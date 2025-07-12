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Лето В Ярославской области объявили о продлении жары: когда похолодает

В Ярославской области объявили о продлении жары: когда похолодает

Прогноз на ближайшие дни

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3 комментария
В Ярославской области 30-градусная жара простоит еще два дня | Источник: Кирилл Поверинов / 76. RUВ Ярославской области 30-градусная жара простоит еще два дня | Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU

В Ярославской области 30-градусная жара простоит еще два дня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76. RU

Министерство региональной безопасности предупредило о сохранении жаркой погоды в регионе в воскресенье и понедельник, 13 и 14 июля. В эти дни столбики термометров будут местами по области подниматься до +30…+32 градусов.

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды. Телефон экстренных служб — 112», — добавили в министерстве.

Напомним, также в Ярославской области 13 июля прогнозируется вероятность грозы в период до 18 часов.

Со вторника, 15 июля, температура уже не должна будет превысить 30-градусной отметки. Более того, с каждым последующим днем она будет понижаться на несколько градусов, достигнув к пятнице, 18 июля, отметки в 24 градуса.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • воскресенье, 13 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +16…+21 градусов, днем: +26…+31 градус;

  • понедельник, 14 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +15…+20 градусов, днем: +25…+30 градусов;

  • вторник, 15 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +14…+19 градусов, днем: +24…+29 градусов;

  • среда, 16 июля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +25 градусов;

  • четверг, 17 июля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

  • пятница, 18 июля: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем: +24 градуса.

Прогноз погоды также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
3
Гость
1 час
если школьников посадить писать прогнозы то попаданий будет больше хотя все так такие от Росстат до ЦБ и дальше по списку
Гость
1 час
и все они получают зарплату из наших народных денег выдавая туфту
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