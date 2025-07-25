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Лето «Снял двух за раз»: в Ярославле в популярном парке активизировались клещи

«Снял двух за раз»: в Ярославле в популярном парке активизировались клещи

Горожанин обнаружил паразитов на своей собаке

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3 комментария
Где в Ярославле активизировались клещи | Источник: читатель 76.RUГде в Ярославле активизировались клещи | Источник: читатель 76.RU

Где в Ярославле активизировались клещи

Источник:

читатель 76.RU

В середине июля в центре Ярославля активизировались клещи. Об этом сообщил читатель 76.RU, который на днях прогуливался с собакой в парке на Даманском острове.

«В нашем городе появились клещи, думаю об этом стоит предупредить жителей! По крайней мере вчера со своей собаки снял за раз двух клещей», — рассказал ярославец.

По его словам, спустя несколько дней он снял с собаки еще одного клеща.

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU сообщили, что парк на Даманском острове был обработан против клещей.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре предупреждали об активизации клещей. За неделю с 7 по 13 июля в Ярославской области от их укусов пострадали 310 человек.

Чтобы снизить риск укуса клеща во время прогулок на природе, специалисты рекомендуют:

  • регулярно проводить самоосмотр;

  • использовать репелленты для обработки одежды и открытых участков тела;

  • выбирать для отдыха места с короткой травой и без густого кустарника.

Мы публиковали адреса лабораторий, куда можно сдать клеща на исследование.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Клещи Даманский остров Парк Обработка
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Комментарии
3
Инженер1
1 минута
То есть, по бумагам территория деклещевизирована. То есть, владелец собаки сам принес туда шестиногих...
Гость
1 минута
Единственна польза от собачников.
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