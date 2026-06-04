Да начнется охота! 10 лучших грибов, которые можно собирать весь июнь

Грибники, настало ваше время! Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В июне начинается первая полноценная волна сбора грибов, которую заядлые грибники называют временем «колосовиков», так как их появление совпадает с цветением и колошением ржи. После майских сморчков в лесах устанавливается теплая погода, и при достаточной влажности можно собрать отличный урожай. И сегодня мы расскажем, какие грибы массово или локально появляются в июне.

Ценные и самые популярные грибы

В лесах средней полосы в июне появляется первая мощная волна благородных грибов. Вот главные трофеи, за которыми стоит отправляться в лес в июне.

Белые грибы

В начале лета появляются первые летние формы белого гриба — самого желанного и ценного улова июня.

Майские грибы уже ждут вас на прогретых опушках Источник: Юлия Тимохина / 72.RU

Где искать: прогретые солнцем опушки, разреженные дубравы, широколиственные леса, старые березовые рощи.

Особенности: июньские белые грибы невероятно ароматные и крепкие, но у них есть огромный минус — из-за высокой активности лесных насекомых в начале лета они очень часто бывают червивыми. Проверяйте ножку сразу при срезе.

Подберезовики

Эти грибы появляются одними из самых первых среди трубчатых, часто сразу после затяжных майских или ранних июньских дождей.

Не упустите момент, чтобы собрать молодые подберезовики Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Где искать: светлые березовые перелески, молодые березняки, обочины лесных тропинок, опушки. Болотный подберезовик (с белой шляпкой) обитает в сырых местах и возле мхов.

Особенности: растут очень быстро, буквально за сутки. Молодые грибы плотные и идеальны для маринования, а старые быстро становятся водянистыми и рыхлыми.

Подосиновики

Одни из самых нарядных, чистых и плотных грибов начинают активно расти в середине месяца.

Скоро на всех прилавках страны Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Где искать: осиновые рощи, смешанные леса с примесью березы, молодые густые посадки. Часто прячутся в высокой траве или папоротниках.

Особенности: подосиновики значительно реже бывают червивыми, чем белые или подберезовики. При срезе их мякоть быстро синеет или чернеет — это абсолютно нормальная химическая реакция, подтверждающая подлинность гриба.

Маслята

Июньские маслята идут дружными и очень массовыми волнами, которые длятся по 3–5 дней после хороших ливней.

Найти один опенок в июне — редкость. Рядом должна быть целая семейка Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Где искать: молодые сосновые и лиственничные посадки, открытые солнечные поляны, лесные просеки и обочины дорог.

Особенности: найти маслята легко, но собирать их — кропотливый труд. Кожица на шляпке у них липкая, к ней пристает трава. Перед готовкой эту пленку обязательно нужно снимать, иначе блюдо будет горчить. Как и белые, июньские маслята сильно подвержены червивости.

Массовые и пластинчатые грибы

Вслед за благородными трубчатыми грибами в июне лесные поляны и перелески заполняют пластинчатые грибы. Многие из них растут огромными колониями, поэтому собрать полную корзину можно буквально на одной локации.

Лисички

В начале июня появляются совсем крошечные «пуговки», а к середине и концу месяца желтые ковры лисичек уже можно собирать ведрами.

А кто не любит лисички? Назовите! Нет, мы ждем! Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Где искать: любые типы лесов (особенно смешанные и хвойные), любят мох, опавшую хвою и черничники. Часто растут огромными семьями.

Особенности: главная ценность июньской лисички — она практически никогда не бывает червивой из-за содержания хиноманнозы, особого вещества, отпугивающего паразитов. Они отлично переносят транспортировку и не мнутся в корзине.

Сыроежки

Разноцветные сыроежки высыпают в лесах в огромных количествах со второй половины июня. Они неприхотливы к погоде и растут практически повсеместно.

Не ведитесь на название сыроежек — перед употреблением их всё же лучше приготовить Источник: Юлия Тимохина / 72.RU

Где искать: абсолютно в любых лесах — хвойных, лиственных, смешанных, а также на опушках и в молодых перелесках.

