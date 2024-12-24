В Ярославле в Новый год пустят дополнительные автобусы: расписание

В новогоднюю ночь в Ярославле продлят работу транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы. Их будет 13. Номера маршрутов транспорта, работающего в праздник, будут начинаться с цифры 0.

— Автобусы будут курсировать с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января. Это позволит доехать из спальных районов в центр города и в обратном направлении, — пояснил заместитель председателя правительства, министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Расписание работы общественного транспорта в новогоднюю ночь Автобусы будут ходить от Торгового переулка и Богоявленской площади Всего будет задействовано 13 маршрутов Номерация дополнительных автобусов будет начинаться с цифры 0 Каждый автобус будет делать несколько рейсов за ночь Обещают, что транспорт будет ходить до 5 часов утра 1 из 6 Расписание работы общественного транспорта в новогоднюю ночь Источник: Правительство Ярославской области

Напомним, 20 декабря губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что никаких ограничений и запретов на гулянья в новогоднюю ночь в регионе не будет. Праздник пройдет даже на Советской площади в Ярославле, хотя раннее власти города заявляли, что там никакой программы не планировалось.