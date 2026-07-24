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Образование Тест А вас можно назвать знатоком литературы? Попробуйте ответить на эти 10 каверзных вопросов

А вас можно назвать знатоком литературы? Попробуйте ответить на эти 10 каверзных вопросов

Вопросы не вызовут трудностей, если вы помните школьную программу

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Как давно вы читали книги из школьной программы? | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUКак давно вы читали книги из школьной программы? | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Как давно вы читали книги из школьной программы?

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

ЕГЭ по литературе выпускники школ в 2026 году сдали одним из первых. Хотя большая часть экзамена по этому предмету — сочинения, вопросы, на которые нужно дать короткий ответ, среди заданий тоже есть.

Предлагаем освежить школьные знания, а заодно узнать, смогли бы вы получить высокий балл по литературе. Мы собрали 10 вопросов из ЕГЭ и переделали их в формат теста. Попробуйте дать как можно больше правильных ответов.

ТестПройден 78 раз
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Заполните пропуски в предложении.

Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» развивает принципы <…> как литературного направления и, согласно авторскому определению, относится к жанру <…>.

  • Сентиментализма, драмы

  • Реализма, комедии

  • Реализма, драмы

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Екатерина ШрайнерЕкатерина Шрайнер
Екатерина Шрайнер
Корреспондент
Литература ЕГЭ Экзамен Школа Знания
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Комментарии
2
Гость
9 часов
«Маковой росинки во рту не было» и «что спромыслишь, то и полопаешь» - это два разных вида изречений. Первое - поговорка (т.е. просто запоминающийся набор слов, выражающий эмоцию), второе - пословица (т.е. изречение, несущее некоторую мудрость.)
Гость
10 часов
Я сдавала экзамен 50 лет назад
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Гость
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