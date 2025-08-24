Аномальное крымское лето — 2025: холодное море, нашествие туристов и медуз и «черная жара»

Ялтинские пляжи самые красивые и ухоженные, но и самые дорогие: если в Судаке или Алуште туристы выкладывали за шезлонг в тени в среднем 500 рублей в день, то в Ялте цены стартовали от 1000 рублей Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Последние дни лета на крымских пляжах кажутся особенно прекрасными: море прогрелось до 25–25 градусов, погода стабильно солнечная, арбузы и дыни соблазнительно спелые, вино искрится и возвращаться из отпуска совсем не хочется. Тем более что большинство семей ждут многокилометровые пробки на Крымском мосту, которые уже прозвали «школьными». Но хочешь или нет, летний сезон заканчивается. И все подводят первые итоги. Отдыхающие делятся в блогах и на форумах отзывами о поездках, владельцы гостиниц и пансионатов подводят первый баланс, а специалисты туристической области оценивают особенности летнего сезона 2025 года. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Генеральная чистка морской воды»

Туристов в нынешнем году так много, что небольшие пляжи Алупки полностью заполнены Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Сейчас Министерство курортов и туризма Крыма проводит масштабные опросы, чтобы оценить плюсы и минусы нынешнего сезона, результаты будут получены и обработаны к октябрю, но уже сейчас мы можем оценить, как природа и погода повлияли на нынешнее лето, — говорит эксперт, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Если вспомнить первый летний месяц, то в чатах об отдыхе в Крыму самым популярным словом была «низовка», по-научному — «апвеллинг», а самой популярной фотографией — водный термометр с рекордными для июня цифрами: от 9 градусов тепла в прибрежных водах южнобережного поселка Кацивели до 13 в Евпатории. Туристы стояли в воде по щиколотку — этим водные процедуры и ограничивались.

— Апвеллинг — подъем холодной воды к поверхности моря и замещение ею уже прогретого слоя — явление больше океаническое. Но у нас в Черном море существует прибрежный апвеллинг, — объясняет кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев. — Связан он со строением подводного склона крымского побережья. Да, отдыхающим в июне пришлось столкнуться с холодной водой. И всё благодаря длительному апвеллингу в июне, который привел к масштабной смене воды и хорошему водообмену крымских пляжей. Произошла генеральная чистка морской воды. И, если вы заметили, за лето очень много отзывов туристов о том, насколько чистая вода на большинстве крымских пляжей. И эта прозрачность сохраняется до сих пор.

Мало того, когда температура моря поднимается выше 25 градусов, как сейчас, увеличивается число заболевших ротавирусными инфекциями. На некоторых курортах Краснодарского края — в Геленджике, Анапе и части побережья, где закрытые бухты со слабым водообменом, — концу июля — началу августа увеличивается опасность вирусных заболеваний среди отдыхающих. Но не только холодная вода проверила туристов на стойкость. В июле на полуостров пришла так называемая «черная жара» — когда температура воздуха превысила положенные показатели и держалась в среднем на уровне 38–45 градусов тепла. И спасительно не снижалась даже ночью.

Излюбленный, но и самый дорогой вид пляжного уединения так называемые бунгало — просторные кабинки с тканевыми занавесками. За день в таком бунгало на Лазурном пляже Заозерного просили 4 тысячи рублей Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Все не просто ругали аномальную жару, но опасались, что она принесет проблемы со здоровьем, особенно для отдыхающих из не таких жарких регионов, — рассказывает Игорь Вахрушев. — К счастью, от этой жары оказалось больше пользы для успешного сезона, чем вреда для туристов. Холодное после апвеллинга море очень быстро нагрелась до суперкомфортных 24–26 градусов. Быстро нагрелись и бассейны под открытым небом, сэкономив владельцам отелей средства. А еще был отмечен психологический эффект: переход из жаркой среды в прохладу кондиционируемых помещений создавал ощущение повышенного комфорта.

Это повысило положительное восприятие отдыхающими и так хорошо налаженного туристского сервиса Крыма, и, как следствие, стало больше положительных отзывов о поездке в Крым, чем негатива про аномальную жару.

