Ремни ослабят? В России предложили ограничить цены на авиабилеты и даже ввести скидки 50% для детей

Сенаторы предложили ограничить потолок цен на авиабилеты и закрепить 50-процентную скидку детям. Но кто за это заплатит? Источник: Дарья Селенская / 74.RU











За первую половину 2024 года стоимость авиабилетов экономкласса выросла, по данным Росстата, на 30%. Власти задумались над более жестким регулированием рынка. Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал правительству ввести для авиабилетов ценовой потолок в 20% от себестоимости и узаконить 50-процентную скидку детям от 2 до 12 лет. Разбираем, насколько реальна реализация подобных инициатив и как на самом деле это скажется на доступности перелетов.



«Недовольство вызывает игнорирование скидок»

Участники совещания в Совете Федерации предложили разработать единую методику расчета себестоимости полетов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо руководителя Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова, адресованное вице-премьеру Виталию Савельеву.



Сейчас часть авиабилетов с ранним сроком приобретения продается ниже себестоимости, а непосредственно перед вылетом — выше себестоимости. Но такая схема, по словам участников совещания, может противоречить постановлению правительства № 724 «О государственном регулировании цен на энергоресурсы», в котором уровень рентабельности на авиаперевозки пассажиров установлен в размере 20% к себестоимости.



Потолок цены — законодательно устанавливаемая максимальная цена на товар или услугу с целью защиты потребителей при развитии инфляции.



— Обоснованное недовольство граждан вызывает и фактическое игнорирование авиакомпаниями норм о предоставлении 50-процентной скидки на перевозку детей от 2 до 12 лет, — говорится в письме сенаторов.



В итоге сенаторы рекомендовали правительству принять меры по повышению доступности воздушных перевозок. Среди них — предоставление скидок детям, запрет на аннулирование оплаченного билета из нескольких полетных сегментов при пропуске одного из них, систематизация аэропортовых сборов и расширение льготных программ.



— Сейчас важно понять, насколько восстановилась пострадавшая из‑за санкций отрасль авиаперевозок, то есть насколько наши авиакомпании смогли восстановить пассажиропоток. Другие актуальные вопросы — какие механизмы ценообразования применяют компании отрасли, как и кем эти механизмы контролируются, — отметил на совещании первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын. — А также какие меры государственной поддержки доступности авиаперелетов сохраняются, а какие отменены и насколько эффективны оставшиеся меры для наших авиакомпаний.



За 6 месяцев этого года перелеты экономклассом на внутрироссийских рейсах подорожали, по данным Росстата, в среднем на 31%. При этом средняя стоимость полета по России экономклассом в расчете на тысячу километров пути составила 7363 рубля.



«Избавимся от дорогих билетов, но потеряем дешевые»

Власти в очередной раз взялись за регулирование ценообразования в авиационной отрасли. Эксперты связали это с пиком отпускного сезона, когда все кинулись за билетами, а остались последние и дорогие.



— Билеты действительно дорожают. Это обусловлено в первую очередь тем, что растет себестоимость авиаперевозки. Элементарно посмотрите на уровень инфляции в стране. Почему Центробанк всё время поднимает ставку? Чтобы остановить инфляцию, но никак не можем. Соответственно, как минимум на уровне инфляции цены уже должны вырасти. Во-вторых, дорожает топливо. Недавно на Петербургской бирже установлен исторический рекорд стоимости авиакеросина. Конечно, это сказывается на себестоимости, — отметил редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. — Авиакомпании продают билеты заранее, на будущие периоды. Они пытаются спрогнозировать, какой будет цена на керосин в день полета. Поэтому в стоимость билета всегда закладываются риски роста цен на топливо. А теперь давайте еще зафиксируем 20%. От чего считать эти проценты? Как авиакомпания может в мае просчитать себестоимость перевозки в августе? Да никак.

Мы не знаем, что будет с ценами через месяц, не говоря уже про полгода. Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру»

По словам эксперта, не раз бывало, что авиакомпании рассчитывали заработать летом, в высокий сезон, но подскакивала цена керосина, а это примерно 25−30% от стоимости авиабилета. В итоге перевозчики в убытке, а вся прибыль авиакомпаний доставалась нефтяникам.



Несмотря на рост цен, спрос на авиаперелеты продолжает увеличиваться. В прошлом году авиакомпании перевезли на 10 миллионов пассажиров больше. За первое полугодие объемы перевозок, по данным Росавиации, выросли еще на 7,6%.



— Динамическое ценообразование позволяет продавать большую часть билетов по умеренным или низким тарифам и какую-то часть по высоким тарифам. Когда авиакомпании начинают продажи за 3−4 месяца до вылета, они готовы реализовать первые билеты без прибыли. Потому что им нужна гарантированная загрузка. А прибыль получают за счет дорогих билетов, которые покупают в последний момент, — объяснил Роман Гусаров. — Если ограничить верхнюю планку, то тогда и дешевых билетов не станет. Авиакомпании сразу поставят цену дороже. То есть мы избавим общество от дорогих билетов, но потеряем дешевые. На мой взгляд, это неправильно.

Не зря во всех странах используют именно динамическое ценообразование — в зависимости от спроса и предложения. В конце концов, это рынок, добавил эксперт.



«Владельцам авиакомпаний захочется продать бизнес»

Эксперты скептично оценили желание законодателей зарегулировать авиаотрасль.



— Барьер в 20% от себестоимости при формировании цены авиабилетов — мысль интересная. Сегодня можно положить деньги в банк под 19–20% и вообще ни о чем не беспокоиться: ни о самолетах, ни о персонале, ни о сенаторах... Если реализовать это предложение, частным инвесторам — владельцам авиакомпаний — захочется просто продать свой бизнес. Это будет самым рациональным решением, — иронизирует исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.



Рентабельность авиакомпаний по выручке гораздо ниже 20%, напомнил эксперт.



— Если ограничить возможность авиаперевозчиков зарабатывать на тех, кто готов платить, авиакомпании поднимут нижнюю планку тарифов. А это значит, что вход на борт самолета окажется недоступен для тех, чьи финансовые возможности ограничены, — объяснил Олег Пантелеев. — Наконец, мы знаем, к чему приводят такие подходы: достаточно вспомнить СССР с его очередями и кассиршами с коронной фразой «билетов нет».



В то же время эксперт поддержал инициативу о предоставлении скидки на авиабилеты для детей от 2 до 12 лет, но с учетом нюансов. Некоторые авиакомпании и так предлагают скидки или особые условия для отдельных категорий пассажиров — это элемент конкурентной борьбы. К тому же государство реализует нацпроект «Демография», запускает нацпроект «Семья». Поэтому логично включить эту меру поддержки в периметр нацпроектов, чтобы авиакомпании получали компенсацию из бюджета за перевозку детей по сниженным тарифам.



Что касается запрета на аннулирование неиспользованных сегментов — решение давно обсуждаемое, добавил эксперт.



— Для авиакомпаний это, очевидно, недополученная выручка. Если перевозчик лишается этих средств, он попытается взять их с пассажира по-другому — повысив цены на билеты для всех, — отметил Олег Пантелеев.



Кто должен платить за ценовую доступность авиаперелетов? По словам экспертов, на этот вопрос может быть три ответа:

пассажир и грузоотправитель;



налогоплательщик;



владелец авиакомпании.

Оптимальный сценарий — когда за полеты платит тот, кто летит, а не все налогоплательщики сразу. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт»

— Если владелец авиакомпании — частник, он не сможет быть планово-убыточным, он просто закроет бизнес. Если компания государственная, если она может получать государственную поддержку — это значит, что за всё платит налогоплательщик, — отметил Олег Пантелеев.



Конечно, есть исключения, которые касаются социальных обязательств, которые государство приняло на себя. Тут расходы принимают на себя бюджеты разных уровней: федеральный, региональные и муниципальные.

