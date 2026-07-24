А вас можно назвать знатоком литературы? Попробуйте ответить на эти 10 каверзных вопросов

ЕГЭ по литературе выпускники школ в 2026 году сдали одним из первых. Хотя большая часть экзамена по этому предмету — сочинения, вопросы, на которые нужно дать короткий ответ, среди заданий тоже есть.
Предлагаем освежить школьные знания, а заодно узнать, смогли бы вы получить высокий балл по литературе. Мы собрали 10 вопросов из ЕГЭ и переделали их в формат теста. Попробуйте дать как можно больше правильных ответов.
Заполните пропуски в предложении.
Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» развивает принципы <…> как литературного направления и, согласно авторскому определению, относится к жанру <…>.
Сентиментализма, драмы
Реализма, комедии
Реализма, драмы