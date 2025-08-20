Для тех, кто хочет вернуться в СССР и пионерское детство: россияне делятся впечатлениями об отдыхе в Северной Корее

Поехать можно на поезде или самолетом Источник: Наталья Костюкова

Северная Корея впервые за многие годы принимает туристов. Весной этого года с помпой открыли новый курорт «Вонсан-Кальма» на побережье Японского моря. Туристам обещали незабываемый отдых на 5-километровых чистых песчаных пляжах, способных дать фору самым лучшим туристическим локациям.

Возит туда лишь одна турфирма из Владивостока — «Восток Интур», стоимость на 7 дней составит от 110 тысяч рублей, в зависимости от разных факторов. Например, дешевле обходятся поезд и поездки на 5 дней, а вот гольф-тур в Пхеньяне будет дороже. При этом в каждом направлении включены различные экскурсии внутри города, то есть, даже если это пляжный отдых, вас всё равно будут возить по достопримечательностям и показывать важные для корейцев места.

Стоимость включает в себя перелеты или проезд на поезде из Владивостока в северокорейский город, страховку, визу, проживание в отеле, трехразовое питание, услуги гида, транспорт в КНДР, а также входные билеты на экскурсии.

Чтобы узнать подробнее об отдыхе и впечатлениях о городе Расон (Раджин), корреспондент VLADIVOSTOK1.RU поговорил с тремя туристами: жительницами Московской области Натальей Костюковой и ее мамой Ириной Костюковой, а также Глебом Александровым из Ленинградской области.

У Костюковых реальность в разы превзошла ожидания, во-первых, потому, что они всё представляли себе иначе, во-вторых, из-за отношения местных жителей к туристам. Они буквально гордились тем, что могут показать свою страну, город и быт. Но главная причина — море. По словам женщин, оно очень чистое, нетронутое, красивая природа вокруг и ухоженный пляж. А еще там совершенно нет комаров. Александрова удивить оказалось сложнее — это его 44-я страна, но даже он остался под впечатлением.

Первая поездка Натальи и Ирины

Природа Расона Источник: Наталья Костюкова

Отправилась группа 26 июля в 21:48 на поезде РЖД из Владивостока. Проводники и отношение было прекрасное, но вот сам поезд восторга не вызвал. Ехать пришлось больше 6 часов, и на каждой станции, где они останавливались, выключали кондиционер.

— Поезд весь день ждал именно нас на жаре и сильно прогрелся. Там три вагона. Был момент, когда нужно было расставить вещи, а это оказалось невозможно сделать, потому что там абсолютно нечем дышать. Нас уже закрыли, но поезд еще не тронулся, кондиционер не завелся. И только буквально он начал работать, какая-то у нас остановка. И снова жарко. На всех остановках нас выпускали подышать, это было еще ничего. На обратном пути именно в нашем вагоне не работал кондиционер. И это выяснилось уже в середине, когда люди начали нервничать. Окна открывать было тоже опасно: ехали через тайгу, и моментально налетали комары, да такие огромные, — рассказала Наталья.

Зато в корейском поезде кондиционер работал постоянно, даже на остановках. И эту разницу было сложно не отметить.

— Пассажиров встретили ланч-боксами, это был ранний завтрак, очень такой плотный. Они прям постарались, потому что потом нас ждала насыщенная программа, и прохладное купе очень помогло восстановить силы. На таком поезде, наверное, можно ехать и ехать, — добавила женщина.

Ланч-боксы в поезде Источник: Наталья Костюкова

Женщины взяли с собой 2 тысячи юаней, но часть денег привезли обратно. Тратить было не на что, так как все основные развлечения включены в путевку. По словам Ирины, одна из странностей — маленькое количество сувениров с символами КНДР. Например, с вождями или природой, объектами архитектуры. Но продают много футболок, одежды, посуду и косметику. В этих покупках им помогали гиды и переводчики.

— Постоянно с нами, как слежка, никто не ходил. Была большая группа, 47 человек, на всех четыре представителя русскоговорящих. Они нас сопровождали, но на такое количество людей, может быть, даже маловато. Пока найдешь кого-то, кто сможет перевести с корейского, уже надо уезжать дальше. На каждую точку давали определенное время, чтобы успеть на следующий объект и не сойти с графика, — отметила она.

