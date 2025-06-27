Пострадали сотни людей: ярославцев предупредили об активизации клещей

На неделе с 16 по 22 июня в Ярославской области от укусов клещей пострадали 420 человек. Они обратились за медпомощью в местные больницы.
«Из числа пострадавших за эту неделю 16% — дети», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре 27 июня.
Чтобы снизить риск укуса клеща во время прогулок на природе, специалисты рекомендуют:
проводить регулярный самоосмотр;
использовать репелленты для обработки одежды и открытых участков тела;
выбирать для отдыха места с короткой травой и без густого кустарника.
«Напоминаем, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация», — добавили в Роспортебназоре.
Если клещ всё же присосался, его можно сдать на исследование в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Адреса пунктов приема:
Ярославль — ул. Воинова, д. 1, тел. 8 (4852) 73-36-42;
Рыбинск — ул. Солнечная, д. 39, тел. 8 (4855) 55-12-88;
Ростов Великий — Перовский пер., д. 19, тел. 8 (48536) 62-543.
Вы вакцинировались от клещевого энцефалита?