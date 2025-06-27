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Пострадали сотни людей: ярославцев предупредили об активизации клещей

Адреса лабораторий, куда можно сдать кровопийц на исследование

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10 комментариев
Куда сдать клещей на исследование в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКуда сдать клещей на исследование в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Куда сдать клещей на исследование в Ярославской области

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

На неделе с 16 по 22 июня в Ярославской области от укусов клещей пострадали 420 человек. Они обратились за медпомощью в местные больницы.

«Из числа пострадавших за эту неделю 16% — дети», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре 27 июня.

Чтобы снизить риск укуса клеща во время прогулок на природе, специалисты рекомендуют:

  • проводить регулярный самоосмотр;

  • использовать репелленты для обработки одежды и открытых участков тела;

  • выбирать для отдыха места с короткой травой и без густого кустарника.

«Напоминаем, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация», — добавили в Роспортебназоре.

Если клещ всё же присосался, его можно сдать на исследование в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Адреса пунктов приема:

  • Ярославль — ул. Воинова, д. 1, тел. 8 (4852) 73-36-42;

  • Рыбинск — ул. Солнечная, д. 39, тел. 8 (4855) 55-12-88;

  • Ростов Великий — Перовский пер., д. 19, тел. 8 (48536) 62-543.

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Комментарии
10
Гость
1 час
мы к кровопийцам привычны, сосут и заражают, всё норм 😁
Гость
1 час
Вакцина от энцефалита так и не поступила.
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