Последним природным «испытанием» для части отдыхающих стало невероятное число медуз, которые оккупировали прибрежные воды Керченского пролива, Тарханкута и пляжи Азовского моря. В Сети появились устрашающие видео «супа из медуз», а в чатах посыпались вопросы к отдыхающим на пляжах: «Как с медузами?»

— На время с середины августа до начала сентября у медуз в Черном море пик размножения, — объясняет Игорь Вахрушев. — Кроме размножения в Черном море они могут мигрировать из Азовского моря в Черное через Керченский пролив, где их и наблюдали нынешним летом. Благодаря течениям и ветрам они сбиваются в большие массы, которые прибивает к прибрежным водам. Но это сезонное явление занимает два-четыре дня в году, а также только часть побережья, причем не самую популярную у отдыхающих. Есть множество пляжей, где медуз не бывает.

Хотя в последние годы действительно заметно увеличение их численности. В Черном море обитают два вида: аурелии и корнероты. Первые безвредны, а корнероты, крупные, снабженные щупальцами со стрекательными клетками, хоть и не опасны для жизни, но могут причинить неприятные ощущения от ожогов, а также вызвать аллергические реакции. Почему их становится больше?

Морские биологи связывают это со множеством факторов, одним из ведущих выступает повышением солености Азовского и Черного моря: последние годы идет перераспределение и сокращение осадков по югу России, что снизило приток в море пресной воды, многие реки разобраны аграриями для орошения полей.

В тропических водах, где встречаются медузы, опасные для жизни, ставят заградительные сетки, чтобы они не попали на пляж. У нас в таких сетках нет смысла: они дорогие, к тому же их нужно постоянно обслуживать, и всё ради трех-четырех дней «нашествия». И даже учитывая увеличение численности медуз, нет прогнозов, что они смогут сделать пляжи не пригодными для купания на недели в дальнейшем. Это обычное сезонное явление, к тому же непродолжительное и наблюдается не на всех пляжах Крыма одновременно. Для туриста, конечно, выглядит необычно, можно сказать, устрашающе, поэтому, может, воспринимается так остро.

Отдыхающие голосовали рублем

Тень — самый ходовой товар на крымских пляжах. Шезлонг под «личным» зонтиком обходился туристам от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от пляжа и удобства шезлонга Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Нынешний сезон в Крыму был позитивным и для отдыхающих, и для индустрии, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора «Дельфин». — Уже очевидно, что полуостров стал абсолютным лидером по притоку туристов: их приехало на 30–35 процентов больше, чем в прошлом году.

По словам эксперта, рост внутреннего туризма наблюдается на всех направлениях, только пять регионов страны этим летом показали отрицательный цифры. Анапа из-за разлива мазута пострадала больше всего, потеряв половину отдыхающих. А вот Крым, несмотря на все опасности, которые год обсуждали в чатах потенциальные туристы, провел свой самый успешный сезон, начиная с предковидного 2019-го. И впервые с начала СВО лето прошло без трагедий: все военные угрозы были ликвидированы, и никто из туристов не пострадал. Безопасность перестала быть главным фактором, останавливающим курортников от поездок на полуостров.

— Из-за того, что 80 процентов туристов прибывают в Крым на машинах, они не столкнулись с проблемой массовых задержек рейсов, которые пришлось пережить отдыхающим на других южных направлениях, а особенно в Сочи, — говорит Сергей Ромашкин. — Получилось, что этим летом поездка в Крым оказалась более спокойной.

— Конечно, из-за падения обломков сбитых БПЛА несколько раз была повреждена железнодорожная инфраструктура, и поезда прибывали с задержками. Но ожидание в вагоне было не настолько нервным, как постоянный перенос времени вылета и ожидание в аэропорту. А автомобилисты, по мнению экспертов, морально готовы к тому, что на Крымском мосту их ожидают пробки, поэтому очереди в десятки километров не стали поводом отказа от поездки.