Источник: Наталья Костюкова

Местное мороженое очень специфическое. У него достаточно странная консистенция, десерт таял, едва его отдавали покупателю.

— Наше привычное мороженое так не теряет форму, а их тяжело было съесть. Плюс оно по вкусу немножко странное, оно отличается от того, к чему мы привыкли. Я брала обычный рожок и какое-то сливочное. Оно не такое сладкое, как наше, не такое молочное. Как будто это не мороженое, просто что-то холодное, — объяснила Наталья.

В группе были люди разных возрастов: от студентов до пенсионеров. Кто-то ехал семьей, кто-то один. Пенсионеры подружились уже на месте. В стране без интернета общение стало гораздо ближе. Не было даже привычного телевидения, поэтому хочешь не хочешь пришлось как-то дружить. Но скандалов или ссор никто не заводил, наоборот, даже по возвращении на родину люди продолжили общаться и обмениваться впечатлениями.

— Уже где-то на второй день мы стали как семья. Еще в Корее очень безопасно. Как-то мы пошли купаться, и все оставили телефоны на столе. Настолько безопасно, что ты даже не переживаешь, что там что-то может случиться. Когда мы возвращались обратно в Россию, забыли в номере купальник. Он такой старенький уже, но работники буквально догнали автобус и вернули нам вещь. Когда были в странах Европы, такого не замечали: если что-то забыл, — считай, потерял, — поделилась Наталья.

Большая часть города напоминает СССР Источник: Наталья Костюкова

В Расоне они жили в гостинице прямо на побережье. Пляж оказался чистый, красивый. Пятизвездочная гостиница, как заявлено на сайте турфирмы, была без лифта, но сотрудники помогали нести сумки. В целом впечатления от номера тоже остались приятные, в нём даже были установлены розетки, подходящие под евровилки. Но не было места, чтобы сушить вещи, да и высокая влажность сделать этого не позволяла. Поэтому совет: берите несколько купальников.

— Шикарный пляж, песчаное дно, купались каждую свободную минуту, но вещи не сохли. В номерах нет ни лоджии, ни балкончика, даже в ванной комнате. А так просторный номер, всё очень чисто, есть кондиционер. Горячая вода, хороший набор косметики, но не совсем привычные жесткие кровати, — вспомнила мама девушки Ирина.

Жесткие матрасы — это национальная специфика, поэтому тут просто надо быть готовым. Самое странное, по словам туристок, что в номере не было чайника и вообще возможности попить чай. Поэтому многие из группы ходили со своим на обеды и ужины. А в номере приходилось постоянно звать работника, который приносил бы кипяток.

— Жмешь на звоночек, и девушка-горничная бежит с кипятком, а чайные пакетики у нас были свои. А когда мы пересели в поезд корейский, наш вагон, где была часть группы, буквально ошарашил проводниц вопросами о чае. Корейская сторона этого не ожидала, и кипяток у них был не готов. Возможно, у них это не принято. Они были явно озадачены. Думаю, в следующий раз они и это учтут. Чай тоже оказался на любителя. Это небольшая кружка, похожая на кофейную чашечку, а в ней что-то напоминающее травяной раствор. Но на второй день они уже были готовы и подавали к столу кипяток. А мы уже заваривали свой чай, — поделилась Ирина.

Есть группу водили в разные рестораны, где их уже ждали накрытые столы, еда и пиво. Многие блюда пришлось пробовать впервые, и хоть их и нельзя назвать нейтральными, но каких-то неприятных ощущений не было. Правда, женщины признались, что на третий день всё же захотелось чего-то более знакомого, хотя бы выпечки.

— В целом питание в первый день было очень сытное. Второй день они решили, что мы окрепли, и готовили уже более по-корейски. А в третий день они решили оставить нам очень яркие впечатления, и было тяжело от этой пищи. Угощали каждый раз пивом, оно у них вкусное и дешевое. Непьющим давали сок из местных фруктов и что-то похожее на «Спрайт», — рассказала Наталья.

Возложение цветов в первый день Статуи вождей Прогулка на катере на остров 1 из 5 Возложение цветов в первый день Источник: Наталья Костюкова

Из экскурсий были мастер-классы по приготовлению кимчи, поездка на пивной завод, концерты, визит к статуям вождей и возложение цветов, прогулка на катере на ближайший остров и многое другое. Северокорейцы очень гордятся бронзовыми статуями лидеров и просят туристов соблюдать их традиции. Нельзя покрывать голову и фотографировать монументы не в полный рост.

