В Ярославле в Новый год пустят дополнительные автобусы: расписание

В Ярославле в новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы. Их будет 13. Номера маршрутов транспорта, работающего в праздник, будут начинаться с цифры 0.
— Автобусы будут курсировать с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января. Это позволит доехать из спальных районов в центр города и в обратном направлении, — пояснил заместитель председателя правительства, министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Напомним, 20 декабря губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что никаких ограничений и запретов на гулянья в новогоднюю ночь в регионе не будет. Праздник пройдет даже на Советской площади в Ярославле, хотя раннее власти города заявляли, что там никакой программы не планировалось.
Кроме главной площади Ярославля, гулянья в праздник пройдут в городе еще на трех площадках: у ДК «Нефтяник», в Парке 30-летия Победы и в Юбилейном парке. Все мероприятия начнутся в 01:00 и продлятся до 03:00 1 января 2025 года.