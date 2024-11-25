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Дороги и транспорт Бесконечный рост? Что происходит с ценами на бензин в Ярославской области

Бесконечный рост? Что происходит с ценами на бензин в Ярославской области

Публикуем данные аналитиков

353
12 комментариев

В Ярославской области дорожает топливо

Ярославцы пожаловались на подорожание бензина. По словам местных жителей, за последнюю неделю АИ-92 увеличился в цене.

— Почему бензин каждые шесть дней дорожает на 20 копеек? Куда смотрят наши управленцы? — написали в городском паблике «Послушано в Ярославле» 22 ноября.

Судя по опубликованному скриншоту с расходами на топливо, 11 ноября АИ-92 стоил 52,2 рубля за литр, 17 ноября цена достигла 52,43 рубля, а 22 ноября — 52,63 рубля.

Горожане обратили внимание на рост цен на бензин

Аналитики Ярославльстата подтвердили информацию о подорожании топлива в регионе. С начала года на разные марки бензина цены заметно выросли. Так, например, в январе 2024 года средняя стоимость за литр АИ-92 в регионе составляла 48,83 рубля, на конец ноября его цена увеличилась на 4 рубля и достигла 52,32 рубля. 95-й сейчас стоит 56,47 рубля, а АИ-98 с начала года подорожал на 14 рублей и стоит 78,09. Подорожало также дизельное топливо с 61,12 до 65,56 рубля.

Цены на топливо в Ярославской области на конец декабря 2023 года и январь 2024

Цены на топливо в Ярославской области в ноябре 2024

В последние месяцы в Ярославской области растут цены на многие товары: продукты питания, медикаменты, образовательные услуги, путешествия. В этом материале опубликовали перечень, что больше всего подорожало в регионе.

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Станете меньше ездить на автомобиле, если топливо будет дорожать и дальше?

Нет, придется смириться с увеличением расходов
Подумаю над этим
Буду реже ездить на машине
Пока не принял(а) решение
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Бензин Топливо Цены Рост цен Подорожание
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Комментарии
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