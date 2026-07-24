«Некогда заниматься»: в Ярославле продают студию красоты дешевле, чем за миллион

В Ярославле выставили на продажу готовую студию красоты Источник: Avito.ru

В Ярославле выставили на продажу студию красоты. Готовый бизнес оценивают в 950 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Салон находится на улице Ньютона во Фрунзенском районе. В объявлении указано, что в студии имеется база клиентов, также есть работающие мастера.

«Имeютcя тaк же мeста в apенду, что покрывaeт чacть аpенды. Ремонт cвeжий, уютная и кoмфopтнaя обcтaнoвка. Обеcпeчeны paбoчие места: маникюр, педикюр, два места парикмахера, место визажиста, массажное место, место для депиляции, для наращивания ресниц», — уточняется в объявлении.

Горячая вода, судя по сообщению, работает без перебоев. По запросу обещают прислать реальные фото студии, а также месяц аренды в подарок при покупке до 1 августа 2026 года.

В самой студии 76.RU рассказали, что цена, указанная в объявлении, актуальна, также возможен торг.

Причиной продажи назвали нехватку времени.

«Некогда ей заниматься, есть другая работа», — коротко ответила наша собеседница.

Напомним, в начале июня стало известно, что в Ярославле продают популярное итальянское кафе. Владельцы бизнеса объяснили причину такого решения.