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Лето Ярославцы устроили купание в пруду на «Очках». Объясняем, почему это опасно для здоровья

Ярославцы устроили купание в пруду на «Очках». Объясняем, почему это опасно для здоровья

Глава Дзержинского района ранее предупреждала о запрете купания на водоеме

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3 комментария
В Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя купаться в стоячем пруду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя купаться в стоячем пруду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя купаться в стоячем пруду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля обеспокоена купанием детей в парке в Дзержинском районе. Дети резвились в 35-градусную жару 11 июля в пруду в парке 30-летия Победы, широко известного под народным названием «Очки».

«Каждый раз прихожу на пруды и вижу такую картину — что дети купаются в пруду. Не совсем уверена, что там можно купаться, так как вода очень грязная и недавно были не очень хорошие инциденты. Жалко детишек, потому что могут подцепить заразу не хорошую», — подписала фото ярославна.

К слову, 22 июня в водоеме утонул мужчина. Несмотря на то, что у пруда установлены знаки «Купание запрещено», и дети и взрослые лезут в воду. В этом материале разбираемся, можно ли купаться в городском пруду.

Дети устроили купание в пруду в городском парке | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramДети устроили купание в пруду в городском парке | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Дети устроили купание в пруду в городском парке

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Можно ли купаться в парке на «Очках»?

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова ранее предупреждала, что пруд на «Очках» относится к опасным местам для купания.

«В преддверии купального сезона мэрией города Ярославля определены потенциально опасные места на водных объектах Дзержинского района города Ярославля, в отношении которых ограничено водопользование в части запрета купания», — указано на странице Мусиновой во «Вконтакте».

Днем 11 июля в мэрии также обратились к местным жителям с просьбой не лезть в воду:

«В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе запрещено купаться в местном пруду. Этот водоем не оборудован для безопасного отдыха и несет риски для здоровья посетителей. <…> Просим вас соблюдать правила поведения в общественных местах и беречь свое здоровье».

В ярославском управлении Роспотребнадзора напомнили, что пруд в парке 30-летия Победы не входит в список официальных пляжей.

«Купание в данном водоёме запрещено. Для информирования населения, администрацией Дзержинского района города Ярославль установлены запрещающие таблички», — сообщили 76.RU в надзорном ведомстве.

В пруду на Очках купание запрещено по постановлению мэрии Ярославля | Источник: Екатерина Мусинова / vk.comВ пруду на Очках купание запрещено по постановлению мэрии Ярославля | Источник: Екатерина Мусинова / vk.com

В пруду на Очках купание запрещено по постановлению мэрии Ярославля

Источник:

Екатерина Мусинова / vk.com

Почему нельзя купаться в пруду в парке

Согласно памятке Роспотребнадзора, не стоит купаться в водоемах, где присутствуют водоплавающие птицы.

«Птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевания церкариозом в виде кожных реакций и аллергическим дерматитом. Если в воде большое количество водорослей и цветущая поверхность вод, то в водоеме есть условия для прикрепления паразитов. <…> После дождей в воду попадают возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней, а также тяжелые металлы», — напоминают эксперты.

Церкариоз (второе название — «зуд купальщика») — заболевание, которое вызывают церкарии — личинки плоского червя шистосомы, паразитирующего на водоплавающих птицах. Церкарии могут проникать в кожу человека, но глубже подкожной жировой клетчатки пройти не в состоянии. Попав на человека, паразит вскоре погибает. Присутствие живых или мертвых церкарий вызывает у пострадавших аллергический дерматит, который проявляется в виде высыпаний на коже и зуда. При этом расчесы и открытые раны на пораженных участках могут стать вратами для вторичной инфекции. У некоторых больных поднимается температура и начинается кашель.

Кроме того, при купании в грязной воде можно заразиться конъюнктивитом, отитом, дизентерией, ротавирусом, энтеровирусом, грибковыми инфекциями, лишаем.

«Опасности могут поджидать на воде и под водой. Острые предметы на дне (стекло, камни, коряги, арматура), сломанные мостики и спуски, сильное течение, водовороты, водоросли», — указали в ведомстве.

Где в Брагине запрещено купаться:

  • пруд в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта;

  • обводненный карьер в районе бывшей территории завода «Альтаир» (въезд со стороны ул. Волгоградская, ул. Труфанова);

  • часть акватории реки Волга (водозабор АО «ЯВК» в районе Павловской рощи

В этом году в Ярославле официально открыты три пляжа — на Подзеленье, в Тверицах и в Нормском. Однако согласно последней проверке Роспотребнадзора, вода в Волге и Которосле неудовлетворительна: горожан просят воздержаться от купания в черте города.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Купание Пруд Парк 30-летия Победы Брагино
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Комментарии
3
Гость
46 минут
Почистите прут пусть люди купаются одни запреты
Гость
52 минуты
Жить в России опасно для здоровья
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