управлением.