«На летних шинах будет некомфортно»: какой ждать погоды в конце октября в Центральной России

Прогноз погоды на конец октября Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Кажется, автомобилистам в Ярославской области пора менять резину на зимнюю. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». По их словам, конец октября обойдется без заморозков, а вот с первой недели ноября температура потихоньку начнет уходить в минус.

— Подойдя к середине своей заключительной декады, октябрь в столичном регионе продолжает радовать теплой погодой: на сегодняшний день его температура опережает климатическую норму больше чем на 1,5 °С. Теплее нормы на 2–4 °С будет и предстоящая пятидневка: в этот период среднесуточная температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+7 °С, что, тем не менее, уже критически близко к температурам, при которых производители автомобильных шин рекомендуют производить их замену с летней на зимнюю. К тому же в ночь на субботу в регион вновь вернутся заморозки, — рассказали в «Фобосе».

По прогнозу специалистов, предстоящие выходные будут теплыми для конца октября. Осадков не ожидается.

— И это отличное время для посещения шиномонтажной мастерской, которое можно совместить и с заменой стеклоомывающей жидкости, и с мойкой автомобиля, — заметили специалисты. — Да и прогнозы на первую пятидневку ноября хоть и «теплые», температура ожидается на 1–2 °С выше нормы, но норма этих дней ноября — уже 0…−1 °С ночью и +3…+4 °С днем, да и осадки в смешанной фазе в это время весьма вероятны, так что пора в сервис.

Погода на неделю

По данным Гидрометцентра России, в ночь на пятницу, 25 октября, — +3 °С, небольшой кратковременный дождь. Небо будет слегка затянуто облаками. Днем потеплеет до +7 °С, вновь пройдет дождь.

В ночь на субботу, 26 октября, похолодает до -1 °С, облачно с прояснениями, без осадков. Днем — +7 °С, облачно с прояснениями, пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ночью 27 октября — +3 °С, облачно, временами — небольшой дождь. Днем потеплеет до +9 °С, будет пасмурно, временами будет моросить.

В ночь на понедельник, 28 октября, — +3 °С, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем — +9 °С, солнце выглянет из-за облаков, осадков не прогнозируют.

Ночью 29 октября плюсовая температура сохранится и будет держаться на отметке +4 °С. Будет облачно, временами пройдет небольшой дождь. Днем — +7 °С, осадки сохранятся.