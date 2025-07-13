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Город Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся грозе. Когда обрушится непогода

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся грозе. Когда обрушится непогода

Публикуем прогноз

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Не забывайте зонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе забывайте зонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забывайте зонт

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Для жителей Ярославской области выпустили предупреждение о погоде. Судя по прогнозу, на регион обрушится гроза. В некоторых районах области даже может пройти град.

«Гроза, местами с ливнем, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 13-18 м/с ожидается местами по Ярославской области и городу Ярославлю 13 июля с сохранением до конца суток», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

Днем 14 июня в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Ожидаются грозы и усиление ветра. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций может быть опасно. Телефон экстренных служб 112.

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