Температура опустится до +2 градусов: в Центральной России резко похолодает

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни для Ярославской области

В Центральную Россию идет похолодание. Циклон несет на Русскую равнину дождевые облака, которые окажут заметное влияние на температурный режим.

«В четверг-пятницу дождевые тучи уплотнятся, и дневной прогрев ограничится, словно на дворе не август, а начало сентября», — предупредили в центре «Фобос».

Вместе с дневными температурами понизятся и ночные. В ночь на пятницу, 22 августа, в некоторых районах Ярославской области прогнозируют всего +2 градуса.

В выходные облака частично рассеются. На этом фоне вновь немного потеплеет.

Прогноз погоды для Ярославской области от Гидрометцентра

  • 20 августа, среда: облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Температура воздуха днем: +17…+22 градуса;

  • 21 августа, четверг: облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью: +7…+12 градусов; днем: +13…+18 градусов;

  • 22 августа, пятница: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +2…+7 градусов; днем: +14…+19 градусов;

  • 23 августа, суббота: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +8 градусов; днем: +18 градусов;

  • 24 августа, воскресенье: облачно, днем временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +7 градусов; днем: +19 градусов.

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр Центр Фобос
