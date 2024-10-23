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Экономика Кризис-2024 обзор «Цены выросли на 6,9%»: что больше всего подорожало в Ярославской области

«Цены выросли на 6,9%»: что больше всего подорожало в Ярославской области

Публикуем данные в карточках

1 877
23 комментария

Какие товары и услуги больше всего подорожали в регионе

С декабря 2023 года цены в Ярославской области подскочили на 6,9%. Об этом сообщили аналитики Ярославльстата.

По данным специалистов, за сентябрь в регионе подорожали продукты питания, медикаменты, топливо, образовательные услуги и заграничные путешествия.

— В сентябре 2024 года сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 0,8%, в том числе на продовольственные товары — 0,3%, на непродовольственные — 0,7%, на платные услуги — 0,3%, — сообщили аналитики Ярославльстата.

Из продуктов питания подорожали сливочное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, молочка и алкоголь. При этом подешевели сахар, овощи и подсолнечное масло.

Как за сентябрь изменились цены на продукты в Ярославской области

Среди непродовольственных товаров выросли цены на медикаменты, автомобили, моющие средства и топливо.

Как за сентябрь изменились цены на непродовольственные товары в Ярославской области

Что касается услуг, то больше всего подорожал зарубежный туризм. На втором месте по дороговизне — платное образование. Тройку замыкают услуги дошкольного воспитания.

Как за сентябрь изменились цены на услуги в Ярославской области

А вы заметили рост цен?

Конечно, каждый поход в магазин оборачивается шоком
Уже привык к тому, что всё дорожает
Не хожу в магазины
Свое мнение напишу в комментариях
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Комментарии
23
Гость
2 часа
Во дают!!! Наверно считают по новой методичке! Реально цены выросли на 25-30%
Гость
2 часа
В магазинах на ценники уже смотреть страшно....
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