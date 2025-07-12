В Ярославской области объявили о продлении жары: когда похолодает

В Ярославской области 30-градусная жара простоит еще два дня Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU

Министерство региональной безопасности предупредило о сохранении жаркой погоды в регионе в воскресенье и понедельник, 13 и 14 июля. В эти дни столбики термометров будут местами по области подниматься до +30…+32 градусов.

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды. Телефон экстренных служб — 112», — добавили в министерстве.

Напомним, также в Ярославской области 13 июля прогнозируется вероятность грозы в период до 18 часов.

Со вторника, 15 июля, температура уже не должна будет превысить 30-градусной отметки. Более того, с каждым последующим днем она будет понижаться на несколько градусов, достигнув к пятнице, 18 июля, отметки в 24 градуса.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

воскресенье, 13 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +16…+21 градусов, днем: +26…+31 градус;

понедельник, 14 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +15…+20 градусов, днем: +25…+30 градусов;

вторник, 15 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +14…+19 градусов, днем: +24…+29 градусов;

среда, 16 июля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +25 градусов;

четверг, 17 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

пятница, 18 июля: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем: +24 градуса.