Сотни человек пострадали: ярославцев предупредили об активизации клещей, несмотря на жару

В области продолжается период активизации клещей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

На неделе с 7 по 13 июля в Ярославской области от укуса клещей пострадали 310 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 18 июля.

«Из числа пострадавших за эту неделю 12% — дети», — уточнили в ведомстве.

В Ярославле по укусам клеща в больницы обратились 115 человек, в Рыбинске — 105, в Угличском округе — 17, в Переславле-Залесском — 11, а в Даниловском округе — 8.

В Роспотребнадзоре добавили, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

Чтобы снизить риск укуса клеща во время прогулок на природе, специалисты рекомендуют:

регулярно проводить самоосмотр;

использовать репелленты для обработки одежды и открытых участков тела;

выбирать для отдыха места с короткой травой и без густого кустарника.