— Есть некий дресс-код, и самое сложное было не строго одеться, а стоять без головного убора под палящим солнцем. А еще в это время гид рассказывал подробно и в деталях историю Кореи. Понятно, что можно было надеть шляпу или шорты, тебя бы не выгнали из страны, но проявлять неуважение не хотелось. Возможно, в дальнейшем они будут рассказывать историю страны в автобусе, — поделилась мнением Наталья.

Форма для школьников и учителей Источник: Наталья Костюкова

Туристы побывали в школе-интернате для детей и подростков, ездили на швейную фабрику, там производят бесплатную форму не только для школьников, но и для учителей. А еще верхнюю одежду.

— Смотрели, как дети занимаются различными видами творчества и спорта. А потом концерт, они для нас где-то минут 40 выступали. В концерте делали общую фотографию на память вместе с нами, дети и мы. В первый день начали нашу экскурсию с посещения стадиона: как у нас в день какого-то праздника спортивные показательные выступления, так и у них на стадионе выступали. И самое интересное было из того, что мы видели, это перетягивание каната между двумя командами. Мы просто не ожидали, что это может быть видом спорта, — отметила Ирина.

Источник: Наталья Костюкова

В свободное время отдыхающие гуляли в парке. Говорят, пристально за ними не следили, но поглядывали, чтобы они ходили только туда, куда надо. Стоило сделать шаг за пределы дозволенной территории, тут же подходил человек в штатском и говорил: «А вы куда?»

— Были гиды в национальных костюмах, которых можно было узнать издалека. И были, видимо, какие-то сотрудники службы безопасности, которые как-то были разбросаны по всему парку. Если ты отдалялся от всех остальных или шел, по их мнению, куда-то не туда, тебя мягко на русском языке, без насилия и прикосновений разворачивали, говорили, что там нет ничего интересного, не стоит туда идти, пойдемте, покажу вам, где интересно. Всё было предельно тактично, стоит это отметить, но некоторой свободы не хватало русскому человеку. Ощущение, что ты всё время под контролем, — объяснила Наталья.

Еще одна точка — утиное хозяйство, и там же черные лебеди.

Еще там плавают утки Источник: Наталья Костюкова

— Были в Доме дружбы между Северной Кореей и Россией, место, куда приезжал наш президент. Интересно и полезно, потому что в этом месте ловил интернет российский. Идешь по Дому дружбы, в одном помещении у тебя появляется китайский роуминг, в другом — российская сеть, по крайней мере «Мегафон». Для людей, которые изголодались по связи, было крайне хорошо. Естественно, когда едешь туда, надо быть готовым к тому, что не будет не только интернета все три дня, но и вообще связи мобильной. То есть полная отрешенность от внешнего мира, — заключила Ирина.

Больше всего ей запомнилось море:

— Такая вода, такой пляж, такое дно — всё безупречное, без единого сучка и задоринки, я давно уже не встречала. Очень замечательно. Еще запомнились мне дети во Дворце пионеров, выступления детей. Я сама учитель и работаю с ними всю жизнь, поэтому мне было очень интересно смотреть их выступления, как они поют, как они рисуют, тренируются. Меня это впечатлило и даже тронуло. Хоть корейского я и не знаю, примерно понимала, что они поют. Наверное, сыграло роль и то, что мое детство, школьные годы чем-то вот показались похожими на то, что я увидела. То есть я как бы вернулась в детство с этими детьми, а это всегда трогательно, это всегда волнительно, когда ты можешь снова себя ощутить ребенком. Конечно, впечатлила природа: горы, море, скалы.

Кусочек концерта школьников Источник: Наталья Костюкова

Наталья отметила статуи вождей и отношение граждан к туристам.

— Мне запомнились статуи вождей. Вот уж больно они монументальные. Плюс они стояли на холме и прямо блистали на солнце. Сами корейцы всегда очень пытались помочь. И как-то мы с ними друг друга прекрасно понимали на пальцах, на жестах. Чувствуется, что тебя ждали здесь, вот, и что ты здесь действительно дорогой гость, — неважно, знаешь язык или нет, тебе всегда помогут, сделают для тебя всё. Это меня поразило. Мы много где были, не только по России, и в разных странах. И всегда есть некий барьер в коммуникации, кто-то там кого-то недопонял, и сразу чувствуется некая наигранность, — вспомнила девушка.

