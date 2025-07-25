«Снял двух за раз»: в Ярославле в популярном парке активизировались клещи

Где в Ярославле активизировались клещи Источник: читатель 76.RU

В середине июля в центре Ярославля активизировались клещи. Об этом сообщил читатель 76.RU, который на днях прогуливался с собакой в парке на Даманском острове.

«В нашем городе появились клещи, думаю об этом стоит предупредить жителей! По крайней мере вчера со своей собаки снял за раз двух клещей», — рассказал ярославец.

По его словам, спустя несколько дней он снял с собаки еще одного клеща.

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU сообщили, что парк на Даманском острове был обработан против клещей.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре предупреждали об активизации клещей. За неделю с 7 по 13 июля в Ярославской области от их укусов пострадали 310 человек.

Чтобы снизить риск укуса клеща во время прогулок на природе, специалисты рекомендуют:

регулярно проводить самоосмотр;

использовать репелленты для обработки одежды и открытых участков тела;

выбирать для отдыха места с короткой травой и без густого кустарника.