— Еще один важный плюс в пользу Крыма — цена отдыха. Хоть год к году она выросла в среднем на 15 процентов, на мой взгляд, она была сбалансирована и всё равно ниже, чем на главных курортах ближайшего конкурента Краснодарского края, — считает Сергей Ромашкин. — В этом году выиграли все курорты, которые предоставляли более низкие цены: туристы голосовали рублем.

«Народу какой-то перебор»

Несмотря на удобные сервисы бронирования жилья, многие работают по старинке и находят своих туристов. «Ловцы» отдыхающих на въезде в Евпаторию Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Высокий сезон в Крыму традиционно заканчивается в конце августа, поэтому большинство туристов уже дома, и свежих отзывов об отпуске на полуострове в Сети очень много. В основном отдыхающие довольны, воспоминания приятные, большинство планирует приехать и в следующем году, хотя почти в каждом отзыве отмечаются и проблемы, с которыми они столкнулись, или особенности крымской жизни, которые их удивили.

Прежде всего, цены выросли на всё, особенно это чувствуют те, кто приезжает сюда несколько лет подряд.

«В прошлом году от Ялты до Гурзуфа мы ездили на такси за 550 рублей. В этом просят 1100 — в два раза больше! По Ялте такси вообще золотое — 600 рублей за 10–15 минут поездки. А машины и водители круче не стали», — пишет Ирина из Москвы.

«Для меня было удивительно, насколько дорого здесь обходятся людям продукты: литр молока стоит около 120 рублей, йогурты, сырки — около 100 рублей за штуку», — сравнивает цены в алуштинском супермаркете с новосибирскими магазинами туристка под именем IvonCh.

«Отдых в Евпатории мог бы быть бюджетным, но цены на развлечения для двух дочек — походы в аквапарк, дельфинарий, аттракционы и прочее — в этом отпуске оказались самыми большими тратами», — делится опытом Ирина из Тулы.

«По теплоходу, конечно, вопросы, жара адская, это измучило нереально. И если не занял очередь заранее, сядешь ты максимально неудобно. Есть момент разочарования за немалую цену — 3000 рублей», — оставила отзыв о водной прогулке вдоль Судака и Нового Света туристка из Санкт-Петербурга.

«С деньгами здесь вообще больной вопрос: практически везде просят наличку, что, конечно, неудобно, особенно если у вас подключен кешбэк», — пишет туристка под именем IvonCh.

А больше всего туристы этим летом жаловались на туристов: тесновато оказалось в небольших курортных поселках.

«В Судаке на конец июля практически аншлаг. Забронировать отель за 5 дней до заселения очень сложно, звонила во многие отели, где мне все вежливо отвечали: „Мест на ваши даты нет!“ Про сайты бронирования вообще молчу», — рассказывает туристка с именем MAFFKA30.

«Новый Свет в августе 2025 года это что-то с чем-то. Маленькая набережная, миниатюрный поселочек, а людей как на Красной площади в День Победы. Яблоку негде упасть, не то что полотенцу на пляже… Лежаки — отдельная песня. Забудьте о том, чтобы прийти на пляж в 11 и спокойно расположиться под зонтиком. Лежаки разбирают с самого утра. Не успел — жарься на солнышке, как бедный цыпленок», — продолжает туристка с именем MAFFKA30.

«Несколько лет отдыхали в Орджоникидзе именно потому, что тихо и о нем мало кто знает. И никогда не думала, что на пляже не будет хватать места для всех желающих. Какой-то перебор в этом году народу. В следующем придется искать место еще более тайное», — пишет Игорь из Москвы.

«Оленевку за прошлый год раскрутили так, что в этом году и припарковать машину проблема, и очереди в нормальные кафе. Хорошо, что полоса пляжей длинная, но на нашем любимом было очень много народу. Всё было отлично, но вот к такому числу туристов были не готовы», — делиться Света из Екатеринбурга.

«Мы многое повидали: и зарубеж, и Анапу в последние годы. Но Крым боялись: бахи, мазут — страшилки из интернета. Теперь понимаем: всё это фигня. Отдых получился отличный. Крым — „ван лав“. Советую всем, кто хочет моря, гор и немного приключений. Не пожалеете», — вывод отдыхающего в поселке Черноморское, в общем, выражает общее мнение о сезоне 2025 года.