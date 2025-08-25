Рвите зелеными: агроном рассказала, как ускорить созревание помидоров

Агроном Людмила Шубина рассказала, как уберечь помидоры от фитофторы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Август — период сбора урожая, в частности в это время уже довольно активно наливаются помидоры. Однако только у части дачников томаты на ветке становятся красными. У многих плоды обычно дозревают в ящике на подоконнике.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, что сделать, чтобы томаты покраснели как можно быстрее.

Когда собирать помидоры в теплице

Первую кисть томатов в теплице лучше срезать до конца первой декады августа. В этом случае у растения останется время и силы для наращивания других плодов. Срезать ли вторую кисть — вопрос открытый и зависит от желания дачника и фитосанитарного состояния теплицы.

— Если хорошо обработали теплицу весной от грибковых заболеваний и профилактически опрыскали от фитофторы, то пусть спеют на кусте. Важно следить за состоянием листьев и вовремя среагировать, если появятся пятна. Фитофтора быстро может перейти на плоды. Нужно срезать все зараженные листья и спасать урожай, — предупредила агроном Людмила Шубина

Сейчас в теплице стоит сократить полив до одного раза в 10 дней или поливать менее обильно раз в неделю. Важно, чтобы вода не попадала на листья. Всю зеленую массу, которая касается земли, нужно аккуратно срезать секатором.

В августе можно дать однократно фосфорно-калийные удобрения в небольшой дозе для улучшения качества плодов. Достаточно 2-3 литров под куст. Нельзя вносить органические и азотные удобрения, так как это может подстегнуть рост зеленой массы.

Когда собирать томаты на огороде

Весь урожай с открытого грунта нужно собрать до конца августа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

До середины августа нужно собрать первые две кисти и все более-менее крупные помидоры на огороде. Весь урожай нужно собрать край — до конца августа. Также ориентируйтесь на температуру воздуха — ее понижение и тем более заморозки еще ни одному помидору на пользу не шли. К тому же, если будут обильные осадки, это создаст отличные условия для фитофтороза — грибкового заболевания, которое вызывает почернение томатов. Такие помидоры придется просто выкинуть, они не подходят ни для готовки, ни для хранения.

— Фитофтороз распространяется очень быстро от земли по стволу к листьям, а затем захватывает и плоды. Ему достаточно 3-5 дней для этого, — предупредила агроном.

К началу сентября лучше собрать все томаты. В финале можно выдернуть кусты и подвесить из вверх тормашками. Так оставшиеся помидоры быстрее поспеют.

Как быстро соспеть помидоры

Томаты быстрее дозревают, если положить к ним банан или спелое яблоко Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Для того, чтобы томаты быстрее краснели на кусте, нужно обязательно прищипнуть верхушку растения и удалять все пасынки. Нельзя допускать загущения растения — стоит вовремя удалять старые и пожелтевшие листья.

Если хочется получить красные томаты побыстрее, то можно проколоть плоды в теплице зубочисткой. Ее нужно обработать антисептиком и сделать два-три прокола в разных местах. Это ускорит созревание, но такие помидоры можно использовать только в салатах.

В квартире зеленые томаты нужно рассыпать в теплом, сухом помещении, которое легко проветривать. Помидоры прекрасно спеют и без солнца, но лучше им помочь.

— Обязательно нужно к ним положить соседа — красный томат, спелый банан или яблоко. Все они выделяют этилен. Это газ, который ускоряет дозревание помидоров. Но бананы быстро гниют, поэтому за этим делом нужно следить и такого не допускать, — предупредила Людмила Шубина.