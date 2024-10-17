«Катастрофа с безопасностью»: в мэрии рассказали, когда за Волгой починят тот самый светофор

В начале октября в спальном районе Ярославля перестал работать светофор на оживленном перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидз. Последствиями поломки стали регулярные пробки и аварии за Волгой. Больше недели заволжане жалуются на проблему у ТЦ «Аврора».
— На перекрестке не работает светофор. Перекресток очень активный. Рядом торговый центр и детская больница, — негодует читатель 76.RU.
По оценке ярославцев, светофор «выключен» более десяти дней.
— Просто катастрофа полная с безопасностью. Очень интенсивный поток транспорта и пешеходов, — обращает внимание житель Заволги.
В частности, утром 17 октября на перекрестке снова столкнулись две легковушки.
Почему Заволгой не работает светофор
В мэрии на запрос нашего портала назвали причину поломки. Светофор перестал работать после аварии. Ремонт растянулся из-за недостающих комплектующих.
— В результате ДТП был поврежден светофор и кабели, которые находятся под землей. Заказали материалы, необходимые для экстренного восстановления кабелей. Стойка светофора уже установлена на место. По приходу недостающих специфичных материалов работу сразу восстановим. Ориентировочные сроки — в течение 7 дней, — рассказали 76.RU в Агентстве по муниципальному заказу.
В администрации города просят автомобилистов следить за знаками, по мнению властей, движение организовано в соответствии с ПДД.
— Сейчас движение на перекрестке организовано согласно правилам дорожного движения, по расстановке знаков. Водители должны обратить внимание на данные перекрестки, действовать по правилам проезда нерегулируемых перекрестков. Работа продолжается. Стойку уже восстановили. Производится поставка недостающих материалов. В течение 7 дней по приходу материалов сразу восстановим работу светофора, — добавили в мэрии.