«Катастрофа с безопасностью»: в мэрии рассказали, когда за Волгой починят тот самый светофор

В Заволжском районе жители стоят в пробках из-за неработающего светофора Источник: читатель 76.RU











В начале октября в спальном районе Ярославля перестал работать светофор на оживленном перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидз. Последствиями поломки стали регулярные пробки и аварии за Волгой. Больше недели заволжане жалуются на проблему у ТЦ «Аврора».

— На перекрестке не работает светофор. Перекресток очень активный. Рядом торговый центр и детская больница, — негодует читатель 76.RU.

По оценке ярославцев, светофор «выключен» более десяти дней.

На неработающий светофор жалуются и пешеходы, и автомобилисты Источник: читатель 76.RU











— Просто катастрофа полная с безопасностью. Очень интенсивный поток транспорта и пешеходов, — обращает внимание житель Заволги.

В частности, утром 17 октября на перекрестке снова столкнулись две легковушки.

Почему Заволгой не работает светофор

В мэрии на запрос нашего портала назвали причину поломки. Светофор перестал работать после аварии. Ремонт растянулся из-за недостающих комплектующих.

— В результате ДТП был поврежден светофор и кабели, которые находятся под землей. Заказали материалы, необходимые для экстренного восстановления кабелей. Стойка светофора уже установлена на место. По приходу недостающих специфичных материалов работу сразу восстановим. Ориентировочные сроки — в течение 7 дней, — рассказали 76.RU в Агентстве по муниципальному заказу.

В администрации города просят автомобилистов следить за знаками, по мнению властей, движение организовано в соответствии с ПДД.