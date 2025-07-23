«Изменили практику»: в Ярославской области сократили запреты во время особого противопожарного режима

В Ярославской области разрешили собирать грибы и ягоды Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области сократили список запретов, действовавших во время особого противопожарного режима. В частности, из перечня того, что было нельзя, убрали пункт о посещении лесов гражданами. Указ об изменениях подписал губернатор Михаил Евраев 22 июля.

«За грибами, ягодами можно ходить. Потому что странно, когда лето, вводить такие запреты. Это не правильно. Мы практику изменили и дальше будем ее придерживаться», — отметил глава региона на прямой линии с жителями 22 июля.

При этом во время противопожарного режима остались действовать запреты на выжигание сухой травы, использование открытого огня и разжигание костров.

Кстати, особый противопожарный режим как раз сейчас действует на территории Ярославской области. Он был введен указом губернатора от 11 июля 2025 года на 21 день.

За нарушение запретов в период действия особого противопожарного режима штрафы для граждан составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.