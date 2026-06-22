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Лето Жара отменяется? Разгар лета захватят ливни и похолодание

Жара отменяется? Разгар лета захватят ливни и похолодание

Синоптики рассказали, как изменится погода

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В некоторых регионах сохраняется мощный циклон | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ некоторых регионах сохраняется мощный циклон | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В некоторых регионах сохраняется мощный циклон

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в разгар лета в России. Хотя июль традиционно считается самым жарким месяцем, специалисты готовятся к приходу прохлады и продолжительных дождей. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, к какой погоде нам готовиться.

«С началом лета в России установилась в целом жаркая, а местами аномально жаркая погода. В Сибири, Якутии и на Урале уже закрепился высокий уровень атмосферного давления и держатся высокие температуры. При этом, несмотря на более прохладные показатели в центральной части страны, в среднем по территории температура оказывается выше климатической нормы», — рассказал он «Известиям».

В европейской части страны, в том числе в Москве, погодные условия остаются менее устойчивыми. Как отметил метеоролог, на это влияет мощный циклон, который «крутится» на одном месте. Вместе с ним приходят и облака, поэтому дожди идут часто, а солнечные периоды становятся короткими. За счет малоподвижности циклона пасмурная погода может продержаться еще несколько недель — до начала июля.

Июль по температуре ожидается неоднородным. Часть европейской территории, включая Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Самару, Екатеринбург, а также юг Сибири и Дальнего Востока, окажутся в зонах с температурой выше нормы. Местами воздух там может прогреваться до +30…+35 градусов. При этом северо-западные регионы и некоторые районы европейской части окажутся в зоне более низких температур и осадков.

На севере Приволжского округа, на Урале и севере Западной Сибири также ожидается более прохладная погода. По данным синоптиков «Метеовести», к концу июня там будет около +20…+25 градусов с грозами и ливнями. На юге Дальнего Востока прогнозируют неустойчивую, но теплую погоду с небольшими дождями — от +16 до +27 градусов.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Лето Жара Дождь Погода Синоптик
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