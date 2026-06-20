«И не такие метели в лицо летели». Как в Сочи начался курортный сезон и что говорят туристы

Пляжи потихоньку заполняются туристами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Над Сочи воют сирены, а на пляже спокойно лежат люди. Многие из них всю зиму мечтали об отдыхе, и никакие угрозы атак беспилотников им его не испортят. Аэропорт курорта уже две недели работает по фактическому расписанию — бывает, что его закрывают по три раза в день. Туристы добираются на курорт по двое-трое суток, а потом столько же не могут улететь. На поезда купить билеты практически невозможно. Тем не менее сочинские пляжи понемногу заполняются отдыхающими. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич рассказывает, что происходит на главном курорте страны в нетипичный сезон.

В Сочи сейчас цветут розы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Многие предпочли другие направления для отдыха»

С каждым годом гостей всё меньше и меньше, говорит управляющая гостевого дома в Сириусе Анаид Багдасарян. Еще 5 лет назад уже в мае она снимала объявления о наличие номеров, потому что все они были забронированы до конца сентября.

— У нас есть гости, которые приезжают каждый год уже 20 лет. Они нам стали как родные. Но в этом году многие предпочли другие направления для отдыха. Впервые я на ворота повесила табличку «сдаются номера», такое только в 90-е годы было. Июль и август забронированы на 50%. Но мы надежду не теряем, может, соберутся еще, — рассказала Анаид.

По ее словам, этот сезон обещает быть намного хуже, чем прошлый. Женщина говорит, что все ее гости, которые заезжают и выезжают в последние две недели, столкнулись с огромными задержками рейсов.

— Кто-то не мог вылететь из Москвы трое суток, кто-то в Сочи застрял. Мы бесплатно размещаем их у себя, понимаем, что люди уже и деньги потратили на отдыхе. Тем более свободные номера есть. К сиренам и к работе ПВО в большинстве случаев все уже привыкли. Сибиряки только в ужасе пребывают первые дни, — говорит Анаид. Она, кстати, цены на проживание не повышает уже 2 года. Отдыхающие у нее со средним достатком, могут просто отказаться от отпуска.

«Как бы в минус не уйти»

Житель Екатеринбурга Сергей Демин уже 10 лет арендует на лето небольшие отели или гостевые дома в Сочи и в Сириусе.

— За курортный сезон всегда удавалось отбить аренду, а это 2,5–3 миллиона рублей за 3 летних месяца, и неплохо заработать. В прошлом году фактически сработали по нолям. Аренду отдали, себе почти ничего не осталось. В этом году всё еще хуже, как бы в минус не уйти, — рассказывает Сергей.

Арендаторы навстречу не идут, цены снижать не собираются, несмотря на активную рекламу, гостей сейчас совсем мало, говорит Сергей, и перспектива не очень — более-менее брони оживают к концу июля, но даже в августе еще свободно около 50% номеров, такого еще не было.

— Люди звонят, интересуются, не опасно ли у нас. Я говорю как есть: да, сирены, да аэропорт закрывают, иногда работает ПВО. Я не могу вводить людей в заблуждение, они должны знать, куда едут и везут свои деньги, — считает Сергей. Скорее всего, в следующем году в Сочи он больше работать не будет, а поедет в Бурятию, в местность Аршан, и там будет арендовать гостиницу под сдачу.

— Сейчас в Аршане — туристический бум, в сезон мест в гостиницах найти невозможно. Там очень красивые места, приезжают туристы из соседней Монголии. Там, в отличие от Сочи, можно купить участок и построить свой отель, — заключил Сергей.

Людей маловато Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Любим на гальке лежать»

Туристов в Сочи и в Сириусе действительно мало по сравнению с 2024 годом. Прошлый сезон тоже был «не фонтан». Особенно в июне, когда в Сочи было непривычно холодно. А сейчас, несмотря на жару, пляжи практически пустые. Платные лежаки, зонты и бунгало никого не интересуют. Кстати, арендаторы поняли, что задирать цены смысла нет — так и будут всё лето таскаться с ними: расставлять, убирать. Желающих-то немного. Приведем пример цен на одном из пляжей Сириуса.

Аренда бунгало:

1 час — 1 тысяча рублей;

3 часа — 2 тысячи рублей;

весь день — 4 тысячи.

Аренда пляжного оборудования:

шезлонг — 400 рублей весь день;

зонт — 400 рублей весь день;

пуф — 500 рублей весь день;

«ракушка» — 3 тысячи рублей весь день.

