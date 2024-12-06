«Не ремонтировали 40 лет»: в Ярославской области показали дорогу-решето

Так выглядит дорога в Ярославской области Источник: Татьяна Сычева











Жители Угличского района Ярославской области показали фото дороги-решета, по которой они вынуждены ездить в село Никольское и близлежащие деревни.

— Нас очень беспокоит дорога Покровское — Никольское. Эта дорога областного значения. Она капитально ни разу не ремонтировалась, служит жителям более 40 лет. Особенно в плачевном состоянии находится участок дороги от моста через реку Кисьму до въезда в село Никольское. Длина этого отрезка составляет 1,1 км, — написала на странице Михаила Евраева во «ВКонтакте» Алена Кулакова, которая выросла в Никольском, а теперь часто ездит туда к родителям.

Люди говорят, что на участке каждый год проводят ямочный ремонт, но результат держится недолго.

— В этом году ремонт делали даже дважды — в июне и августе, но от него ничего не осталось. Асфальт кладут прямо на землю, так как асфальта там фактически нет, — уточнила Алена.

Жители говорят, что обращаются в разные инстанции уже 10 лет, но ситуация не поменялась.

— Участок дороги является единственным, по которому возможен въезд в Никольское, а также в деревни Павлоково, Инархово, Чубуково, Выползово, Жары, Хомерово, Вороново, в которых постоянно проживает всего около двух сотен человек. Кроме того, в Никольском расположена церковь Николая Чудотворца, в которую круглогодично приезжает множество прихожан. Низкое качество дорожного покрытия ставит под удар безопасность жителей и гостей села, затрудняет проезд школьного и рейсового автобусов, автомобилей экстренных служб, — пожаловались люди.

А это уже не яма, а настоящий провал Источник: Татьяна Сычева Люди пометили опасное место ветками Источник: Татьяна Сычева

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, что пока в план капитальных ремонтов участок не включен.

— В текущем году на дороге Покровское — Никольское принимались меры в рамках средств на содержание. Прорабатываем возможность его включения в программу ремонта в последующие плановые периоды, — ответили власти.