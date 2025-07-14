Как изменится погода: синоптики дали прогноз на ближайшую неделю для Центральной России

В Ярославле изменится погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аномальная жара начала покидать Центральную Россию. Синоптики рассказали об изменениях погоды на наступившей неделе, с 14 по 20 июля, на Русской равнине.

«Атмосферу над Центральной Россией дестабилизируют фронтальные разделы, и регион ждут практически каждодневные ливни и грозы. Жара продолжит спадать: в полуденные часы до +25…+30°С», — сообщили в Центре «Фобос».

Фронтальный раздел — это раздел между холодными и теплыми воздушными массами.

В Гидрометцентре России также предупредили о грозах. Из-за их вероятности в Ярославской области до 00 часов 16 июля объявлен желтый уровень опасности.

«Гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 13-18 м/с. В отдельных районах град. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб — 112», — дали предупреждение на 14 июля в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Прогноз по дням для Ярославской области на неделю от Гидрометцентра:

понедельник, 14 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем: +25…+30 градусов;

вторник, 15 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +23…+28 градусов;

среда, 16 июля: переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +21…+26 градусов;

четверг, 17 июля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +27 градусов;

пятница, 18 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +13 градусов, днем: +24 градуса;

суббота, 19 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +27 градусов;

воскресенье, 20 июля: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +25 градусов.