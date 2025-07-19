Сотни человек пострадали: ярославцев предупредили об активизации клещей, несмотря на жару

На неделе с 7 по 13 июля в Ярославской области от укуса клещей пострадали 310 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 18 июля.
«Из числа пострадавших за эту неделю 12% — дети», — уточнили в ведомстве.
В Ярославле по укусам клеща в больницы обратились 115 человек, в Рыбинске — 105, в Угличском округе — 17, в Переславле-Залесском — 11, а в Даниловском округе — 8.
В Роспотребнадзоре добавили, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.
Чтобы снизить риск укуса клеща во время прогулок на природе, специалисты рекомендуют:
регулярно проводить самоосмотр;
использовать репелленты для обработки одежды и открытых участков тела;
выбирать для отдыха места с короткой травой и без густого кустарника.
Если клещ всё же присосался, его можно сдать на исследование в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Адреса пунктов приема:
Ярославль — ул. Воинова, д. 1, тел.: +7 (4852) 73-36-42;
Рыбинск — ул. Солнечная, д. 39, тел.: +7 (4855) 55-12-88;
Ростов Великий — Перовский пер., д. 19, тел.: +7 (48536) 62-543.