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Дороги и транспорт Новый год — 2025 В Ярославле в Новый год пустят дополнительные автобусы: расписание

В Ярославле в Новый год пустят дополнительные автобусы: расписание

Транспорт будет ходить до 5 часов утра 1 января

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4 комментария

В новогоднюю ночь в Ярославле продлят работу транспорта

Источник:

В Ярославле в новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы. Их будет 13. Номера маршрутов транспорта, работающего в праздник, будут начинаться с цифры 0.

— Автобусы будут курсировать с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января. Это позволит доехать из спальных районов в центр города и в обратном направлении, — пояснил заместитель председателя правительства, министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Расписание работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Автобусы будут ходить от Торгового переулка и Богоявленской площади

Всего будет задействовано 13 маршрутов

Номерация дополнительных автобусов будет начинаться с цифры 0

Каждый автобус будет делать несколько рейсов за ночь

Обещают, что транспорт будет ходить до 5 часов утра

1 из 6

Расписание работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Источник:

Напомним, 20 декабря губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что никаких ограничений и запретов на гулянья в новогоднюю ночь в регионе не будет. Праздник пройдет даже на Советской площади в Ярославле, хотя раннее власти города заявляли, что там никакой программы не планировалось.

Кроме главной площади Ярославля, гулянья в праздник пройдут в городе еще на трех площадках: у ДК «Нефтяник», в Парке 30-летия Победы и в Юбилейном парке. Все мероприятия начнутся в 01:00 и продлятся до 03:00 1 января 2025 года.

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Комментарии
4
Гость
6 часов
А что обязательно надо ехать в центр чтобы новый год встретить?
Гость
9 часов
А они вообще ходить то будут?
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