Особенности: в июне сыроежки очень яркие — розовые, желтые, зеленые, бурые. Они идеальны для жарки с картошкой, но требуют предельной аккуратности при сборе. Их шляпки невероятно хрупкие и легко ломаются в корзине под весом других грибов.

Летние опята

Опята — настоящие рекордсмены по массовости. Если вы найдете правильное место, то сможете наполнить ведро, не сходя с одной поляны. Первые волны стартуют уже в начале июня.

У опят есть опасный двойник, так что, если вы не уверены на 100 процентов, что перед вами именно опенок, лучше идите дальше Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Где искать: на старых гниющих пнях, поваленных стволах лиственных деревьев (особенно любят березу), вырубках и во влажных низинах.

Особенности: растут огромными тесными букетами. У летнего опенка тонкая ножка и двухцветная шляпка (более темная по краям и светлая в центре). Они обладают ярким грибным ароматом и отлично подходят для супов и жарки.

Обратите внимание: у летнего опенка есть смертельно опасный двойник — галерина окаймленная. Она чаще растет на хвойных пнях, но может встречаться и на березе. Если вы сомневаетесь, опенок перед вами или галерина, лучше пройдите мимо.

Шампиньоны

Дикие шампиньоны появляются в июне сразу после теплых обильных ливней. По своим вкусовым качествам и аромату они значительно превосходят магазинных собратьев.

Шампиньоны можно найти не только на прилавках Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка»

Где искать: луговой шампиньон предпочитает открытые пространства — пастбища, луга, заброшенные поля, сады и городские парки. Перелесковый растет в хвойных и смешанных лесах.

Особенности: у молодых грибов округлая белая шляпка, а пластинки под ней обязательно должны быть розовыми или нежно-кремовыми.

Обратите внимание: по мере старения пластинки шампиньона темнеют до шоколадно-коричневого цвета. Главное — не перепутать молодой шампиньон со смертоносной бледной поганкой. У поганки пластинки всегда остаются идеально белыми, а на основании ножки есть луковичное утолщение-мешочек.

Подгруздок белый

Несмотря на название, этот гриб относится к семейству сыроежковых, а не груздей и не выделяет млечного сока. Появляется в конце июня.

Подгруздок во многом похож на груздь, но это два разных гриба Источник: Илья Московец / ТАСС

Где искать: смешанные и лиственные леса, особенно под березами и дубами. Часто они полностью скрыты под слоем прошлогодней листвы и хвои, образуя бугорки.

Особенности: крупный плотный белый гриб с воронковидной шляпкой. Он идеально подходит для засолки и маринования. Главная проблема июньского подгруздка — из-за роста под землей его шляпка всегда сильно испачкана почвой, а мякоть часто поражена червями.

Майский гриб

Хотя его пик приходится на май, в прохладное лето майский гриб массово собирают и в первой половине июня.

Майские грибы чаще всего встречаются в мае, но если начало лета выдалось прохладным, то и в июне их можно найти Источник: User: Strobilomyces / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia.org

Где искать: редкие леса, лесные опушки, луга, сады, газоны. Часто растет кругами — «ведьмиными кольцами».

Особенности: плотный белый или кремовый гриб с сильным специфическим запахом свежей муки или огурца. Отличный съедобный гриб для жарки и маринования.

Важные правила июньского сбора грибов

Как бы нам ни хотелось поскорее попробовать свежие грибы, отправляясь в лес, стоит учитывать несколько важных правил и нюансов.

Во-первых, не забывайте, что июнь — самый пик активности грибных мушек и комаров. Даже самый маленький и крепкий с виду белый гриб или подберезовик внутри может оказаться полностью источен личинками. Так что проверяйте ножки грибов прямо в лесу и не кладите в корзину что попало.

Во-вторых, вместе со съедобными грибами в июне начинают активно расти бледная поганка и мухоморы. Бледную поганку неопытные грибники часто путают с зеленой сыроежкой или шампиньоном. Здесь важно помнить главное правило: не уверен — не бери.