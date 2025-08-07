Бархатный сезон в России: сервис по-русски, цены по-мальдивски?

Бюджетные санатории Кавминвод стали стоить дороже заграничных Источник: Ангелина Скобелева / 86.RU

В санаториях юга России, которые пользуются популярностью в осенний бархатный сезон, цены летят вверх. Аналитики туристического рынка из Ассоциации туроператоров России (АТОР) констатируют: спрос на дешевые санатории не растет, а наоборот, наблюдается тенденция к бронированию здравниц более высокого уровня.

АТОР подсчитал, что поездка на 10 дней с питанием и лечением на двоих в санаториях Кавминвод в первой половине октября 2025 года будет стоить от 140 тысяч рублей (с учетом авиаперелета из Москвы и обратно) в санаториях эконом-уровня до 250 тысяч в здравницах высокого сегмента. Есть, конечно, и дороже — но это всё уже, к счастью, исключение из правил.

Впечатляет? И это только цены за проживание и лечение. Добавьте к этому стоимость перелета, питания вне санатория, развлечения и прочие расходы, и итоговая сумма может неприятно удивить.

Но самое интересное — сравнение с зарубежными курортами. Оказывается, стоимость путевки в бюджетные санатории Кавминвод сопоставима со стоимостью пакетного тура на 10 дней с перелетом в бюджетные отели «пять звезд» (и тоже где «всё включено») в Турции и Египте. А здравницы высокого уровня по цене сопоставимы с премиальными отелями даже на Мальдивах! Получается, что обычное санаторное лечение, которое еще в советское время было абсолютно доступным для всех трудящихся, становится привилегией для избранных. Подробности — в материале MSK1.RU.

Одной из причин резкого подорожания санаторных услуг руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева называет всплеск интереса к здравницам, причем не только со стороны возрастных туристов, но и молодежи.

— У зумеров сейчас в моде «оздоравливаться», проходить детоксы, спа-программы и отдыхать «на минеральных водах» — и этот тренд стал драйвером спроса, — объясняет Шавнева. — Санатории быстро отреагировали: цены резко пошли вверх. При этом часто нужно оплачивать лечение отдельно — оно не всегда входит в стоимость.

— А какие есть доступные обычному туристу альтернативы на бархатный сезон, чтобы не платить за обычный санаторий, как за Мальдивы?

— Если говорить о бюджетных альтернативах, то в бархатный сезон стоит смотреть на

Калининград, Алтай, Казань и экскурсионные туры — они пока сохраняют разумные цены. Но в целом надеяться на снижение стоимости не стоит: высокий спрос, ограниченное число мест и рост популярности внутреннего туризма держат цены на уровне. Цены немного опустятся только к концу сезона. Но не все готовы играть в «рулетку с погодой»: можно сэкономить, но рискуешь попасть в дожди и похолодание.

— Итоговая стоимость тура складывается из нескольких составляющих: перевозка, проживание, питание. И каждый из этих аспектов дорожает каждый год — соответственно, и общая стоимость тура становится закономерно выше, — говорит Любовь Воронина, управляющий директор туроператора Let`s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру».

По просьбе MSK1.RU «Слетать.ру» провел сравнительный анализ расценок на отдых на популярных внутрироссийских направлениях в сентябре. Чтобы было понятно, а куда можно поехать, чтобы не разориться на санаториях, — страна-то большая!

Забронировать тур (включая перелет, но без экскурсионной программы) на троих (два взрослых плюс ребенок) на 7 ночей с вылетом из Москвы и проживанием в отеле «четыре звезды» на полном пансионе можно от 139 тысяч рублей в Краснодарский край и от 136,5 тысячи — на Кавминводах. По тем же параметрам, но с проживанием в отеле «четыре звезды» и только с завтраками будет стоить от 97 тысяч рублей в Калининградской области и от 64 тысяч — в Санкт-Петербурге.

Один из вариантов, по словам Ворониной, — это экскурсионные туры. Правда, по информации сервиса бронирования «Турслет», стоимость многодневных экскурсионных туров в Санкт-Петербург начинается от 4,5 тысячи рублей на человека, по городам Золотого кольца — от 9,7 тысячи, в Карелию — от 10,8 тысячи, в Калининградскую область — от 15 тысяч, а вот в Дагестан — уже от 24,9 тысячи! И это без стоимости железнодорожных или авиабилетов до точки сбора по маршруту. Как видно, альтернатива для желающих путешествовать по России есть, но и она дорожает: по данным «Турслета», цена туров по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10–15%.