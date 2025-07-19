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Сотни человек пострадали: ярославцев предупредили об активизации клещей, несмотря на жару

Что известно о ситуации в регионе

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2 комментария
В области продолжается период активизации клещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RUВ области продолжается период активизации клещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

В области продолжается период активизации клещей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

На неделе с 7 по 13 июля в Ярославской области от укуса клещей пострадали 310 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 18 июля.

«Из числа пострадавших за эту неделю 12% — дети», — уточнили в ведомстве.

В Ярославле по укусам клеща в больницы обратились 115 человек, в Рыбинске — 105, в Угличском округе — 17, в Переславле-Залесском — 11, а в Даниловском округе — 8.

В Роспотребнадзоре добавили, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

Чтобы снизить риск укуса клеща во время прогулок на природе, специалисты рекомендуют:

  • регулярно проводить самоосмотр;

  • использовать репелленты для обработки одежды и открытых участков тела;

  • выбирать для отдыха места с короткой травой и без густого кустарника.

Если клещ всё же присосался, его можно сдать на исследование в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Адреса пунктов приема:

  • Ярославль — ул. Воинова, д. 1, тел.: +7 (4852) 73-36-42;

  • Рыбинск — ул. Солнечная, д. 39, тел.: +7 (4855) 55-12-88;

  • Ростов Великий — Перовский пер., д. 19, тел.: +7 (48536) 62-543.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
2
Гость
51 минута
Проводите обработку. Ни разу не видел чтобы ее делали.
Гость
46 минут
Обработка не проводится или проводится только на бумаге. Коррупция как и везде в России.
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