А вас можно назвать знатоком литературы? Попробуйте ответить на эти 10 каверзных вопросов

Как давно вы читали книги из школьной программы?

ЕГЭ по литературе выпускники школ в 2026 году сдали одним из первых. Хотя большая часть экзамена по этому предмету — сочинения, вопросы, на которые нужно дать короткий ответ, среди заданий тоже есть.