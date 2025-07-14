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Лето В Ярославской области ввели противопожарный режим из-за погоды. Что теперь под запретом

В Ярославской области ввели противопожарный режим из-за погоды. Что теперь под запретом

Правила озвучил глава региона

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9 комментариев
В Ярославской области из-за аномальной жары ввели противопожарный режим | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области из-за аномальной жары ввели противопожарный режим | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области из-за аномальной жары ввели противопожарный режим

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим из-за аномальной жары. До конца июля жителям региона запрещено посещать и въезжать в леса, разводить костры, сжигать траву и мусор.

«С начала сезона специалисты лесной охраны провели более 1600 рейдов. Сейчас они усилили патрулирование. Лесной фонд полностью охвачен системой видеонаблюдения, что помогает быстро выявлять и предотвращать возгорания», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Тех, кто не будет соблюдать правила, планируют привлекать к ответственности. В том числе, уголовной. Штрафы для жителей за посещение лесов, разведение костров, сжигание травы и мусора составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 600 тысяч до миллиона рублей.

Власти обратились к жителям с просьбой не игнорировать запреты и на время ограничить походы в лес.

Тем временем синоптики сообщают, что аномальная жара начала покидать Центральную Россию. По их прогнозам, к концу недели станет прохладнее.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Противопожарный режим Лес Костры Запрет
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Комментарии
9
Гость
1 час
в жизни никаких рейдов как и лесников не видел , все леса завалены , непроходимы, везде мусор и свалки
Гость
1 час
Давно говорю что надо поставить в подъезде турникеты и брать деньги за выход а при ухудшение наполнения казны великого Хосударя и за вход
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