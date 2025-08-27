НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

ю-з.

 748мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,53
EUR 93,37
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Где остались места в 10-е классы
Нехватка мест в школах
Ярославский бренд покорил Россию
Концерт секс-символа молодежи
Как легально увеличить пенсию
Лучшие ярославские школы
Какие обследования пройти осенью
Разбился на трассе
Накроют грозы
Лето Осень откладывается? В Центральную Россию вернется летнее тепло

Осень откладывается? В Центральную Россию вернется летнее тепло

По прогнозам температура будет подниматься до +27 °С

603
3 комментария
В Ярославскую область придет потепление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославскую область придет потепление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область придет потепление

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области, как и во всей Центральной России, в ближайшие дни потеплеет. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». По их данным, пик похолодания пройден. Теперь из Европы на восток начал распространяться малооблачный очаг высокого давления.

«В такой ситуации воздух станет прогреваться гораздо лучше. Если накануне южная граница зоны, где столбики термометров даже днём не смогли подняться выше +15 °С, проходила по линии Орёл–Нижний Новгород, то сегодня она сместится сразу на 750 км к северу. И ведь это лишь самое начало потепления!», — говорится в прогнозе.

В «Фобосе» рассказали, что в Центральной России холодная аномалия уже стала быстро сокращаться.

«В Москве сегодня несмотря на кратковременные дожди около +18 °С. Завтра +20 °С, а в пятницу +21 °С. Но и это не предел! С субботы потепление выйдет на пик: в финале августа и первых числах сентября воздух в мегаполисе сможет прогреваться до +24…+27 °С, словно на дворе середина лета», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», в ночь на четверг, 28 августа +10 °С, без осадков. Днем +15 °С, пасмурно, пройдут небольшие дожди.

Ночью 29 августа температура вновь опустится до +10 °С, с утра начнут лить небольшие дожди. Днем потеплеет до +17 °С.

В ночь на субботу, 30 августа, +13 °С, будет дождливо. Днем +18 °С, пасмурно, осадки сохранятся.

Ночью 31 августа +15 °С, пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется сразу до +25 °С, осадков не ожидается.

По данным «Гидрометцентра России» ночью 1 сентября +13 °С. Днем +22 °С, будет малооблачно, без дождей.

В ночь на 2 сентября температура опустится до +11 °С, без осадков. Днем снова потеплеет до +22 °С, ясная погода сохранится.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Потепление Прогноз Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
44 минуты
Да блин. И так с 1 сентября ездить станет невозможно, так еще и жара будет в желтых душегубках...
Гость
27 минут
Природа нашим коммунальным службам даёт ещё шанс проконтролировать готовность к холодам, всё ли предусмотрели и сделали. Стужа уже не за горами !
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление