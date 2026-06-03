Туристов не пускают на пляжи в Анапе, хотя купальный сезон открыт: в чем дело

Пока открыто только 3,5 к песчаный пляжей на курорте Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Жителей и гостей Анапы попросили не находиться на пляжах, где ведутся работы по отсыпке и планировке песка. Это небезопасно и затрудняет работу грузовой техники, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

Восстановительные работы сейчас идут на втором участке — от пляжа в районе «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда. Власти разрешили пользоваться только несколькими зонами: 3,5 км песчаных пляжей от Лечебного до санатория Бимлюк, 1 км пляжной территории в Витязево, а также всеми галечными пляжами.

Передвижение по остальным пляжам временно запретили. В мэрии попросили отнестись к ограничениям с пониманием.

Полтора года прошло с большой экологической катастрофы в Анапе. В середине декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера. По официальным данным, в море попало свыше 2400 тонн мазута. Активные работы на побережье велись около года.

Администрация Краснодарского края к концу февраля 2026 года заявила, что приступает к новому этапу восстановления пляжей, а именно — засыпке нового песка. Как объявили власти, после катастрофы в декабре 2024 года пляжи очистили от крупных фракций, просеяли верхние слои песка, а затем подняли грунт с глубины в 70 сантиметров, выровняли его и просушили.

Всего планируют отсыпать 12 километров береговой линии, на 7,5 километра работы уже выполнены. 30 мая глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что с 1 июня официально можно будет загорать и купаться на участке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».