Буквально даром — в прошлом году лежак за 800 рублей считался дешевым, а бунгало стоило от 5 тысяч рублей. Грустят сотрудники приморских кафешек, массажисты на пляжах, да и вообще все, кто зарабатывает на туристах.

— Мы предпочитаем загорать на принесенных с собой ковриках. Хотя все пляжи плотно заставлены этими шезлонгами. Любим на гальке лежать — говорят, такой массаж полезен, — рассказала туристка из Ярославля Анна Вокина. Она долго думала, ехать на отдых или воздержаться, но желание увидеть море пересилило.

— Сложно сюда летели, долго не могли вылететь, всё время переносили рейс. Потом посадили в Минеральных Водах. Там сутки находились, с горем пополам улетели между «коврами». Ведь теперь надо еще и обратно улететь. Смотрю, сегодня аэропорт дважды закрывали. А что касается отдыха, то всё супер. Нам нравится. Нашли хорошую «тройку» за 5 тысяч рублей в сутки. Народу мало, пляжи шикарные, погода отличная. Сирены немного напрягают, но время сейчас такое, — говорит Анна.

Турист из Подмосковья Руслан Богданов вообще не зависит от работы аэропорта, он приехал на курорт на поезде. Повезло купить целое купе для всей семьи. К сиренам уже привыкли. Страшно было 6, 7 июня, когда над Адлером сбивали дроны. Вот тогда бежали, искали укрытие.

— Сейчас везде сирены и дроны, поэтому решили от отпуска не отказываться. Как говорится, чему быть — того не миновать. Мне всё нравится, людей не много. Я таких свободных пляжей в Сочи еще не видел. Вода не перегретая, бодрит. Ничего, всё переживем. Не такие метели в лицо летели, — говорит турист.

Отдыхающая из Казани Станислава не разделяет оптимизма предыдущего оратора. Ее самолет трижды подлетал к Сочи — и его трижды разворачивали. В результате вместо курорта она оказалась в Ставрополе.

— Мы провели в небе много часов. Первый раз на подлете аэропорт Сочи закрыли. Мы полетели в Ставрополь, пока летели, Сочи открыли, мы полетели обратно. И так два раза. У меня не выдержали нервы, была истерика. Я не знаю, как лететь обратно. Билетов на поезд нет. Хоть трансфер бери за 60 тысяч. Честно, просыпаться от сирен среди ночи и думать о том, как лететь обратно, — это не отдых, — призналась девушка.

Пляжи заставлены никому не нужными лежаками Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Несмотря на слабый спрос, уникальный курорт

На фоне снижения спроса на отдых в Сочи наконец-то начали бороться за туристов: предлагают скидки, спецтарифы, продлевают акции раннего бронирования и даже снижают летние цены, сообщает Ассоциация туроператоров России. Из-за профицита предложения стоимость проживания в мае в среднем снизилась на 15%, и цены роняют еще.

Турпоток в Сочи по итогам сезона может сократиться на 15–20%, считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Спрос не восстановился и в начале лета, поэтому специальные ценовые предложения от отельеров действуют и в июне. На июль и август стоимость проживания пока не снижается, отельеры надеются на отложенный спрос.

В Pegas Touristik утверждают, что загрузка отелей на июнь составляет в среднем около 60%, на июль и август пока 40%. В «Русском Экспрессе» отмечают, что летние бронирования в большинстве гостиниц отстают от прошлогодних показателей на 10–30%.

Туроператоры связывают слабый спрос со снижением платежеспособности туристов, частыми задержками рейсов — не только в Сочи, но и в других городах, в Москве например. А укрепление рубля и снижение стоимости валют привели к снижению цен на заграничные направления — россияне сейчас предпочитают Юго-Восточную Азию и Турцию, конечно.

Какие отели дают скидки:

10% на проживание и 5% на проживание с питанием летом в Лазаревском:

«Оазис»;

«Фламинго»;

«Анкор»;

«Олимп».

Скидка 10% на проживание в июне в Адлере:

«Атлантида»;

«Маретель».

Кроме того, отель «Атола» 3* ввел новый тариф с завтраком.

Специальные предложения от отелей на лето:

«Акваград» 4* (снижение тарифов по спецпредложениям);

«Магадан» 3* (продление акции раннего бронирования до 1 августа со скидкой 20%);

Clever 3* (добавили тариф «Длительное проживание» от 12 дней со скидкой 20%);

«Azimut Парк отель Сочи Виноградная» 4* (скидка 10% по тарифу раннего бронирования с завтраком).