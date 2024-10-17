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Дороги и транспорт «Катастрофа с безопасностью»: в мэрии рассказали, когда за Волгой починят тот самый светофор

«Катастрофа с безопасностью»: в мэрии рассказали, когда за Волгой починят тот самый светофор

Из-за проблем на перекрестке район Ярославля погряз в пробках и ДТП

739
13 комментариев

В Заволжском районе жители стоят в пробках из-за неработающего светофора

В начале октября в спальном районе Ярославля перестал работать светофор на оживленном перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидз. Последствиями поломки стали регулярные пробки и аварии за Волгой. Больше недели заволжане жалуются на проблему у ТЦ «Аврора».

— На перекрестке не работает светофор. Перекресток очень активный. Рядом торговый центр и детская больница, — негодует читатель 76.RU.

По оценке ярославцев, светофор «выключен» более десяти дней.

На неработающий светофор жалуются и пешеходы, и автомобилисты

— Просто катастрофа полная с безопасностью. Очень интенсивный поток транспорта и пешеходов, — обращает внимание житель Заволги.

В частности, утром 17 октября на перекрестке снова столкнулись две легковушки.

Почему Заволгой не работает светофор

В мэрии на запрос нашего портала назвали причину поломки. Светофор перестал работать после аварии. Ремонт растянулся из-за недостающих комплектующих.

— В результате ДТП был поврежден светофор и кабели, которые находятся под землей. Заказали материалы, необходимые для экстренного восстановления кабелей. Стойка светофора уже установлена на место. По приходу недостающих специфичных материалов работу сразу восстановим. Ориентировочные сроки — в течение 7 дней, — рассказали 76.RU в Агентстве по муниципальному заказу.

В администрации города просят автомобилистов следить за знаками, по мнению властей, движение организовано в соответствии с ПДД.

— Сейчас движение на перекрестке организовано согласно правилам дорожного движения, по расстановке знаков. Водители должны обратить внимание на данные перекрестки, действовать по правилам проезда нерегулируемых перекрестков. Работа продолжается. Стойку уже восстановили. Производится поставка недостающих материалов. В течение 7 дней по приходу материалов сразу восстановим работу светофора, — добавили в мэрии.

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Авария Пробка ДТП Неработающий светофор Перекресток
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Комментарии
13
Гость
1 час
"Работа продолжается. Стойку уже восстановили. Производится поставка недостающих материалов. В течение 7 дней по приходу материалов сразу восстановим работу светофора, — добавили в мэрии." За такую медлительность и неспособность оперативно реагировать на аварийную ситуацию, следует а) освобождать от занимаемых должностей всех ответственных "работников", б) Привлекать их к ответственности. Смешно читать о том, что эти горе " работники" не могут в течении 10 дней найти з необходимые запчасти, да ещё при этом заявляют, что когда найдут и привезут им потребуется ещё неделя на устранение. ПОЗОРИЩЕ.
Гость
55 минут
Поставить ГИБДДешника и пусть регулирует! А то в билетах вопросы есть- а как это работает уже ни кто и не помнит!!! И ГИБДДешники в том числе!
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