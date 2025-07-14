В Ярославской области ввели противопожарный режим из-за погоды. Что теперь под запретом

В Ярославской области из-за аномальной жары ввели противопожарный режим Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим из-за аномальной жары. До конца июля жителям региона запрещено посещать и въезжать в леса, разводить костры, сжигать траву и мусор.

«С начала сезона специалисты лесной охраны провели более 1600 рейдов. Сейчас они усилили патрулирование. Лесной фонд полностью охвачен системой видеонаблюдения, что помогает быстро выявлять и предотвращать возгорания», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Тех, кто не будет соблюдать правила, планируют привлекать к ответственности. В том числе, уголовной. Штрафы для жителей за посещение лесов, разведение костров, сжигание травы и мусора составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 600 тысяч до миллиона рублей.

Власти обратились к жителям с просьбой не игнорировать запреты и на время ограничить походы в лес.