«Да сколько это будет продолжаться?»: когда власти починят светофор на аварийном перекрестке

Жители Заволжского района жалуются на отсутствие светофора Источник: читатель 76.RU











Жители Заволжского района Ярославля вновь пожаловались на неработающий светофор на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе. Ранее люди уже сообщали о пробках и участившихся авариях, но ситуация не изменилась.

— Светофор так и не работает. А что в ГИБДД на это скажут? Есть прямая норма по восстановлению работоспособности светофорного объекта — в течение одних суток. Там просто коллапс в выходные творился. Да сколько же еще это будет продолжаться? — возмутился читатель 76.RU 21 октября.

Ранее власти сообщали, что светофор починят, как только доставят недостающие материалы. В мэрии порталу 76.RU сообщили, что он заработает в среду, 23 октября.

— Все материалы пришли, уже началась сборка. Ожидается, что к вечеру среды, как и примерно обещали, светофор будет включен. Если не вскроются никакие непредвиденные нюансы, — рассказали в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.

Ранее ярославцы говорили, что светофор не работал больше десяти дней. Люди переживали, что ездить на этом участке и переходить дорогу стало небезопасно. Власти объяснили: светофор перестал работать после аварии. А оперативно починить его не могли из-за недостающих комплектующих. Материалы нужны были для ремонта кабелей, расположенных под землей. 17 октября власти обещали, что ориентировочно светофор починят в течение семи дней. Этот срок истекает как раз 23 октября.