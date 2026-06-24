«Наша атмосфера — это кастрюля, под которой постоянно добавляют огонь». Климатологи — о том, чего ждать от погоды

Последствия торнадо в Кушве Источник: читатель E1.RU

С климатом в мире происходит что-то странное. Жара по 40 градусов в Европе, сменяющаяся мощными ливнями, холод на юге, пожары в Сибири, торнадо на Урале. Эксперты прогнозируют, что такие явления будут встречаться всё чаще из-за глобального изменения климата. Вот что по этому поводу нашим коллегам из Е1.RU сказал ведущий научный сотрудник и климатолог УрФУ Константин Грибанов после смерча на Урале.

«Для образования мощных смерчей необходимо совпадение (в одно время и в одном месте) нескольких обстоятельств. Первое — это ураган, сильный ветер, который должен встретить препятствие и закрутиться в вихревую трубку. Второе — это жара, на которую пришел холодный воздух».

Можно ли это всё предвидеть и как-то обезопаситься?

«Я как климатолог, зная, что происходит глобальное потепление, циркуляция атмосферы, могу сказать, что в будущем такие явления будут происходить чаще. Несколько лет назад я говорил, что к нам придут ураганы. Теперь могу обещать увеличение средней частоты таких событий. Когда они случатся — спрогнозировать никто не может. Но когда МЧС сообщает, что ожидается сильный ветер, град с дождем, — мы понимаем, что это как раз те условия, когда может случиться и смерч тоже», — резюмирует Константин Грибанов.

Ученый объясняет, что рост частоты таких событий вызван не столько глобальным потеплением, сколько усилением турбулентности в атмосфере. Из-за перегрева воздух движется быстрее и хаотичнее.

«Объясню на примере с кипящей кастрюлей, о которой тоже рассказываю годами. Наша атмосфера — это кастрюля, под которой постоянно добавляют огонь, и значит, кипение — хаос в этой кастрюле — постепенно увеличивается. Это означает, что скорость бурлящих потоков растет. Поскольку растет скорость ураганов — потому что кастрюля вскипает всё быстрее, — то вероятность образования торнадо, смерчей, ураганов тоже растет», — заключает ученый.

Россияне давно привыкли ко всему: к дождям, ветру и граду, к снегу летом. Но разрушительные торнадо всё же вещь нестандартная. Хотя и не уникальная.

Поговорили о смерче, налетевшем на Урал, с ученым физико-технологического института УрФУ и автором Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексеем Пулиным. Он объяснил, что вихри формируются ежегодно. Правда, обычно они проходят в малонаселенной местности и их существование, силу и траекторию определяют постфактум, по характеру так называемых ветровалов леса.

Ветровал, он же бурелом, — это деревья, поврежденные шквалистым ветром. То место, где деревья находятся в горизонтальном положении или вообще отсутствуют по причине разгула стихии.

Однако у торнадо, сформировавшегося под Нижним Тагилом 22 июня, была отличительная черта — удивительная мощь.

«Он был очень сильный, да еще вблизи большого населенного пункта — это редкость. Категорию смерча в Кушве оценивают как EF3 (по шкале Фудзиты от EF0 до EF5 по степени нанесенного ущерба)», — объяснил Алексей Пулин.

Деревья первыми сдаются под натиском стихии. Но именно они помогают установить мощь вихрей и траекторию их движения Источник: читатель E1.RU

Он также добавил, что, возможно, смерчей было несколько, судя по вертикальному развитию облачности и плотности молний.

«Просто зафиксирован был один или два. Есть высокая вероятность, что еще один торнадо мог пройти параллельной траекторией вблизи границы Свердловской области с Пермским краем, просто его никто не видел. Анализ покажет, так ли это», — подытожил Алексей Пулин.

По словам ученого, скорость вихрей, образующихся на Урале, в других регионах, может составлять в среднем 40–60 км/ч. Внутри воронки для торнадо EF3 скорость ветра может достигать 250 км/ч.