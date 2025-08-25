Лето не сдает позиции, туристы тоже: показываем атмосферу пляжей Сочи

В августе температура воздуха в Сочи задержала в районе +26 градусов. Синоптики предупреждают, что это лишь небольшая пауза перед возвращением летней жары. Уже к концу следующей недели температура снова поднимется, и курорт вернется к солнечной погоде, идеальной для пляжного отдыха и прогулок. Такие перепады характерны для конца августа, когда лето постепенно сдает позиции, но еще не хочет уходить окончательно.
Температура воды в Черном море составляет +27 градусов, что на градус ниже, чем неделю назад, но всё еще комфортно для купания.
Ласковое море
На сочинских пляжах царит особая атмосфера прощания с летом. Узкие берега микрорайона Светлана заполнены туристами, но не критично, есть где разложить полотенце. В воздухе витает легкая грусть и ощущение завершения сезона. Через неделю — осень. Семьи с детьми пакуют чемоданы: скоро школа.
По данным мэрии, средняя загрузка отелей составляет 87%, а в городе одновременно находится около 200 тысяч туристов. Заместитель главы Сочи Сергей Сомко называет сезон успешным: с начала года курорт принял уже 5,4 миллиона человек. В то время как местные бизнесмены жалуются на снижение потока туристов.
Статистика & реальность
У входа на пляж сидит эффектная дама в шляпе и обмахивается веером. Мимо идущий мужчина притормозил, засмотревшись на женщину.
— Не хотите в горы, всего 2900 все три курорта? Это скидка 40% уже! Включает всё: и ски-пассы, и дорогу, и экскурсию. А на поющий фонтан не хотите? Ну купите хоть что-нибудь! — сразу стала атаковать его женщина.
Мужчина из деликатности взял листок с ценами и стал расспрашивать: «Что, нет людей?»
— Ой, ужас как мало! Я не знаю, что там в отчетах мэрии города, но у нас в этом году просто беда. Ничего не заработали за лето. Все поехали в Крым, — сетует женщина.
— Подождите, может, на бархатный сезон приедут?
— Очень на это надеемся, — улыбнулась дама.
Бархатный сезон может стать спасительным кругом для местных предпринимателей. Многие туристы уже планируют вернуться в сентябре, когда жара спадет, а цены станут более привлекательными. К тому же синоптики обещают, что тепло продержится до конца сентября как компенсация за холодное начало лета.