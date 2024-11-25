Бесконечный рост? Что происходит с ценами на бензин в Ярославской области

В Ярославской области дорожает топливо Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ярославцы пожаловались на подорожание бензина. По словам местных жителей, за последнюю неделю АИ-92 увеличился в цене.

— Почему бензин каждые шесть дней дорожает на 20 копеек? Куда смотрят наши управленцы? — написали в городском паблике «Послушано в Ярославле» 22 ноября.

Судя по опубликованному скриншоту с расходами на топливо, 11 ноября АИ-92 стоил 52,2 рубля за литр, 17 ноября цена достигла 52,43 рубля, а 22 ноября — 52,63 рубля.

Горожане обратили внимание на рост цен на бензин Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

Аналитики Ярославльстата подтвердили информацию о подорожании топлива в регионе. С начала года на разные марки бензина цены заметно выросли. Так, например, в январе 2024 года средняя стоимость за литр АИ-92 в регионе составляла 48,83 рубля, на конец ноября его цена увеличилась на 4 рубля и достигла 52,32 рубля. 95-й сейчас стоит 56,47 рубля, а АИ-98 с начала года подорожал на 14 рублей и стоит 78,09. Подорожало также дизельное топливо с 61,12 до 65,56 рубля.

Цены на топливо в Ярославской области на конец декабря 2023 года и январь 2024 Источник: Ярославльстат Цены на топливо в Ярославской области в ноябре 2024 Источник: Ярославльстат

В последние месяцы в Ярославской области растут цены на многие товары: продукты питания, медикаменты, образовательные услуги, путешествия. В этом материале опубликовали перечень, что больше всего подорожало в регионе.