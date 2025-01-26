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Дороги и транспорт Водитель снес остановку в Кургане — погибла женщина: кадры

Водитель снес остановку в Кургане — погибла женщина: кадры

На месте работают правоохранительные органы

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В Кургане водитель врезался в автобусную остановку

Источник:

В Кургане произошло смертельное ДТП. Водитель въехал в остановку, на которой находились люди. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции УМВД России.

Крыша остановки провалилась

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По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen врезался в остановочный комплекс. В это время там свой транспорт ожидала 50-летняя женщина. К сожалению, она скончалась от полученных травм на месте.

Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану подполковник полиции Владимир Кудрин сообщает об аварии

Источник:

Судя по кадрам, легковушка снесла опоры остановочного комплекса. Из-за этого рухнула крыша, которая накрыла автомобиль. Почему водитель Volkswagen въехал в остановку, пока не известно. По данным 112, он не справился с управлением.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа и инспекторы ГАИ. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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ДТП Госавтоинспекция Автобусная остановка
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