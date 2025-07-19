Где искать грибы: ярославский миколог назвала признаки урожайных мест

Миколог рассказала, где искать грибы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Для любителей тихой охоты — большая удача знать, где находятся грибные места. Но не у всех есть такие нахоженные делянки. А поход за грибами просто на удачу не всегда приносит желаемый результат. Ярославский миколог Ольга Лазарева рассказала о признаках, которые помогут отыскать грибные места.

Когда идти за грибами

По словам эксперта, съедобные грибы растут везде, где для них есть подходящие климатические условия и субстрат.

«Грибы предпочитают влажную и не очень жаркую погоду (+18… +20 градусов). Считается, что в средней полосе России, к которой относится и Ярославская область, наибольшим видовым разнообразием съедобных грибов отличается середина и конец августа, начало сентября. Количественный максимум приходится на середину и конец июля и август. Однако все зависит от конкретных погодных условий», — рассказала специалист.

В жаркую погоду земля пересыхает, грибы перестают расти. Чтобы грибница активизировалась, нужно 4-7 дней интенсивных дождей. В холодную погоду грибы опять же растут не активно. И совсем их рост прекращается при температуре ниже +4 градусов. Исключением является зимний опенок, который легко переносит холода.

Где растут белые, рыжики, грузди

Самые ценные в питательном отношении грибы — рыжики, белые, подберезовики, подосиновики, грузди. Они образуют симбиоз (микоризу) с деревьями, поэтому встречаются в тех местах, где растут соответствующие растения — в лесах, на опушках, на зарастающих порослью деревьев полях и лугах.

«За рыжиками надо идти в ельники и сосняки, довольно часто эти грибы растут вдоль лесных дорог. Подберезовики и белые встречаются в лесах с участием березы, подосиновики — в осинниках», — уточнила миколог.

Как найти шампиньоны

Шампиньоны и рядовки предпочитают богатые перегноем почвы и не нуждаются в симбиозе с деревьями.

«Они могут расти на лугах, полях, опушках, полянах, в разряженных лесах. Любители шампиньонов собирают их в окрестностях ферм, на удобряемых навозом полях и лугах», — рассказала Ольга Лазарева.

На что ещё ориентироваться

Специалист предостерегла от того, чтобы безоговорочно доверять информации из Интернета о конкретных населенных пунктах, которые традиционно считаются грибными, — их списки из года в год перепечатываются на разных ресурсах.

«Со временем ситуация меняется, и грибы могут „пропадать“ из мест, ранее считавшихся урожайными. Причины этого не всегда известны и могут быть не связаны с интенсивностью сбора или другим антропогенным воздействием. Самый простой способ понять, куда нужно ехать за грибами в данный момент времени, если нет „своих“ мест, — это анализ соцсетей, в которых любители „тихой охоты“ выкладывают фотографии своих „трофеев“», — посоветовала она.

Если нет каких-то видовых предпочтений, миколог посоветовала идти за грибами в молодые хвойно-мелколиственные леса.

«Они считаются самыми богатыми по микологическому разнообразию. Здесь можно найти грибы на любой вкус и способ приготовления», — отметила Ольга Лазарева.

Напомним, ранее Ольга Лазарева уже рассказывала об общих признаках грибных мест. К примеру, по словам эксперта, грибы лучше растут в местах разреженной посадки деревьев. Такие уголки хорошо проветриваемые и освещенные, что важно для роста грибов. Присутствие водоема может стать плюсом в засушливое время. Если осадков достаточно, то близость реки или озера не будет играть важной роли.