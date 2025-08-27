Осень откладывается? В Центральную Россию вернется летнее тепло

В Ярославскую область придет потепление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области, как и во всей Центральной России, в ближайшие дни потеплеет. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». По их данным, пик похолодания пройден. Теперь из Европы на восток начал распространяться малооблачный очаг высокого давления.

«В такой ситуации воздух станет прогреваться гораздо лучше. Если накануне южная граница зоны, где столбики термометров даже днём не смогли подняться выше +15 °С, проходила по линии Орёл–Нижний Новгород, то сегодня она сместится сразу на 750 км к северу. И ведь это лишь самое начало потепления!», — говорится в прогнозе.

В «Фобосе» рассказали, что в Центральной России холодная аномалия уже стала быстро сокращаться.

«В Москве сегодня несмотря на кратковременные дожди около +18 °С. Завтра +20 °С, а в пятницу +21 °С. Но и это не предел! С субботы потепление выйдет на пик: в финале августа и первых числах сентября воздух в мегаполисе сможет прогреваться до +24…+27 °С, словно на дворе середина лета», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», в ночь на четверг, 28 августа +10 °С, без осадков. Днем +15 °С, пасмурно, пройдут небольшие дожди.

Ночью 29 августа температура вновь опустится до +10 °С, с утра начнут лить небольшие дожди. Днем потеплеет до +17 °С.

В ночь на субботу, 30 августа, +13 °С, будет дождливо. Днем +18 °С, пасмурно, осадки сохранятся.

Ночью 31 августа +15 °С, пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется сразу до +25 °С, осадков не ожидается.

По данным «Гидрометцентра России» ночью 1 сентября +13 °С. Днем +22 °С, будет малооблачно, без дождей.