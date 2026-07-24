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Бизнес «Некогда заниматься»: в Ярославле продают студию красоты дешевле, чем за миллион

«Некогда заниматься»: в Ярославле продают студию красоты дешевле, чем за миллион

Готовый бизнес готовы передать новому владельцу

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В Ярославле выставили на продажу готовую студию красоты | Источник: Avito.ruВ Ярославле выставили на продажу готовую студию красоты | Источник: Avito.ru

В Ярославле выставили на продажу готовую студию красоты

Источник:

Avito.ru

В Ярославле выставили на продажу студию красоты. Готовый бизнес оценивают в 950 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Салон находится на улице Ньютона во Фрунзенском районе. В объявлении указано, что в студии имеется база клиентов, также есть работающие мастера.

«Имeютcя тaк же мeста в apенду, что покрывaeт чacть аpенды. Ремонт cвeжий, уютная и кoмфopтнaя обcтaнoвка. Обеcпeчeны paбoчие места: маникюр, педикюр, два места парикмахера, место визажиста, массажное место, место для депиляции, для наращивания ресниц», — уточняется в объявлении.

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Горячая вода, судя по сообщению, работает без перебоев. По запросу обещают прислать реальные фото студии, а также месяц аренды в подарок при покупке до 1 августа 2026 года.

В самой студии 76.RU рассказали, что цена, указанная в объявлении, актуальна, также возможен торг.

Причиной продажи назвали нехватку времени.

«Некогда ей заниматься, есть другая работа», — коротко ответила наша собеседница.

Напомним, в начале июня стало известно, что в Ярославле продают популярное итальянское кафе. Владельцы бизнеса объяснили причину такого решения.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Готовый бизнес Студия красоты Продажа Авито
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Комментарии
11
Гость
4 часа
Чья-то дочка не потянула бизнес, что подарки подогнали? Или её на теплое местечко в чиновники пристроили, вот и продает?
Гость
9 часов
Отличная возможность для того, кто хотел бы свое дело, мастера и клиенты есть, красота!
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Гость
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