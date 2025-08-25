НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лето не сдает позиции, туристы тоже: показываем атмосферу пляжей Сочи

Лето не сдает позиции, туристы тоже: показываем атмосферу пляжей Сочи

Почти 200 тысяч россиян отдыхают на курорте

191
Написать комментарий
С начала года курорт принял уже 5,4 миллиона человек

С начала года курорт принял уже 5,4 миллиона человек

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В августе температура воздуха в Сочи задержала в районе +26 градусов. Синоптики предупреждают, что это лишь небольшая пауза перед возвращением летней жары. Уже к концу следующей недели температура снова поднимется, и курорт вернется к солнечной погоде, идеальной для пляжного отдыха и прогулок. Такие перепады характерны для конца августа, когда лето постепенно сдает позиции, но еще не хочет уходить окончательно.

Температура воды в Черном море составляет +27 градусов, что на градус ниже, чем неделю назад, но всё еще комфортно для купания.

Ласковое море

На сочинских пляжах царит особая атмосфера прощания с летом. Узкие берега микрорайона Светлана заполнены туристами, но не критично, есть где разложить полотенце. В воздухе витает легкая грусть и ощущение завершения сезона. Через неделю — осень. Семьи с детьми пакуют чемоданы: скоро школа.

Море теплое, чистое и небезопасное. В теплой воде быстро размножаются патогенные бактерии

Море теплое, чистое и небезопасное. В теплой воде быстро размножаются патогенные бактерии

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

По данным мэрии, средняя загрузка отелей составляет 87%, а в городе одновременно находится около 200 тысяч туристов. Заместитель главы Сочи Сергей Сомко называет сезон успешным: с начала года курорт принял уже 5,4 миллиона человек. В то время как местные бизнесмены жалуются на снижение потока туристов.

Дети пытаются вдоволь накупаться перед школой

Дети пытаются вдоволь накупаться перед школой

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Статистика & реальность

У входа на пляж сидит эффектная дама в шляпе и обмахивается веером. Мимо идущий мужчина притормозил, засмотревшись на женщину.

— Не хотите в горы, всего 2900 все три курорта? Это скидка 40% уже! Включает всё: и ски-пассы, и дорогу, и экскурсию. А на поющий фонтан не хотите? Ну купите хоть что-нибудь! — сразу стала атаковать его женщина.

Мужчина из деликатности взял листок с ценами и стал расспрашивать: «Что, нет людей?»

— Ой, ужас как мало! Я не знаю, что там в отчетах мэрии города, но у нас в этом году просто беда. Ничего не заработали за лето. Все поехали в Крым, — сетует женщина.

 — Подождите, может, на бархатный сезон приедут?

— Очень на это надеемся, — улыбнулась дама.

Что сейчас на пляжах в Сочи — фото

Что сейчас на пляжах в Сочи — фото

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Бархатный сезон может стать спасительным кругом для местных предпринимателей. Многие туристы уже планируют вернуться в сентябре, когда жара спадет, а цены станут более привлекательными. К тому же синоптики обещают, что тепло продержится до конца сентября как компенсация за холодное начало лета.

Жара +30 °C, но море за неделю остыло

Жара +30 °C, но море за неделю остыло

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

У фонтанов — спасительна прохлада

У фонтанов — спасительна прохлада

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

На этом фото видно, насколько крохотные пляжи в микрорайоне Светлана

На этом фото видно, насколько крохотные пляжи в микрорайоне Светлана

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Туристы после дневного зноя спешат к морю

Туристы после дневного зноя спешат к морю

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

За квасом выстраиваются очереди

За квасом выстраиваются очереди

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Холодные напитки — самый ходовой товар

Холодные напитки — самый ходовой товар

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Кто-то купает питомцев, а кто-то тут же — детей

Кто-то купает питомцев, а кто-то тут же — детей

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Скутеристы носятся практически по головам

Скутеристы носятся практически по головам

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Купальщикам еще нужно маневрировать и среди сапбордистов — популярное ныне увлечение

Купальщикам еще нужно маневрировать и среди сапбордистов — популярное ныне увлечение

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Яблоку есть где упасть, и это притом что пляжи крохотные — меньше 50 метров в ширину

Яблоку есть где упасть, и это притом что пляжи крохотные — меньше 50 метров в ширину

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В тесноте, да не в обиде. Издалека кажется, что на пляже нет свободных мест, но это не так

В тесноте, да не в обиде. Издалека кажется, что на пляже нет свободных мест, но это не так

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Море обещает быть теплым до конца сентября

Море обещает быть теплым до конца сентября

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