А тут они просто смотрели на нас широкими глазами, прям так были нам рады, впечатлены, что мы приехали, что вот мы здесь, и очень хотели, чтобы у нас остались положительные эмоции. Их детская искренность — вот это самое яркое впечатление. Наталья побывала в Северной Корее

Она добавила, что море в Корее очень похоже на воды Майорки: прозрачное, голубое, когда дно просматривается до самого низа, и рыбки непуганые.

Источник: Наталья Костюкова

— Я считаю, что каждый должен там побывать обязательно, потому что это всё-таки очень самобытно, ни с чем нельзя сопоставить, провести аналогию. Мы много где были, но этой искренности и такой душевности государственного строя нигде не видели. Это и молодым, и взрослым интересно. Выросшие в Советском Союзе, как я, будут проводить аналогию со своим детством, по сути, очень похожим на пионерское детство, — высказалась мама девушки Ирина.

Поездка оказалась лучше, чем женщины ожидали. Было предположение, что за жесткий надзор всё же организуют или постоянный дресс-код, запретят куда-то ходить. Но оказалось всё не так страшно, и многие вещи, о которых слышали про КНДР ранее, не совпали с представлениями о стране. В хорошем смысле. Например, съемку можно вести в любом месте, главное — не снимать военных и статуи лидеров не в полный рост.

На границе никто не досматривает телефоны и технику, просто проверяют, что туристы возвращаются с тем же, с чем приехали.

Источник: Наталья Костюкова

45-я страна Глеба Александрова

Он тоже ездил в конце июля, попал на День Победы, в группе с Костюковыми. Отметил, что питание было хорошим, а съездили они коллективно и дружно. В путевку всё включено, по всем базовым потребностям, в том числе экскурсии.

— Всего вышло 57 тысяч рублей и 200 долларов США на сувениры и дополнительную прогулку на катере. Я путешественник, у меня это 44-я страна, мне было интересно всё увидеть. Плюсом большим оказалась поездка на поезде — удобно лично для меня! Ездил один, но в поездке общались, знакомились, все классные ребята: и гид, и старший, и экскурсоводы. Дорога — класс, так как поезд — один из любимых видов транспорта. Единственное, обратно чуть подустал от полуторачасовой поездки на автобусе, так как дороги в КНДР не очень, — рассказал Глеб.

Ему тоже понравилось расположение отеля и наличие всего, что необходимо для отдыха. А также приветливые люди. Еда мужчине показалась хорошей и адаптированной для русского туриста. Как и рассказывали Костюковы, возили группы на туристических автобусах по всем экскурсионным маршрутам.

— В магазинах, куда нас возили, в целом всё есть, и цены очень приятные. Были в Доме пионеров, на могиле советским воинам, разных памятниках, в сувенирных магазинах. Там были и продукты, например вода, сигареты, алкоголь и шоколад. Ездили в Дом дружбы, банк, на стадион, в парк и самостоятельно отдыхали на пляже. Вообще, я, как самостоятельный путешественник, считаю, иногда классно вот так выключить голову и просто отдохнуть, чтобы не думать, где ночевать, что поесть и куда сходить, — поделился мужчина.

Сравнить ни с чем он не смог, добавил, что вся Азия примерно одинаковая, но КНДР вообще другое и даже на Республику Корея непохожа.

— Рекомендую брать дополнительно с собой около 2 тысяч юаней, не долларов или рублей, их не принимают и не поменять. А еще быть готовыми жить без связи несколько суток. Наверное, небольшая ассоциация была с Киргизией и Казахстаном, но в Киргизии я был в 2002 году, а в КНДР как будто лет на 30 назад откатился, машин мало, людей тоже. Все поют, — заключил Глеб.

Советы для туристов

Желательно брать с собой SPF 50 и больше, особенно жителям тех регионов, которые не привыкли к активному солнцу. Обязательно головной убор и солнцезащитные очки. Если есть проблемы с питанием или не все продукты нравятся, можно взять что-то из простой еды с собой или необходимые лекарства. Чай или кофе тоже можно захватить.